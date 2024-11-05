АКБФ понизил прогнозную стоимость акций Роснефти до 814,10 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "Роснефти" с 819,45 руб. до 814,10 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 84% и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии.

По расчетам аналитиков АКБФ, совокупные дивиденды компании за 2024 год составят 78 руб./акцию, что ниже прежней оценки в 84 руб./акцию, в то время как рыночный прогноз - 60 руб./акцию.

Эксперты ожидают, что EBITDA "Роснефти" вырастет до 4,1 трлн руб. в 2025 году, по сравнению с двенадцатимесячной суммой 3,25 трлн руб. по итогам первого полугодия 2024 года и прогнозом в 3,6 трлн руб. на конец 2024 года.

"С учетом текущего эффекта от новых налоговых изменений и роста ключевой ставки, расчетное значение справедливой стоимости акций "Роснефти" незначительно снижено с 819,45 руб./акцию до 814,10 руб./акцию, оценка формирует потенциал среднесрочного роста в 84% и соответствует рекомендации "покупать", - резюмируют аналитики инвесткомпании.

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