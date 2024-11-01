"Финам" сохраняет рейтинг акций ConocoPhillips на уровне "держать"

"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций ConocoPhillips и целевую цену $108,7 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 0,7% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

" Финансовые результаты ConocoPhillips за третий квартал оказались немного лучше ожиданий рынка, однако годовая динамика перешла в отрицательную зону из-за снижения цен на нефть, - пишет аналитик Сергей Кауфман. - При текущих ценах на нефть ConocoPhillips может проводить выплаты акционерам с доходностью в диапазоне 5,6-7,1%, что является невысоким значением для американского нефтегазового сектора. На этом фоне сохраняем нейтральный взгляд на акции ConocoPhillips после отчета".

ConocoPhillips - третья по капитализации американская нефтегазовая компания, уступающая по размерам лишь международным мейджорам ExxonMobil и Chevron.

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