Акции Роснефти могут подорожать на 28% с текущих уровней - "Т-Инвестиции"

Акции "Роснефти" могут подорожать на 28% с текущих уровней, полагают аналитики "Т-Инвестиций".

Аналитики брокера изучили отчетность "Роснефти" и установили целевую цену акций компании на уровне 590 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев (+28% от текущей цены).

Эксперты выделяют несколько факторов роста акций "Роснефти":

- Позитивная динамика финансовых показателей в 2024 году.

- Вероятный рост объемов добычи премиальной нефти за счет флагманского проекта Восток Ойл. Аналитики ожидают, что к 2030 году объем добычи жидких углеводородов "Роснефтью" составит 225 млн тонн (на 16% больше, чем в 2023-м), из которых 67 млн будут добывать на месторождениях проекта Восток Ойл. Нефть с флагманского проекта является премиальной, поэтому аналитики ожидают, что это повысит маржинальность бизнеса "Роснефти".

- Благодаря статусу госкомпании "Роснефть" имеет больше возможностей получать различные налоговые стимулы и льготы для своих проектов.

- Компания стабильно выплачивает дивиденды, но пока они скромнее, чем у конкурентов. Для сравнения: ожидаемая экспертами "Т-Инвестиций" дивидендная доходность у акций "Роснефти" в 2024 году составляет более 13%, в то время как средняя доходность на нефтяном рынке может составить 15%. Однако в будущем аналитики ожидают существенного роста выплат на фоне увеличения маржинальности бизнеса.

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