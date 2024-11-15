"Финам" понизил рейтинг акций Incyte до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Incyte Corp. с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $81,3 за штуку, , сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Компании удалось добиться значимых успехов в плане одобрений FDA, подачи новых заявок в регулятивные органы и результатов клинических испытаний за последние месяцы. Кроме того, вполне удачной оказалась и отчетность за третий квартал. После фазы стремительного роста цены бумаг (с апреля 2024 года) мы понижаем их рейтинг до "держать" с сохранением целевой цены, - пишет эксперт. - Акции Incyte больше не выглядят недооцененными с фундаментальной точки зрения - торгуются почти без дисконта относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и P/S на 12 месяцев вперед".

Incyte Corp. - биофармацевтическая компания, занимающаяся поиском, разработкой и коммерциализацией препаратов в области гематологии, онкологии, а также для лечения воспалительных и аутоиммунных заболеваний.

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