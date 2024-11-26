Рынок акций РФ продолжил падение на геополитических рисках, индекс МосБиржи рухнул ниже 2465п и обновил минимум с апреля 2023г

Москва. 26 ноября. Рынок акций РФ во вторник продолжил снижение под давлением продаж на фоне опасений эскалации геополитических рисков вокруг конфликта на Украине, а также новых западных санкций; сдерживающим фактором выступила умеренно подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $73,8 за баррель) после падения днем ранее из-за ожиданий сокращения напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи ушел ниже 2465 пунктов (минимум с апреля 2023 года), индекс РТС откатился до менее 740 пунктов (минимум с 24 февраля 2022 года); в лидерах снижения выступили акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-13,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-9,6%) и расписки Ozon (MOEX: OZON) (-8,9%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2464,35 пункта (-2,6%, минимум дня - 2455,47 пункта), индекс РТС - 738,93 пункта (-3,8%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 8,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 ноября, составил 105,0604 руб. (+1,2696 рубля).

Евросоюз в рамках 15-го пакета санкций в отношении России предлагает ввести рестрикции против 45 нефтяных танкеров РФ, 50 физлиц и 30 компаний, сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на документы, с которыми ему удалось ознакомиться.

Подешевели во вторник также акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-8,6%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-6,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-5,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-4,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-4,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,7% и -0,5% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-3,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-3,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-3,1% и -3,5% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-3,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-2,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%).

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи во вторник сохранил негативную динамику, несмотря на попытки роста цен на нефть и выраженную слабость рубля. Рост геополитического риска, санкционные угрозы, устойчивость сигналов, говорящих в пользу повышения ключевой ставки ЦБ РФ на декабрьском заседании - все это по-прежнему довлеет над участниками торгов.

Внешние настроения были умеренно негативными. Повышение глобальных геополитических рисков и ожидания серьезных перемен в политике США с возвращением Дональда Трампа в Белый дом тревожат инвесторов в Китае и Европе. Вечером во вторник будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС. Из макростатистики среды интерес представляет предварительная оценка ВВП США за III квартал и данные по потребительским расходам американцев за октябрь. Росстат в среду представит данные по недельной инфляции, которые могут иметь ощутимое влияние на ход торгов в четверг, напомнил эксперт.

"В текущей коррекции видится много эмоций, при улучшении сигналов отскок может быть довольно стремительным. Прогноз по индексу МосБиржи на 27 ноября - 2425-2575 пунктов", - заявил Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, несмотря на попытки разворота рынка вверх, продажи акций во вторник преобладали, что откинуло индекс МосБиржи к минимуму с апреля 2023 года. Слабеющий рубль и рост нефти не поддерживают котировки российских компаний, а ключевое влияние на рынок оказывает новостной фон: сообщения о 15-м пакете санкций со стороны ЕС, а также комментарии политиков. Вышедшие данные об инфляционных ожиданиях на ближайшие 12 месяцев остаются на уровне 13,4%, в среду появятся свежие недельные результаты по инфляции и пройдут аукционы Минфина.

"Префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-3%) снизились вместе с рынком. Во вторник компания сообщила, что рост налоговой нагрузки приведет к сокращению инвестиционной программы, а с 6 декабря планируется поднять цены по транспортировке нефтепродуктов на 13,8%. Подешевели акции ВТБ, несмотря на сильный отчет - чистая прибыль банка, согласно данным оборотно-сальдовой ведомости, за 10 месяцев года выросла в 1,8 раз (до 315 млрд руб.), а в октябре прибыль составила около 104 млрд руб., обращает внимание аналитик.

Существенно хуже рынка выглядели акции застройщиков "Самолет" и "ПИК", которые продолжают снижаться как на ожиданиях роста ключевой ставки ЦБ, так и на новостях об исчерпании банками лимитов по семейной ипотеке. "АЛРОСА" теряет рыночную капитализацию, несмотря на договоренности о реализации части алмазов в госфонд, отмечает Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ во вторник ускорил падение и обновил годовые минимумы, оставаясь под давлением геополитической напряженности.

Министр финансов РФ Силуанов во вторник заявил, что текущий курс рубля благоприятен для экспортеров, сигнализируя об отсутствии обеспокоенности властей проходящей девальвацией. В подобных условиях мер стабилизации валютного рынка (например, в виде ужесточения обязательных норм продажи валютной выручки) в ближайшее время может и не последовать, хотя рано или поздно властям, скорее всего, придется признать негативный эффект девальвации на инфляцию в стране, с которой так активно борется Центральный банк. С фундаментальной точки зрения оказать некоторую поддержку рублю в ближайшие дни может налоговый период, в то время как основным негативным фактором остается геополитическая напряженность, считает аналитик.

В секторе застройщиков сохраняется пессимизм, вызванный перспективами жесткой монетарной политики в РФ в ближайшие месяцы. Ozon накануне сообщил о проведении 27 декабря собрания акционеров, на котором должен быть рассмотрен вопрос о редомициляции с Кипра в Россию. Очевидно, процесс редомициляции способствует усилению неопределенности в бумагах, хотя никаких действий со стороны их держателей не требуется вне зависимости от того, являются ли они резидентами или нет. АДР в российском контуре автоматически конвертируются в акции МКПАО после регистрации компании в России, отметила Кожухова.

На западных фондовых площадках во вторник не наблюдалось единой динамики. В европейском регионе осознают актуальность страхов перед вводом экспортных пошлин США, что еще больше усугубило бы внутренние экономические сложности, к которым добавляются политические и геополитические факторы, отмечает эксперт.

Индекс МосБиржи впервые с 2023 года пробил вниз отметку 2500 пунктов и опустился в район поддержки 2450 пунктов, войдя в зону среднесрочной перепроданности. Индекс РТС чувствовал себя еще слабее из-за динамики рубля и тестировал минимумы с февраля 2022 года с ближайшей поддержкой в районе 710 пунктов. Радоваться российским инвесторам все еще нечему, а искать точки для входа в рынок стоит в случае появления обнадеживающих геополитических сигналов или хотя бы стабилизации обстановки, заключила представитель "Велес Капитала".

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, причины негативных настроений на рынке акций РФ прежние: рост геополитических опасений, падение курса рубля, указывающее на ускорение инфляции в будущем, и риски дальнейшего усиления налогового давления на бизнес.

В диапазоне 2400-2500 пунктов по индексу можно начинать активные, но ступенчатые среднесрочные покупки, оставляя деньги на возможный уход индекса в район 2300 пунктов. Эта рекомендация остается актуальной, наиболее перспективно выглядят ТКС, Сбер, "Мосбиржа" и наименее закредитованные эмитенты, включая "ЛУКОЙЛ", полагает Антонов.

Что касается нефти, то пока ничто не говорит о том, что цены в ближайшее время выйдут из коридора $70,5-76 за баррель. Здесь и стоит спекулятивно торговать, не забывая про "стопы", заключил представитель "Алор брокер".

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,04%), ушла вниз Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX сократились на 0,2-0,5%), нет единого вектора в США (к 18:50 МСК индексы S&P500 и Nasdaq подросли на 0,2-0,4%, Dow просел на 0,6%).

Давление на рынки акций оказало заявление избранного президента США Дональда Трампа о намерении ввести новые пошлины на ввоз в страну товаров из Канады, Мексики и Китая в первый же день после его возвращения в Белый дом 20 января. Пошлины, которые Трамп планирует ввести для всех китайских товаров, составят 10%, заявил он.

Пока неясно, действительно ли Трамп выполнит свои угрозы или лишь использует их в своей тактике переговоров, отмечает Market Watch.

Япония, как и многие другие азиатские страны, является крупным экспортером в Китай, в связи с чем ее бизнес уязвим к колебаниям экономической активности в этой стране.

В то же время поддержку китайским рынкам оказывают надежды трейдеров на новые стимулы от властей КНР в ответ на потенциальное введение пошлин на китайские товары Трампом, отмечает Trading Economics.

Продажи новых домов в США в октябре упали на 17,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили минимальные за два года 610 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. В сентябре было реализовано 738 тыс. домов, как и сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в прошлом месяце до 730 тыс., по данным Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в ноябре поднялся до 111,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в октябре значение индикатора составляло 109,6 пункта, а не 108,7 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 111,3 пункта с объявленного предварительно октябрьского уровня, по данным опросов Trading Economics.

На нефтяном рынке во вторник цены корректируются после падения накануне, вызванного ослаблением геополитических рисков на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $73,83 за баррель (+1,1% и -2,2% накануне), январская цена фьючерса на WTI - $69,78 за баррель (+1,2% и -2,3% в понедельник).

Поддержку котировкам оказывают развитие конфликта России и Украины, а также гарантии Багдада в отношении своих обязательств в рамках ОПЕК+.

Российские военные заявили, что Украина за три дня дважды применила ракеты западного производства против объектов в Курской области. "В ходе обследования мест, подвергшихся атакам, достоверно подтверждено, что ВСУ наносили удары оперативно-тактическими ракетами "АТАКМС" американского производства", - сообщило Минобороны РФ.

"Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся", - заявило военное ведомство.

Между тем Ирак в ходе переговоров со странами-сопредседателями ОПЕК+ - Россией и Саудовской Аравией - заявил о полной приверженности сделке с учетом нового компенсационного графика за добычу нефти сверх установленной альянсом квоты в предыдущие месяцы, говорится в сообщении министерства энергетики Саудовской Аравии.

СМИ сообщают со ссылкой на источники, что Израиль и Ливан близки к заключению соглашения о прекращении огня. В частности, по данным израильского телеканала Kan, соглашение предусматривает среди прочего отвод израильских войск и отрядов "Хезболлы" с юга Ливана. Кроме того, Вашингтон гарантировал, что Израиль сможет предпринимать военные действия, если "Хезболла" нарушит соглашение.

Трейдеры также ждут министерскую встречу ОПЕК+, которая состоится в ближайшее воскресенье в онлайн-формате.

Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-13,3%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-12,2%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-11,1%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-10,6%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-10,3%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-10,2% и -10,5% "префы"), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-10%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-9,9%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-9,9%).

Просели акции "Oзон Фармацевтики" (-4,9%, до 26,29 рубля). Совет директоров ПАО "Озон Фармацевтика" (MOEX: OZPH) (г. Тольятти, Самарская область) рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 0,18 руб. на акцию, говорится в сообщении компании.

Выросли акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+0,9%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (MOEX: GEMC) (ЕМС) (+0,2%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+0,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 130,24 млрд рублей (из них 20,93 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 19,46 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,12 млрд рублей на акции "Самолета").