.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent опустилась ниже $72/барр.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в октябре ускорилась до 0,75%
Рост потребительских цен в октябре ускорился до 0,75% после повышения на 0,48% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,54% после 8,63% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков
 
В России запустят пять новых программ кредитования МСП
Власти РФ ищут способ сохранить интерес к инвестициям в условиях высокой ключевой. Федеральный институт по поддержке малого и среднего бизнеса Корпорация МСП (глава ее совета директоров - министр экономики Максим Решетников) планирует внедрить 5...
 
Ozon хочет попасть в список участников ВЭД
Ozon планирует войти в список участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), осуществляющих доставку и декларирование экспресс-грузов физических лиц. Об этом "Ведомостям" рассказал представитель Ozon. Пока в списке таких участников ВЭД нет ни...
 
Сенаторы готовят новый закон о работе "белых хакеров"
В Совете Федерации работают над новым законопроектом, направленным на регулирование деятельности "белых хакеров" Bug Bounty, программ по поиску уязвимостей в IT-системах за вознаграждение, пишет "Коммерсант". Разработанный законопроект "О...
 
15 ноября 2024 года 09:10

Brent опустилась ниже $72/барр.

Уолл-стрит закрылась в минусе по итогам торгов в четверг. Рынки акций стран АТР растут в пятницу. Цены на нефть снижаются утром в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в четверг, инвесторы оценивали статданные и новости крупных компаний, а также заявления главы председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Как стало известно в четверг, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 4 тыс. - до 217 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Это минимум с мая. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение числа заявок до 220 тыс.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в США в октябре вырос на 2,4% в годовом выражении вместо ожидавшегося аналитиками подъема на 2,3%. Темпы роста ускорились с 1,9% в сентябре. В помесячном исчислении индикатор вырос на 0,2%, на уровне прогнозов.

Пауэлл в ходе выступления в Далласе отметил, что такие статданные указывают на хорошее состояние американской экономики, что позволяет руководству центробанка осторожно подходить к смягчению денежно-кредитной политики.

"Экономика не посылает сигналов о том, что нам нужно спешить со снижением ставок, - заявил он. - Сила, которую мы наблюдаем в экономике, дает нам возможность подойти к решениям (о ставке - ИФ) с осторожностью".

Акции Walt Disney Co. (SPB: DIS) подскочили на 6,2%. Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа в четвертом квартале 2024 финансового года нарастила чистую прибыль на 36%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Цена бумаг производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) опустилась на 2,1%, поскольку компания сократила чистую прибыль на четверть в минувшем финквартале.

Капитализация Advance Auto Parts (SPB: AAP) выросла на 0,6%, хотя ритейлер автомобильных запчастей и аксессуаров зафиксировал скорректированный убыток в третьем финансовом квартале и снизил выручку, а также ухудшил годовые прогнозы и анонсировал закрытие более 500 магазинов.

Котировки акций Tapestry (SPB: TPR) подскочили на 12,8%, цена бумаг Capri Holdings (SPB: CPRI) увеличилась на 4,4%. Владельцы модных брендов объявили о расторжении сделки по слиянию, в рамках которой Tapestry планировала купить Capri за $8,5 млрд, из-за противодействия антимонопольных регуляторов.

Рыночная стоимость General Mills Inc. (SPB: GIS) опустилась на 0,8%. Один из крупнейших производителей продуктов питания в США достиг соглашения о покупке североамериканского подразделения Whitebridge Pet Brands, производящей корма для домашних животных, за $1,45 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,47% и составил 43750,86 пункта. Лидером снижения в составе индикатора стали акции Salesforce Inc. (SPB: CRM), упавшие на 3%.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,6% - до 5949,17 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,64% и составил 19107,65 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в пятницу, инвесторы оценивают макроэкономические данные из Китая и Японии.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,4%.

Как стало известно в пятницу, промышленное производство в Китае в октябре увеличилось на 5,3% в годовом выражении. Темпы роста замедлились по сравнению с 5,4% в сентябре, тогда как средний прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предусматривал ускорение до 5,6%.

Тем временем розничные продажи в КНР в прошлом месяце подскочили на 4,8% в годовом выражении, показав лучшую динамику с февраля, после подъема на 3,2% в сентябре. Эксперты в среднем ожидали повышения на 3,8%.

Безработица в Китае в октябре снизилась до 5% с 5,1% месяцем ранее. Аналитики ожидали сохранения безработицы на сентябрьском уровне.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Netease Inc. (SPB: NTES), подскочившие в цене на 13,5%. Капитализация China Unicom увеличивается на 5,6%, Sunny Optical - на 4,8%, Li Auto (SPB: LI) - на 3%. Между тем акции Geely Automobile Holdings дешевеют на 4,5%, China Resources Land - на 1,9%, JD.com Inc. (SPB: JD) - на 1,3%.

Японский Nikkei 225 растет на 0,7%.

Экономика Японии в третьем квартале увеличилась на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев, по предварительным данным правительства. Данные совпали с консенсус-прогнозом аналитиков, подготовленным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, во втором квартале 2024 года ВВП увеличился на 0,5%, тогда как ранее сообщалось о его росте на 0,7%.

Лидерами роста на бирже в Токио выступают акции Japan Steel Works, подскочившие на 8%. Цена бумаг Mizuho Financial Group повысилась на 6,5%, Fukuoka Financial Group - на 6%, Disco Corp. - на 5,4%, Nissan Motor Co. - на 4,6%. Тем временем рыночная стоимость Dentsu Group Inc. упала на 14,6%.

Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,7%.

Стоимость акций Samsung Electronics подскочила на 7,8%, Hyundai Motor - на 2,7%.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto колеблется в пределах 0,2%.

Цены на нефть снижаются утром в пятницу после умеренного роста по итогам предыдущей сессии на данных о сокращении запасов продуктов нефтепереработки в США.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:02 мск составляет $71,96 за баррель, что на $0,6 (0,83%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $0,28 (0,4%), до $72,56 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,55 (0,8%), до $68,15 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов поднялась на $0,27 (0,4%), до $68,70 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,09 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,6 млн баррелей.

Тем временем товарные запасы бензина упали на 4,41 млн баррелей, дистиллятов - на 1,39 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,27 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 688 тыс. баррелей после роста на 522 тыс. баррелей неделей ранее.

Негативным фактором для рынка нефти остается укрепление курса доллара США, а также опасения излишка предложения топлива на мировом рынке.

"Победа Дональда Трампа на президентских выборах подстегнула опасения, что его благосклонное отношение к энергетическому сектору приведет к росту добычи в США, причем добыча за время его президентства может обновить исторические максимумы", - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 ноября 2024 года 16:04
Дивдоходность акций Совкомфлота за 2024г может составить около 12,5% - ПСБ
Дивидендная доходность акций "Совкомфлота" за 2024 год может составить около 12,5% годовых, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Выручка компании по МСФО за 9М24 сократилась на 16,2% г/г, EBITDA - на 31,5%, чистая прибыль упала на 28%, - напоминает аналитик. - Снижение...    читать дальше
.
15 ноября 2024 года 15:37
Рубль днем дешевеет в паре с юанем на фоне снижающейся нефти
Москва. 15 ноября. Китайский юань растет на Московской бирже днем в пятницу; рубль заметно слабеет на фоне дешевеющей нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,7825 руб., что на 6,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
15 ноября 2024 года 15:32
Акции Совкомбанка остаются привлекательными для долгосрочного инвестора - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции Совкомбанка остаются привлекательными для долгосрочного инвестора, полагают эксперты сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Совкомбанк представил результаты по МСФО за девять месяцев 2024 года, продемонстрировав существенный рост доходов, который перешел в рост величины регулярной чистой...    читать дальше
.
15 ноября 2024 года 15:02
Жесткая политика ЦБ бьет по прибыли Совкомбанка - "Т-Инвестиции"
Жесткая политика ЦБ бьет по прибыли Совкомбанка, отмечается в комментарии аналитиков "Т-Инвестиций". "Совкомбанк отчитался за третий квартал и девять месяцев 2024 года. Чистая процентная маржа в третьем квартале сократилась на 1,5 п.п. (до 5,3%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, -...    читать дальше
.
15 ноября 2024 года 14:33
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций HeadHunter
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций МКПАО "Хэдхантер" с целевой ценой 4700 рублей за бумагу, позитивно оценив финрезультаты компании за третий квартал и девять месяцев 2024 года, сообщается в комментарии аналитиков брокера. "Компания продолжила показывать сильные темпы роста...    читать дальше
.
15 ноября 2024 года 14:02
S&P; 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5900-5970п в пятницу - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5900-5970 пунктов в пятницу, считает аналитик Freedom Finance Global Вячеслав Ободников. "Фьючерсы на основные индексы акций США продолжают двигаться вниз. Азиатские фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику после выхода...    читать дальше
.
15 ноября 2024 года 13:31
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 520 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 520 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,04%, стоп-приказ: 455 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Эмитент реализует крупный проект...    читать дальше
.
15 ноября 2024 года 13:06
ПСБ повысил прогнозную цену акций HeadHunter до 6100 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) повысил прогнозную стоимость акций МКПАО "Хэдхантер" до 6100 рублей за штуку на горизонте двенадцати месяцев, сообщается в материале аналитика Екатерины Крыловой. "Компания сильно отчиталась за 3К24 по МСФО. В условиях высокой конкуренции за кадры экосистема эмитента охватывает...    читать дальше
.
15 ноября 2024 года 12:37
Акции Акрона непривлекательны для покупки в текущий момент - "Т-Инвестиции"
Акции "Акрона" непривлекательны для покупки в настоящее время, учитывая текущие мультипликаторы и прогнозную дивидендную доходность, говорится в материале аналитика брокера "Т-Инвестиции" Александра Алексеевского. "Отметим, что российские производители удобрений все еще не под санкциями из-за их...    читать дальше
.
15 ноября 2024 года 12:06
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций HeadHunter
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Хэдхантер", сообщается в материале аналитика Константина Белова. Эмитент представил результаты за 3К24 по МСФО. Выручка в целом соответствует ожиданиям, и если ее рост ожидаемо замедлился из-за эффекта базы, то все равно...    читать дальше
.
15 ноября 2024 года 11:40
Рынок акций РФ утром превысил 2700п по индексу МосБиржи при смешанной динамике "фишек"
Москва. 15 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу умеренно подрос в рамках коррекции после отката накануне, однако внешние площадки подают негативные сигналы и дешевеет нефть (фьючерс на Brent просел ниже $71,4 за баррель), что сдерживает покупателей. Индекс МосБиржи подрос до 2705 пунктов при смешанной динамике цен blue chips.    читать дальше
.
15 ноября 2024 года 11:35
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ЕвроТранса
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций "ЕвроТранса", сообщается в материале аналитиков Рональда Смита и Булата Мударисова. "Наш позитивный взгляд подкрепляется оценкой по модели дисконтированных дивидендов, согласно которой целевая цена составляет...    читать дальше
.
15 ноября 2024 года 11:05
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют сдержанную оценку акций Северстали, ММК и НЛМК
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют сдержанную оценку перспектив котировок акций "Северстали", "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) и "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в материале аналитиков сервиса. Несмотря на повышение спроса на металл в секторе...    читать дальше
.
15 ноября 2024 года 10:41
Акции Мечела в настоящее время не интересны для покупки - "Т-Инвестиции"
ции "Мечела" в настоящее время не интересны для покупки с учетом высоких мультипликаторов относительно российских сталеваров и снижения металлопотребления на внутреннем рынке, считают аналитики брокера "Т-Инвестиции". Промышленный холдинг опубликовал операционные показатели за третий квартал и...    читать дальше
.
15 ноября 2024 года 10:18
Интрига декабрьского заседания ЦБР будет сдерживать краткосрочные покупки на рынке ОФЗ - ПСБ
Долгосрочный потенциал восстановления котировок рублевых гособлигаций сохраняется, однако интрига декабрьского заседания ЦБ РФ по ключевой ставке будет сдерживать краткосрочные покупки на рынке, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.