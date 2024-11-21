Значимых факторов для дальнейшего устойчивого ослабления рубля пока нет - "Т-Инвестиции"

Значимых факторов для дальнейшего устойчивого ослабления рубля пока не видно, считает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец.

Курс рубля на внутреннем рынке вернулся к ослаблению, превысив чувствительный порог в 100 руб./$1, констатирует эксперт.

"По нашим оценкам, с октября рубль остается недооцененным, исходя из уровня сырьевых цен и других фундаментальных факторов. Это, скорее всего, связано с перестройкой стратегии экспортеров по внешним расчетам и управлению валютными позициями. Мы считаем, что текущая недооценка национальной валюты носит временный характер, - пишет Донец в обзоре. - При этом слабый рубль повышает давление на Банк России, хотя во втором полугодии высокие рублевые ставки не смогли оказать поддержку отечественной валюте. Превышение психологически чувствительных максимумов прошлого года (выше 105 руб./$1 или 14 руб. за юань) может вынудить регуляторов принять дополнительные меры капитального контроля. Однако пока мы не видим значимых факторов для дальнейшего устойчивого ослабления рубля".

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