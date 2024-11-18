Рынок акций РФ утром просел из-за эскалации геополитики, индекс МосБиржи протестировал 2700п и отскочил

Москва. 18 ноября. Рынок акций РФ утром просел на эмоциональных распродажах игроков из-за опасений эскалации геополитической напряженности вокруг конфликта на Украине, а также на фоне просевшей вечером в пятницу нефти (фьючерс на Brent торгуется в районе $71,3 за баррель), после чего паника улеглась. Индекс МосБиржи после локального падения ниже 2690 пунктов отыграл часть потерь и движется в районе 2710 пунктов, в лидерах отката выступают акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-6,9%, до 1244 рублей) на фоне новостей о повышении налогов для компании.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2711,46 пункта (-1%, минимум сессии - 2687,45 пункта), индекс РТС - 854,19 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 ноября, составляет 99,9971 руб. (+97,91 копейки).

На минувших выходных издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщило, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными американских ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории. "Президент Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные США дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России", - информирует издание.

По данным источников NYT, Украина сможет использовать эти ракеты только для ударов по Курской области. Однако впоследствии, добавили источники издания, Байден может разрешить украинским войскам использовать ATACMS для ударов по "другим местам" на территории РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что в Кремле предполагают, что США уже приняли решение снять ограничения на использование ракет ATACMS для нанесения ударов по территории РФ со стороны Украины. Песков пообещал соответствующий ответ на возможное разрешение Вашингтоном Украине наносить удары по российской территории дальнобойным оружием.

"Префы" "Транснефти" упали до 1244 рублей (-6,9%).

Минфин РФ внес в правительство РФ новые изменения в налогообложение нефтегазовой отрасли, которые предполагают, в частности, увеличение ставки налога на прибыль "Транснефти" до 40%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с предложениями ведомства.

Подешевели также акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,5% и -1,3% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1% и -0,5% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%).

Подорожали акции ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,5%), бумаги "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", негативный настрой на рынке акций обусловлен ухудшением геополитической риторики США относительно России.

"Ждем, что инвесторы будут отыгрывать этот негатив повышенными распродажами. Тем не менее, краткосрочно в фокусе остается уровень 2700 пунктов по индексу МосБиржи, несмотря на ожидаемую повышенную волатильность на рынке", - отмечают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, неделя началась с геополитического негатива, но у рынка есть надежды на улучшения.

Цены на нефть в понедельник стабильны после падения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках после распродаж прошлой недели стабилизировалась. Ключевой для российского рынка негативной новостью стало разрешение США и ряда других стран осуществлять Украине удары вглубь России.

Рынок акций РФ утром просел, и вероятно, ожидает реакции российских властей на решение США и других западных стран по ударам вглубь России. Геополитическая обстановка перед сменой власти в США вновь накалилась и может привести к расширению конфликта, но у российского рынка есть надежды на ее улучшение с приходом к власти Дональда Трампа, полагает Кожухова.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, в понедельник инвесторам предстоит пережить ухудшение геополитики, что влечет фиксацию прибыли игроками. В пятницу в лидерах роста были акции "Русала", рост которых в понедельник может продолжиться на информации, что Китай отменит налоговые льготы на экспорт товаров из алюминия и меди. Тем не менее, сдерживающим фактором для бумаг "Русала" остается "недопустимо высокая долговая нагрузка эмитента", считает Антонов.

По мнению начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, в понедельник вероятно некоторое охлаждение настроений на рынке акций.

"Ждем, что сегодня оптимизм на рынке ослабнет - явных сигналов, кроме технических, для развития покупок мы пока не видим. Индекс МосБиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 2700-2760 пунктов в ожидании дополнительных вводных, в первую очередь с рынка нефти и валюты", - отметил он.

В США в минувшую пятницу индексы акций снизились на 0,7-2,2% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали свежие статданные, которые говорят в пользу того, что Федрезерв США может повременить с дальнейшим снижением ключевой ставки (негативный сигнал для фондовых площадок).

Розничные продажи в США в октябре увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%, по данным Trading Economics. В сентябре, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 0,8%, а не на 0,4%, как было объявлено ранее.

Объем промышленного производства в США в октябре уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты также ожидали снижения на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в сентябре промпроизводство в США уменьшилось на 0,5%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.

Индекс Empire State Manufacturing вырос в ноябре до максимальных с декабря 2021 года 31,2 пункта с минус 14,3 пункта месяцем ранее, сообщил рассчитывающий его Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Значение выше нуля говорит о повышении активности в промышленном секторе. Консенсус-прогноз предполагал минус 0,7 пункта в этом месяце.

Тем временем в Азии в понедельник наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,1%, австралийский ASX Australia подрос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,6%, фьючерс на Dow топчется на месте).

Заказы на промышленное оборудование без учета заказов судостроительных и генерирующих компаний в Японии снизились на 0,7% в сентябре относительно августа, когда они сократились на 1,9%, сообщило правительство страны. Аналитики в среднем ожидали подъема на 1,9%, по данным Trading Economics.

Трейдеры ожидают решения Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) в отношении ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) в среду и сведений об октябрьской динамике потребительских цен в Японии в пятницу.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены делают попытки стабилизации после снижения на минувшей неделе.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в понедельник составила $71,37 за баррель (+0,5% и -2,1% в пятницу), декабрьская цена WTI - $67,24 за баррель (+0,3% и -2,5% в пятницу).

За прошлую неделю Brent опустилась в цене на 3,8%, WTI - на 4,8%, причем обе марки обновили минимумы с начала сентября из-за опасений роста предложения сырья.

Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало профицит предложения нефти в размере свыше 1 млн баррелей в сутки в 2025 году, даже несмотря на продление ограничений на добычу нефти в странах ОПЕК+.

Также давление на нефть оказало укрепление курса доллара США после статданных, указавших на хорошее состояние американской экономики, и заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что регулятор не будет спешить со снижением процентных ставок.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на одну и составило 478 единиц. Число газовых установок также понизилось на одну, до 101 единицы.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 29,16 млрд рублей (из них 5,03 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 4,46 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,31 млрд рублей на "префы" "Транснефти").