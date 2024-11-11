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11 ноября 2024 года 09:10

Hang Seng теряет 1,7%

Уолл-стрит закрылась в плюсе по итогам торгов в пятницу. Азиатские акции в основном снижаются в понедельник, Hang Seng теряет 1,7%. Цены на нефть продолжают снижаться утром в понедельник.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и новости компаний.

Днем ранее ФРС опустила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75% годовых.

Глава регулятора Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что не исключает очередного снижения ставки в декабре, но также оставляет открытой возможность того, что Федрезерв сделает паузу в смягчении денежно-кредитной политики на этом заседании.

Акции Rivian (SPB: RIVN) подорожали на 5,4% по итогам торгов. Производитель электромобилей в третьем квартале сократил чистый убыток на 20% и подтвердил годовой прогноз.

Бумаги Bank of America Corp. (SPB: BAC) прибавили в цене 0,8%. Citi Research повысила рекомендацию для них до "покупать" с "нейтральной".

Котировки акций Expedia Group (SPB: EXPE) выросли на 3,8%. Туристический онлайн-холдинг в июле-сентябре увеличил чистую прибыль в 2,2 раза, а также повысил годовой прогноз бронирования.

Рыночная стоимость платформы цифровых платежей Toast подскочила на 14,7% после того, как компания отчиталась о квартальной выручке выше ожиданий.

Капитализация Affirm Holdings понизилась на 4,7%, хотя владелец сервиса онлайн-покупок в рассрочку в первом финансовом квартале нарастил GMV на 35% - до $7,6 млрд против консенсуса FactSet на уровне $7,3 млрд. Выручка взлетела на 41% и также превзошла прогноз.

Акции Airbnb Inc. (SPB: ABNB) подешевели на 8,7%. Сервис бронирования жилья в третьем квартале сократил чистую прибыль на 69%.

Цена бумаг Pinterest Inc. (SPB: PINS) упала на 14%. Владелец популярного интернет-сервиса визуальных закладок в июле-сентябре увеличил чистую прибыль в 4,6 раза, но дал слабый прогноз на текущий квартал.

Инвесткомпания миллиардера Карла Айкана Icahn Enterprises потеряла 6,1% рыночной стоимости на новостях о сокращении дивидендов вдвое - до 50 центов на акцию.

Котировки акций производителя напитков Monster Beverage (SPB: MNST) снизились на 1,1%. Чистая прибыль компании в третьем квартале сократилась до $370,9 млн с $452,7 млн, причем скорректированный показатель и выручка оказались хуже ожиданий рынка.

Медиахолдинг Paramount Global (SPB: PARA) снизил выручку в июле-сентябре на 6%, не оправдав прогнозы. Его капитализация уменьшилась на 4%.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,59% и составил 43988,99 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,38% - до 5995,54 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,09% и составил 19286,78 пункта.

В ходе сессии Dow поднимался выше 44000 пунктов, S&P 500 - выше 6000 пунктов. В обоих случаях это произошло впервые.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются на торгах в понедельник, инвесторы оценивают статданные.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,7%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в октябре выросли на 0,3% в годовом выражении, говорится в опубликованном в субботу отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Инфляция в стране фиксируется по итогам девятого месяца подряд, но темпы подъема цен в прошлом месяце были минимальными с июня.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%, как и в сентябре, по данным Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в прошлом месяце упали на 2,9% в годовом выражении после снижения на 2,8% месяцем ранее, по данным ГСУ. Падение стало самым значительным с ноября 2023 года. При этом производственная дефляция в стране отмечается по итогам 25-го месяца подряд.

Консенсус-прогноз предполагал сокращение индекса PPI на 2,5%.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Longfor Group Holdings, дешевеющие на 5,7%.

Рыночная стоимость Hong Kong Exchanges & Clearing и China Overseas Land & Investment уменьшается на 4,2%, China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd. - на 4,1%, China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 4%.

Капитализация Zhongsheng Group Holdings повышается на 21,4%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 4,2%, Sunny Optical Technology Group - на 3,9%, Lenovo - на 3,6%, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) - на 5,3%.

Значение японского Nikkei 225 растет на 0,1%.

Профицит счета текущих операций Японии в сентябре упал до 1,717 трлн иен ($11,18 млрд) с 2,954 трлн иен годом ранее, сообщило министерство финансов страны. Аналитики в среднем ожидали положительное сальдо на уровне 3,273 трлн иен. Профицит счета фиксируется уже 20-й месяц подряд, однако в сентябре был минимальным за три месяца.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги Furukawa Electric и DeNA (+14,8% у обеих).

Рыночная стоимость Sony Group увеличивается на 6,4%, Fujikura - на 5,6%, Suzuki Motor - на 5,1%.

Цена бумаг Isuzu Motors падает на 7,3%, Socionext - на 5,7%, Kawasaki Heavy Industries - на 5,2%, Secom и Nissan Motor - на 4,6%.

Значение южнокорейского индекса Kospi снижается на 0,9%.

Стоимость акций Posco уменьшается на 2,5%, Samsung Electronics - на 3,2%.

Котировки бумаг Hyundai Motor растут на 4,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,4%.

Капитализация BHP снижается на 4,1%, Rio Tinto - на 3,1%.

Цены на нефть продолжают снижаться утром в понедельник после падения в пятницу.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 мск составляет $73,63 за баррель, что на $0,25 (0,34%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $1,76 (2,3%), до $73,87 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,31 (0,44%), до $70,07 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $1,98 (2,7%), до $70,38 за баррель.

За минувшую неделю международный бенчмарк набрал 1,1%, североамериканский - 1,3%.

Давление на рынок продолжают оказывать опасения по поводу экономики Китая - крупнейшего мирового импортера нефти.

Опубликованные в субботу данные показали дальнейшее замедление инфляции и падение цен производителей в КНР в октябре, что подчеркивает дефляционные риски.

В пятницу от китайских властей также ждали новых мер стимулирования потребления, однако их не последовало.

На этой неделе внимание трейдеров направлено на нефтяные отчеты и прогнозы ОПЕК, Международного энергетического агентства (МЭА) и Минэнерго США.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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