Brent опустилась ниже $72/барр.

Уолл-стрит закрылась в минусе по итогам торгов в четверг. Рынки акций стран АТР растут в пятницу. Цены на нефть снижаются утром в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в четверг, инвесторы оценивали статданные и новости крупных компаний, а также заявления главы председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Как стало известно в четверг, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 4 тыс. - до 217 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Это минимум с мая. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение числа заявок до 220 тыс.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в США в октябре вырос на 2,4% в годовом выражении вместо ожидавшегося аналитиками подъема на 2,3%. Темпы роста ускорились с 1,9% в сентябре. В помесячном исчислении индикатор вырос на 0,2%, на уровне прогнозов.

Пауэлл в ходе выступления в Далласе отметил, что такие статданные указывают на хорошее состояние американской экономики, что позволяет руководству центробанка осторожно подходить к смягчению денежно-кредитной политики.

"Экономика не посылает сигналов о том, что нам нужно спешить со снижением ставок, - заявил он. - Сила, которую мы наблюдаем в экономике, дает нам возможность подойти к решениям (о ставке - ИФ) с осторожностью".

Акции Walt Disney Co. (SPB: DIS) подскочили на 6,2%. Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа в четвертом квартале 2024 финансового года нарастила чистую прибыль на 36%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Цена бумаг производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) опустилась на 2,1%, поскольку компания сократила чистую прибыль на четверть в минувшем финквартале.

Капитализация Advance Auto Parts (SPB: AAP) выросла на 0,6%, хотя ритейлер автомобильных запчастей и аксессуаров зафиксировал скорректированный убыток в третьем финансовом квартале и снизил выручку, а также ухудшил годовые прогнозы и анонсировал закрытие более 500 магазинов.

Котировки акций Tapestry (SPB: TPR) подскочили на 12,8%, цена бумаг Capri Holdings (SPB: CPRI) увеличилась на 4,4%. Владельцы модных брендов объявили о расторжении сделки по слиянию, в рамках которой Tapestry планировала купить Capri за $8,5 млрд, из-за противодействия антимонопольных регуляторов.

Рыночная стоимость General Mills Inc. (SPB: GIS) опустилась на 0,8%. Один из крупнейших производителей продуктов питания в США достиг соглашения о покупке североамериканского подразделения Whitebridge Pet Brands, производящей корма для домашних животных, за $1,45 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,47% и составил 43750,86 пункта. Лидером снижения в составе индикатора стали акции Salesforce Inc. (SPB: CRM), упавшие на 3%.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,6% - до 5949,17 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,64% и составил 19107,65 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в пятницу, инвесторы оценивают макроэкономические данные из Китая и Японии.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,4%.

Как стало известно в пятницу, промышленное производство в Китае в октябре увеличилось на 5,3% в годовом выражении. Темпы роста замедлились по сравнению с 5,4% в сентябре, тогда как средний прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предусматривал ускорение до 5,6%.

Тем временем розничные продажи в КНР в прошлом месяце подскочили на 4,8% в годовом выражении, показав лучшую динамику с февраля, после подъема на 3,2% в сентябре. Эксперты в среднем ожидали повышения на 3,8%.

Безработица в Китае в октябре снизилась до 5% с 5,1% месяцем ранее. Аналитики ожидали сохранения безработицы на сентябрьском уровне.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Netease Inc. (SPB: NTES), подскочившие в цене на 13,5%. Капитализация China Unicom увеличивается на 5,6%, Sunny Optical - на 4,8%, Li Auto (SPB: LI) - на 3%. Между тем акции Geely Automobile Holdings дешевеют на 4,5%, China Resources Land - на 1,9%, JD.com Inc. (SPB: JD) - на 1,3%.

Японский Nikkei 225 растет на 0,7%.

Экономика Японии в третьем квартале увеличилась на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев, по предварительным данным правительства. Данные совпали с консенсус-прогнозом аналитиков, подготовленным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, во втором квартале 2024 года ВВП увеличился на 0,5%, тогда как ранее сообщалось о его росте на 0,7%.

Лидерами роста на бирже в Токио выступают акции Japan Steel Works, подскочившие на 8%. Цена бумаг Mizuho Financial Group повысилась на 6,5%, Fukuoka Financial Group - на 6%, Disco Corp. - на 5,4%, Nissan Motor Co. - на 4,6%. Тем временем рыночная стоимость Dentsu Group Inc. упала на 14,6%.

Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,7%.

Стоимость акций Samsung Electronics подскочила на 7,8%, Hyundai Motor - на 2,7%.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto колеблется в пределах 0,2%.

Цены на нефть снижаются утром в пятницу после умеренного роста по итогам предыдущей сессии на данных о сокращении запасов продуктов нефтепереработки в США.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:02 мск составляет $71,96 за баррель, что на $0,6 (0,83%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $0,28 (0,4%), до $72,56 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,55 (0,8%), до $68,15 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов поднялась на $0,27 (0,4%), до $68,70 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,09 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,6 млн баррелей.

Тем временем товарные запасы бензина упали на 4,41 млн баррелей, дистиллятов - на 1,39 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,27 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 688 тыс. баррелей после роста на 522 тыс. баррелей неделей ранее.

Негативным фактором для рынка нефти остается укрепление курса доллара США, а также опасения излишка предложения топлива на мировом рынке.

"Победа Дональда Трампа на президентских выборах подстегнула опасения, что его благосклонное отношение к энергетическому сектору приведет к росту добычи в США, причем добыча за время его президентства может обновить исторические максимумы", - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.