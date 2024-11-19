"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций МКБ

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций Московского кредитного банка (МКБ), прогнозная стоимость составляет 7,3 рубля за штуку, что соответствует потенциалу снижения на 2%, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

"Чистая прибыль МКБ в III квартале составила 8,6 млрд руб., что на 82% выше, чем мы прогнозировали, - пишут аналитики Елена Царева и Андрей Шаров. - Расхождение с нашими ожиданиями объясняется тем, что МКБ отразил доход от операций с ценными бумагами в размере 12,7 млрд руб. против убытка 5,3 млрд руб. во II квартале. В то же время расходы на резервы выросли более чем в 2 раза, а чистые процентные доходы снизились на 26% по сравнению с прошлым кварталом. Сохраняем нейтральный взгляд: не видим положительной динамики в чистых процентных доходах банка, рост прибыли обеспечен нерегулярными доходами, в то время как расходы выше наших ожиданий".

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