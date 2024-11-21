"Финам" понизил прогнозную цену акций AbbVie до $195,6 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста в размере 17,4% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

Рейтинг акций при этом сохранен на уровне "покупать".

"Акции американской биофармкомпании AbbVie в ноябре совершили резкую просадку после неожиданных для Уолл-стрит и фармацевтической отрасли новостей о неудачном исходе клинических испытаний по экспериментальному препарату для лечения шизофрении emraclidine, который до этого считался многообещающим и идущим к одобрению FDA. На наш взгляд, просадка из-за этой новости носила преувеличенный характер - помимо emraclidine, у компании хватает интересных разработок в пайплайне, ожидания роста выручки и прибыли на ближайшие годы по-прежнему в силе", - отмечает аналитик Зарина Саидова.

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