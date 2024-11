Цена Brent находится около $72/барр.

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в среду. Фондовые индексы Японии, материкового Китая и Гонконга снижаются в четверг. Нефть дешевеет в четверг утром.

Американские фондовые индексы завершили разнонаправленными изменениями торги в среду, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре увеличились на 2,6% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы подъема увеличились по сравнению с 2,4% в сентябре. Это первое повышение инфляции за семь месяцев.

Средний прогноз аналитиков для октябрьской инфляции также составлял 2,6%, по данным опросов Trading Economics и MarketWatch.

Акции Rivian (SPB: RIVN) подорожали на 13,7% по итогам торгов после новостей о том, что германская Volkswagen увеличит инвестиции в совместное предприятие с производителем электромобилей до $5,8 млрд.

Цена бумаг Spotify выросла на 11,4%. Шведский оператор одноименного музыкального стримингового сервиса нарастил выручку в третьем квартале на 19% и впервые в своей истории рассчитывает завершить год с прибылью.

Капитализация Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) повысилась на 2,5%. Глава и основатель компании Джефф Безос в ноябре продал ее акции на $2,7 млрд, но по-прежнему владеет долей на $220 млрд.

Котировки бумаг Tesla (SPB: TSLA) поднялись на 0,5% после новостей о том, что глава автопроизводителя Илон Маск вместе с предпринимателем Вивеком Рамасвами возглавит новый департамент эффективности правительства США при Дональде Трампе.

Акции Spirit Airlines (SPB: SAVE) рухнули на 59,3%. The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что переговоры о слиянии компании с Frontier провалились, и авиаперевозчик близок к банкротству. Сама Spirit заявила, что не может подготовить в срок отчетность за третий квартал, поскольку у руководства значительное время занимают "активные и конструктивные" переговоры о реструктуризации долга с держателями облигаций. Компания также рассматривает "стратегические альтернативы и другие варианты укрепления ликвидности". Если реструктуризация состоится, ее существующие акции, как ожидается, будут аннулированы.

Nvidia Corp. (SPB: NVDA) сократила рыночную стоимость на 1,4%, хотя днем ранее чипмейкер сообщил, что телекоммуникационное подразделение японской SoftBank собирает самый мощный в стране ИИ-суперкомпьютер на его чипах Blackwell и планирует сконструировать второй суперкомпьютер на другой версии этой продукции. Размеры закупок SoftBank не уточняются.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,11% и составил 43958,19 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,02% - до 5985,38 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,26% и составил 19230,73 пункта.

Фондовые индексы Японии, материкового Китая и Гонконга снижаются в ходе торгов в четверг в отсутствие важных для рынка новостей.

Значимые статданные по экономике КНР, включая розничные продажи и объем промышленного производства в октябре, а также первая оценка изменения японского ВВП в третьем квартале будут опубликованы в пятницу.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:56 МСК уменьшилось на 0,3%.

Лидером снижения выступают акции газо- и электроснабжающей Kansai Electric Power и Toppan Holdings, которая занимается коммерческой печатью, - они подешевели на 17,7% и 7,9% соответственно.

Котировки бумаг Sumitomo Pharma Co. опустились на 5,5%, представителей технологической сферы Lasertec Corp., Tokyo Electron и Advantest - на 5,2%, 3,9% и 2,4% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:56 МСК потерял 0,9%, гонконгский Hang Seng - 1,5%.

Наиболее существенное снижение цен показывают акции автодилера Zhongsheng Group - на 7%, девелопера Longfor - на 5,6%, производителя алюминия Hongqiao - на 5,4%.

Бумаги интернет-ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) дешевеют на 4,7% и 2% соответственно, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,4%, страховщика China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 0,6%, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 0,9%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,3%.

В то же время котировки акций Tencent (SPB: 700) растут на 0,5%. Интернет-гигант в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 47%, что превзошло консенсус-прогноз.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:50 МСК увеличился на 0,1%.

Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, выросла на 0,6%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,8%.

При этом стоимость сталелитейной Posco упала на 2,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,4%.

При этом капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP снизилась на 1,3%, в то время как конкурирующей Rio Tinto - повысилась на 0,2%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются после повышения днем ранее.

Негативными факторами для рынка выступают, в том числе, ожидания переизбытка нефти на мировом рынке, а также укрепление курса доллара США до максимума за последний год, отмечает Trading Economics.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 МСК составляли $72,04 за баррель, что на $0,24 (на 0,3%) ниже уровня на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на 39 центов (на 0,5%) - до $72,28 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром снизилась на $0,29 (на 0,4%) - до $68,14 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов поднялась на 31 цент (на 0,5%) и достигла $68,43 за баррель.

Министерство энергетики США в среду повысило прогноз добычи нефти в мире в 2024 году до 102,6 млн баррелей в сутки со 102,5 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации (EIA). Оценка на следующий год была поднята до 104,7 млн б/с со 104,5 млн б/с.

Ранее на этой неделе ОПЕК в очередной раз ухудшила прогноз роста спроса на нефть в этом и следующем году.

По мнению аналитиков Morgan Stanley, хотя соглашение об ограничении добычи ОПЕК+ останется в целом неизменным, все равно ожидается, что в 2025 году на глобальном рынке будет существенный избыток нефти, сообщает MarketWatch.