.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ продолжил падение на геополитических рисках, индекс МосБиржи рухнул ниже 2465п и обновил минимум с апреля 2023г
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в октябре ускорилась до 0,75%
Рост потребительских цен в октябре ускорился до 0,75% после повышения на 0,48% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,54% после 8,63% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков
 
Темпы роста ипотеки в октябре замедлились до 0,7%
Банки РФ, по предварительным данным, в октябре 2024 года замедлили темпы роста ипотеки до 0,7% с 0,9% в сентябре, говорится в обзоре ЦБ "О развитии банковского сектора". Выдачи в октябре практически не изменились по сравнению с прошлым месяцем и...
 
ФНС будет строже следить за наймом самозанятых бизнесом
Организации должны самостоятельно давать оценку возможным рискам при привлечении самозанятых к выполнению работ, предупреждает ФНС России в своем новом разъяснении, с которым ознакомились "Известия". Плательщикам налога на профессиональный доход...
 
Искусственный интеллект получит допуск к госданным
Правительство планирует проверять системы, которые реализуют технологию искусственного интеллекта (ИИ), "на наличие угроз безопасности государства и обороны страны", говорится в утвержденном в кабмине паспорте федпроекта "Цифровое госуправление",...
 
26 ноября 2024 года 19:53

Рынок акций РФ продолжил падение на геополитических рисках, индекс МосБиржи рухнул ниже 2465п и обновил минимум с апреля 2023г

Москва. 26 ноября. Рынок акций РФ во вторник продолжил снижение под давлением продаж на фоне опасений эскалации геополитических рисков вокруг конфликта на Украине, а также новых западных санкций; сдерживающим фактором выступила умеренно подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $73,8 за баррель) после падения днем ранее из-за ожиданий сокращения напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи ушел ниже 2465 пунктов (минимум с апреля 2023 года), индекс РТС откатился до менее 740 пунктов (минимум с 24 февраля 2022 года); в лидерах снижения выступили акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-13,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-9,6%) и расписки Ozon (MOEX: OZON) (-8,9%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2464,35 пункта (-2,6%, минимум дня - 2455,47 пункта), индекс РТС - 738,93 пункта (-3,8%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 8,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 ноября, составил 105,0604 руб. (+1,2696 рубля).

Евросоюз в рамках 15-го пакета санкций в отношении России предлагает ввести рестрикции против 45 нефтяных танкеров РФ, 50 физлиц и 30 компаний, сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на документы, с которыми ему удалось ознакомиться.

Подешевели во вторник также акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-8,6%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-6,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-5,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-4,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-4,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,7% и -0,5% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-3,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-3,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-3,1% и -3,5% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-3,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-2,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%).

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи во вторник сохранил негативную динамику, несмотря на попытки роста цен на нефть и выраженную слабость рубля. Рост геополитического риска, санкционные угрозы, устойчивость сигналов, говорящих в пользу повышения ключевой ставки ЦБ РФ на декабрьском заседании - все это по-прежнему довлеет над участниками торгов.

Внешние настроения были умеренно негативными. Повышение глобальных геополитических рисков и ожидания серьезных перемен в политике США с возвращением Дональда Трампа в Белый дом тревожат инвесторов в Китае и Европе. Вечером во вторник будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС. Из макростатистики среды интерес представляет предварительная оценка ВВП США за III квартал и данные по потребительским расходам американцев за октябрь. Росстат в среду представит данные по недельной инфляции, которые могут иметь ощутимое влияние на ход торгов в четверг, напомнил эксперт.

"В текущей коррекции видится много эмоций, при улучшении сигналов отскок может быть довольно стремительным. Прогноз по индексу МосБиржи на 27 ноября - 2425-2575 пунктов", - заявил Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, несмотря на попытки разворота рынка вверх, продажи акций во вторник преобладали, что откинуло индекс МосБиржи к минимуму с апреля 2023 года. Слабеющий рубль и рост нефти не поддерживают котировки российских компаний, а ключевое влияние на рынок оказывает новостной фон: сообщения о 15-м пакете санкций со стороны ЕС, а также комментарии политиков. Вышедшие данные об инфляционных ожиданиях на ближайшие 12 месяцев остаются на уровне 13,4%, в среду появятся свежие недельные результаты по инфляции и пройдут аукционы Минфина.

"Префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-3%) снизились вместе с рынком. Во вторник компания сообщила, что рост налоговой нагрузки приведет к сокращению инвестиционной программы, а с 6 декабря планируется поднять цены по транспортировке нефтепродуктов на 13,8%. Подешевели акции ВТБ, несмотря на сильный отчет - чистая прибыль банка, согласно данным оборотно-сальдовой ведомости, за 10 месяцев года выросла в 1,8 раз (до 315 млрд руб.), а в октябре прибыль составила около 104 млрд руб., обращает внимание аналитик.

Существенно хуже рынка выглядели акции застройщиков "Самолет" и "ПИК", которые продолжают снижаться как на ожиданиях роста ключевой ставки ЦБ, так и на новостях об исчерпании банками лимитов по семейной ипотеке. "АЛРОСА" теряет рыночную капитализацию, несмотря на договоренности о реализации части алмазов в госфонд, отмечает Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ во вторник ускорил падение и обновил годовые минимумы, оставаясь под давлением геополитической напряженности.

Министр финансов РФ Силуанов во вторник заявил, что текущий курс рубля благоприятен для экспортеров, сигнализируя об отсутствии обеспокоенности властей проходящей девальвацией. В подобных условиях мер стабилизации валютного рынка (например, в виде ужесточения обязательных норм продажи валютной выручки) в ближайшее время может и не последовать, хотя рано или поздно властям, скорее всего, придется признать негативный эффект девальвации на инфляцию в стране, с которой так активно борется Центральный банк. С фундаментальной точки зрения оказать некоторую поддержку рублю в ближайшие дни может налоговый период, в то время как основным негативным фактором остается геополитическая напряженность, считает аналитик.

В секторе застройщиков сохраняется пессимизм, вызванный перспективами жесткой монетарной политики в РФ в ближайшие месяцы. Ozon накануне сообщил о проведении 27 декабря собрания акционеров, на котором должен быть рассмотрен вопрос о редомициляции с Кипра в Россию. Очевидно, процесс редомициляции способствует усилению неопределенности в бумагах, хотя никаких действий со стороны их держателей не требуется вне зависимости от того, являются ли они резидентами или нет. АДР в российском контуре автоматически конвертируются в акции МКПАО после регистрации компании в России, отметила Кожухова.

На западных фондовых площадках во вторник не наблюдалось единой динамики. В европейском регионе осознают актуальность страхов перед вводом экспортных пошлин США, что еще больше усугубило бы внутренние экономические сложности, к которым добавляются политические и геополитические факторы, отмечает эксперт.

Индекс МосБиржи впервые с 2023 года пробил вниз отметку 2500 пунктов и опустился в район поддержки 2450 пунктов, войдя в зону среднесрочной перепроданности. Индекс РТС чувствовал себя еще слабее из-за динамики рубля и тестировал минимумы с февраля 2022 года с ближайшей поддержкой в районе 710 пунктов. Радоваться российским инвесторам все еще нечему, а искать точки для входа в рынок стоит в случае появления обнадеживающих геополитических сигналов или хотя бы стабилизации обстановки, заключила представитель "Велес Капитала".

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, причины негативных настроений на рынке акций РФ прежние: рост геополитических опасений, падение курса рубля, указывающее на ускорение инфляции в будущем, и риски дальнейшего усиления налогового давления на бизнес.

В диапазоне 2400-2500 пунктов по индексу можно начинать активные, но ступенчатые среднесрочные покупки, оставляя деньги на возможный уход индекса в район 2300 пунктов. Эта рекомендация остается актуальной, наиболее перспективно выглядят ТКС, Сбер, "Мосбиржа" и наименее закредитованные эмитенты, включая "ЛУКОЙЛ", полагает Антонов.

Что касается нефти, то пока ничто не говорит о том, что цены в ближайшее время выйдут из коридора $70,5-76 за баррель. Здесь и стоит спекулятивно торговать, не забывая про "стопы", заключил представитель "Алор брокер".

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,04%), ушла вниз Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX сократились на 0,2-0,5%), нет единого вектора в США (к 18:50 МСК индексы S&P500 и Nasdaq подросли на 0,2-0,4%, Dow просел на 0,6%).

Давление на рынки акций оказало заявление избранного президента США Дональда Трампа о намерении ввести новые пошлины на ввоз в страну товаров из Канады, Мексики и Китая в первый же день после его возвращения в Белый дом 20 января. Пошлины, которые Трамп планирует ввести для всех китайских товаров, составят 10%, заявил он.

Пока неясно, действительно ли Трамп выполнит свои угрозы или лишь использует их в своей тактике переговоров, отмечает Market Watch.

Япония, как и многие другие азиатские страны, является крупным экспортером в Китай, в связи с чем ее бизнес уязвим к колебаниям экономической активности в этой стране.

В то же время поддержку китайским рынкам оказывают надежды трейдеров на новые стимулы от властей КНР в ответ на потенциальное введение пошлин на китайские товары Трампом, отмечает Trading Economics.

Продажи новых домов в США в октябре упали на 17,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили минимальные за два года 610 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. В сентябре было реализовано 738 тыс. домов, как и сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в прошлом месяце до 730 тыс., по данным Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в ноябре поднялся до 111,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в октябре значение индикатора составляло 109,6 пункта, а не 108,7 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 111,3 пункта с объявленного предварительно октябрьского уровня, по данным опросов Trading Economics.

На нефтяном рынке во вторник цены корректируются после падения накануне, вызванного ослаблением геополитических рисков на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $73,83 за баррель (+1,1% и -2,2% накануне), январская цена фьючерса на WTI - $69,78 за баррель (+1,2% и -2,3% в понедельник).

Поддержку котировкам оказывают развитие конфликта России и Украины, а также гарантии Багдада в отношении своих обязательств в рамках ОПЕК+.

Российские военные заявили, что Украина за три дня дважды применила ракеты западного производства против объектов в Курской области. "В ходе обследования мест, подвергшихся атакам, достоверно подтверждено, что ВСУ наносили удары оперативно-тактическими ракетами "АТАКМС" американского производства", - сообщило Минобороны РФ.

"Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся", - заявило военное ведомство.

Между тем Ирак в ходе переговоров со странами-сопредседателями ОПЕК+ - Россией и Саудовской Аравией - заявил о полной приверженности сделке с учетом нового компенсационного графика за добычу нефти сверх установленной альянсом квоты в предыдущие месяцы, говорится в сообщении министерства энергетики Саудовской Аравии.

СМИ сообщают со ссылкой на источники, что Израиль и Ливан близки к заключению соглашения о прекращении огня. В частности, по данным израильского телеканала Kan, соглашение предусматривает среди прочего отвод израильских войск и отрядов "Хезболлы" с юга Ливана. Кроме того, Вашингтон гарантировал, что Израиль сможет предпринимать военные действия, если "Хезболла" нарушит соглашение.

Трейдеры также ждут министерскую встречу ОПЕК+, которая состоится в ближайшее воскресенье в онлайн-формате.

Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-13,3%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-12,2%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-11,1%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-10,6%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-10,3%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-10,2% и -10,5% "префы"), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-10%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-9,9%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-9,9%).

Просели акции "Oзон Фармацевтики" (-4,9%, до 26,29 рубля). Совет директоров ПАО "Озон Фармацевтика" (MOEX: OZPH) (г. Тольятти, Самарская область) рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 0,18 руб. на акцию, говорится в сообщении компании.

Выросли акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+0,9%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (MOEX: GEMC) (ЕМС) (+0,2%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+0,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 130,24 млрд рублей (из них 20,93 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 19,46 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,12 млрд рублей на акции "Самолета").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
27 ноября 2024 года 13:46
Рубль будет слабеть без баланса спроса и предложения - "БКС МИ"
Рубль будет продолжать ослабление в ближайшее время в случае отсутствия баланса спроса и предложения на валютном рынке, говорится в материале аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Рубль слабеет, поскольку спрос на валюту сохраняется, а предложение остается слабым из-за санкций против...    читать дальше
.
27 ноября 2024 года 13:17
Результаты Whoosh за 3К24 нейтральны для цены его акций - Альфа-банк
Финансовые результаты Whoosh за третий квартал и девять месяцев текущего года нейтральны для котировок его акций, говорится в материале старшего аналитика Альфа-банка Анны Курбатовой и аналитика Олеси Воробьевой. Рост выручки эмитента замедлился по сравнению с первым полугодием, констатируют...    читать дальше
.
27 ноября 2024 года 12:47
"Финам" рекомендует покупать акции iShares Biotechnology ETF с прогнозной ценой $178,2
"Финам" рекомендует покупать акции iShares Biotechnology ETF с прогнозной стоимостью $178,2 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 27,4% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Индексный фонд с привязкой к биотехнологическому сектору за...    читать дальше
.
27 ноября 2024 года 12:20
Акции Whoosh пока неинтересны для покупок - ПСБ
Акции Whoosh в настоящее время не представляют интерес для покупок, при этом эмитент остается неплохой "историей роста", говорится в материале эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. Компания продолжает активно развиваться на операционном уровне - выручка растет за счет расширения...    читать дальше
.
27 ноября 2024 года 11:48
"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях Совкомбанка"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях Совкомбанка", открытую 18 ноября 2024 года, с ожидаемой доходностью 5-10% к концу декабря 2024 года, говорится в материале аналитиков. "Сохраняем позитивный взгляд на акции эмитента: бумага оценена в 4,1х по мультипликатору...    читать дальше
.
27 ноября 2024 года 11:30
Рынок акций РФ утром вернулся к падению, индекс МосБиржи откатился ниже 2440п
Москва. 27 ноября. Рынок акций РФ после позитивного открытия в среду возобновил снижение под давлением продаж из-за рисков эскалации геополитической напряженности вокруг конфликта на Украине и ожиданий роста ставки ЦБ РФ на заседании в декабре. Индекс МосБиржи откатился ниже 2440 пунктов во главе с акциями "Мечела" (-9,3% и -7,7% "префы"), ГК "Самолет" (-7,5%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-6,4%).    читать дальше
.
27 ноября 2024 года 11:19
Индекс Мосбиржи скоро будет "нащупывать дно" - "Алор Брокер"
Индекс Мосбиржи, вероятно, скоро будет "нащупывать дно", считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Фундаментальные основания для распродаж прежние - жесткая денежно-кредитная политика Банка России и падение курса рубля, что обещает ускорить...    читать дальше
.
27 ноября 2024 года 10:48
"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Шорт в акциях ММК"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Шорт в акциях "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК)", открытую 28 октября 2024 года, сообщается в материале аналитиков. "Мы подтверждаем торговую идею, которая заработала уже 11% с момента открытия. Прогнозируемое нами...    читать дальше
.
27 ноября 2024 года 10:35
Рубль может ослабнуть до 15-15,2 руб. за юань в ближайшие дни - ПСБ
Текущий импульс допускает ослабление рубля до уровней до 15-15,2 руб. за юань в ближайшие дни, волатильность на валютном рынке пока может остаться высокой, говорится в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова. "Превышение спроса над...    читать дальше
.
27 ноября 2024 года 10:27
Рубль утром падает в паре с юанем на фоне небольших изменений на рынке нефти
Москва. 27 ноября. Китайский юань растет на Московской бирже утром в среду, рубль снижается на фоне небольших изменений на рынке нефти.    читать дальше
.
27 ноября 2024 года 10:20
Акции "Озон Фармацевтика" привлекательны для долгосрочных покупок - "Цифра брокер"
Акции "Озон Фармацевтика" привлекательны для долгосрочных вложений, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Выручка эмитента за 9М24 повысилась на 33,6% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составила 18,1 млрд руб., EBITDA - на 44,2%, до 6,8 млрд руб., чистая прибыль - на...    читать дальше
.
27 ноября 2024 года 09:59
Инвесторам стоит сохранять выжидательную позицию на рынке ОФЗ - ПСБ
Инвесторам стоит сохранять выжидательную позицию на рынке гособлигаций с фокусом на короткие корпоративные флоатеры, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича. Рынок ОФЗ демонстрирует существенно более высокую...    читать дальше
.
27 ноября 2024 года 09:41
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2450-2500п в среду - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2450-2500 пунктов на торгах в среду, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Даже в условиях крайне негативного рыночного настроения индекс не может снижаться безостановочно. Поэтому вполне допускаем, что в среду можем...    читать дальше
.
27 ноября 2024 года 09:39
Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 27 ноября. Цены рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
27 ноября 2024 года 09:26
Индекс Мосбиржи может снизиться до 2400п - БКС Экспресс
Существуют риски снижения индекса Мосбиржи вплоть до 2400 пунктов по негативной инерции, при этом локальный разворот на фоне высокой перепроданности и аномальной по историческим меркам волатильности может быть очень резким, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Сильное падение рынка на...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.