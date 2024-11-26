Рынок акций РФ утром обновил минимум с мая 2023г по индексу МосБиржи, лидируют в откате Ozon и Самолет

Москва. 26 ноября. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил снижение на фоне опасений эскалации геополитических рисков вокруг конфликта на Украине и подешевевшей накануне нефти из-за ожиданий сокращения напряженности на Ближнем Востоке; индекс МосБиржи обновил минимум с мая 2023 года, при этом лидируют в откате расписки Ozon (-7,9%) и акции ГК "Самолет" (-6,2%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2520,52 пункта (-0,4%, минимум сессии - 2503,78 пункта), индекс РТС - 765,02 пункта (-0,4%); динамика цен "голубых фишек" на Мосбирже смешанная в пределах 3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 ноября, составляет 103,7908 руб. (+1,2147 рубля).

К негативным факторам для рынка акций РФ также можно отнести свежие санкционные новости. Евросоюз в рамках 15-го пакета санкций в отношении России предлагает ввести санкции против 45 нефтяных танкеров РФ, 50 физлиц и 30 компаний, сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на документы, с которыми ему удалось ознакомиться.

Подешевели также акции ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,4% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок может развернуть борьбу за уровень 2500 пунктов по индексу МосБиржи. При этом, учитывая слабую динамику в понедельник, шансов на развитие серьезного отскока мало - для этого нужен крепкий фундамент, например, снижение геополитических рисков или сигналы о скором смягчении денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Пока этого нет, активного восстановления ждать не приходится, полагают эксперты.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", расписки Ozon снижаются на фоне новостей о предстоящем обсуждении 27 декабря редомициляции компании акционерами. Основным фактором падения стали опасения инвесторов перед возможной заморозкой акций на период изменения юрисдикции, что может сопровождаться приостановкой торгов на срок от одного до нескольких месяцев. По мере приближения даты фактической остановки торгов возможно дальнейшее снижение котировок.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть упала, поскольку из цен стала уходить геополитическая надбавка после сообщений о возможном прекращении огня на Ближнем Востоке. Тем не менее, котировки в целом продолжают движение в узких диапазонах. Фьючерсы на Brent, в частности, пытаются сохранить поддержку $73 за баррель, если она будет пробита, что возрастут риски возвращения к минимумам со второй половины сентября и октября - в район $70 за баррель.

Во вторник рынок акций РФ продолжил нисходящее движение вслед за обновлением очередных локальных минимумов на вечерней сессии накануне, игроки ожидают новостей с экстренного заседания совета Украина-НАТО. Западные страны на данный момент демонстрируют готовность к эскалации конфликта перед приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа в конце января, что предупреждает о сохранении высоких геополитических рисков в ближайшие 2 месяца. Следующей поддержкой для индекса МосБиржи при преодолении 2500 пунктов станет отметка 2480 пунктов, полагает Кожухова.

По оценке главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник может протестировать в снижении отметку 2500 пунктов. Этот рубеж является ключевым для индекса, но в условиях резкого падения большинства акций даже он может быть пробит. Тем не менее, далее вполне вероятны попытки инвесторов выкупить просадку, что позволит замедлить темпы снижения российского рынка акций.

Накануне рынок упал и обновил на вечерней сессии годовой минимум по индексу МосБиржи, установленный в сентябре, под влиянием возросших геополитических рисков и падения цен на нефть. Дополнительную нервозность на рынок вносит приближающееся декабрьское заседание Банка России. Расписки Ozon упали почти на 9% на фоне новостей о созыве собрания акционеров для обсуждения редомициляции. Инвесторы, вероятно, не готовы замораживать средства в бумагах в текущих условиях, учитывая и риск "навеса" продаж от нерезидентов после возобновления торгов, отмечает Головинов.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, причины негативных настроений на рынке акций РФ прежние: рост геополитических опасений, падение курса рубля, указывающее на ускорение инфляции в будущем, и риски дальнейшего усиления налогового давления на бизнес.

"Мосбиржа" накануне очень сильно отчиталась за III квартал, продемонстрировав рост скорректированной прибыли на 75,8% г/г, но это не остановило "медведей". Такая картина говорит, что с большой вероятностью снижение рынка не окончено. Поэтому во вторник можно ожидать обновления рынком локальных минимумов, и не исключен уход индекса МосБиржи под психологически важную отметку 2500 пунктов, считает эксперт.

В диапазоне 2400-2500 пунктов можно начинать активные, но ступенчатые среднесрочные покупки, оставляя деньги на возможный уход индекса в район 2300 пунктов. Эта рекомендация остается актуальной, наиболее перспективно выглядят ТКС, Сбер, "Мосбиржа" и наименее закредитованные эмитенты, включая "ЛУКОЙЛ", полагает Антонов.

Что касается нефти, то пока ничто не говорит о том, что цены в ближайшее время выйдут из коридора $70,5-76 за баррель. Здесь и стоит спекулятивно торговать, не забывая про "стопы", заключил представитель "Алор брокер".

В США в понедельник индексы акций выросли на 0,3-1% во главе с Dow, который завершил торги на историческом максимуме (44,736 тыс. пунктов).

Инвесторы положительно восприняли новость о том, что избранный президент США Дональд Трамп выбрал инвестора и основателя Key Square Group Скотта Бессента в качестве кандидата на пост главы министерства финансов.

Бессент поддерживает планы Трампа в отношении снижения налогов, и инвесторы полагают, что он отдаст приоритет экономической и рыночной стабильности, а не резким изменениям политики.

Позднее на этой неделе выйдут пересмотренные данные об изменении ВВП США в III квартале, а также значение индекса PCE - ключевого для Федеральной резервной системы показателя инфляции. Вечером во вторник будет обнародован протокол ноябрьского заседания Федрезерва.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng просел на 0,02%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX просели на 0,1-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются в пределах 0,1%).

Давление на рынки акций оказало заявление избранного президента США Дональда Трампа о намерении ввести новые пошлины на ввоз в страну товаров из Канады, Мексики и Китая в первый же день после его возврата в Белый дом 20 января. Пошлины для всех китайских товаров, которые Трамп планирует ввести в этот день, составят 10%, заявил он.

Пока неясно, действительно ли Трамп выполнит свои угрозы или лишь использует их в своей тактике переговоров, отмечает Market Watch.

Япония, как и многие другие азиатские страны, является крупным экспортером в Китай, в связи с чем ее бизнес уязвим к колебаниям экономической активности в этой стране.

В то же время поддержку китайским рынкам оказывают надежды трейдеров на новые стимулы от властей КНР в ответ на потенциальное введение пошлин на китайские товары Трампом, отмечает Trading Economics.

На нефтяном рынке утром во вторник цены слабо корректируются после падения накануне, вызванного снижением геополитических рисков на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $73,15 за баррель (+0,2% и -2,2% накануне), январская цена фьючерса на WTI - $69,03 за баррель (+0,1% и -2,3% в понедельник).

СМИ сообщают со ссылкой на источники, что Израиль и Ливан близки к заключению соглашения о прекращении огня. В частности, по данным израильского телеканала Kan, соглашение предусматривает среди прочего отвод израильских войск и отрядов "Хезболлы" с юга Ливана. Кроме того, Вашингтон гарантировал, что Израиль сможет предпринимать военные действия, если "Хезболла" нарушит соглашение.

США продолжают усилия по достижению соглашения о прекращении огня между Израилем и движением "Хезболла", сообщил накануне представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, добавив, что за последние дни сторонам удалось "достичь значительного прогресса на пути к заключению соглашения".

Кроме того, рынок нефти негативно отреагировал на новость о том, что избранный президент США Дональд Трамп выбрал инвестора и основателя Key Square Group Скотта Бессента в качестве кандидата на пост главы министерства финансов. Бессент является сторонником увеличения добычи нефти в Штатах.

Трейдеры также ждут министерскую встречу ОПЕК+, которая состоится в ближайшее воскресенье в онлайн-формате.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-4,1%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-4,1%), "Эталона" (MOEX: ETLN) (-3,4%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-3,2%), акции ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (-3%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-2,9%).

Просели акции "Oзон Фармацевтика" (-2,6%, до 26,92 рубля).

Совет директоров ПАО "Озон Фармацевтика" (MOEX: OZPH) (г.Тольятти, Самарская область) рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 0,18 руб. на акцию, говорится в сообщении компании.

Выросли акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+5,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 19,85 млрд рублей (из них 3,24 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 2,69 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,6 млрд рублей на расписки Ozon).