Nasdaq обновил рекорд

Dow Jones завершил торги вторника в минусе, Nasdaq вырос и обновил рекорд. Большинство фондовых индексов государств АТР снижается в среду. Цены на нефть растут в среду утром.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник: Dow Jones Industrial Average завершил сессию в минусе, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite выросли, причем последний обновил рекордный максимум.

Трейдеры оценивали новую порцию корпоративных отчетов за минувший квартал, а также статданные по экономике США.

Индекс потребительского доверия, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в октябре увеличился до максимальных с января 108,7 пункта.

Между тем количество открытых вакансий в США сократилось до минимального за 3,5 года уровня, что говорит об ослаблении спроса на рабочую силу. Этот показатель уменьшился в сентябре на 418 тыс., до 7,443 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). Августовское значение числа вакансий было пересмотрено с понижением - до 7,861 млн с 8,04 млн.

Позднее на этой неделе будет опубликована и другая важная статистика, включая предварительные данные об изменении ВВП США в третьем квартале, а также отчет о доходах и расходах американцев, включающий ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой. В пятницу Минтруда США обнародует октябрьские данные о количестве рабочих мест в американской экономике.

Цена бумаг Ford Motor (SPB: F) Co. упала на 8,4% по итогам торгов во вторник. Результаты автопроизводителя в третьем квартале оказались лучше прогнозов рынка, однако Ford ухудшил прогноз скорректированной EBIT на текущий год. Кроме того, стало известно, что более 1 тыс. сотрудников британского подразделения Ford из числа административного персонала намерены выйти на 24-часовую забастовку 30 октября из-за спора относительно зарплат и условий контрактов.

Акции PayPal Holdings (SPB: PYPL), квартальная выручка которой не оправдала прогнозов, подешевели на 4%.

Бумаги McDonald''s Corp. (SPB: MCD) снизились в цене на 0,6%. Скорректированная прибыль и выручка крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания в третьем квартале 2024 года превзошли прогнозы рынка, однако динамика сопоставимых продаж оказалась хуже ожиданий. Главный исполнительный директор McDonald''s Крис Кемпчински принес извинения клиентам сети ресторанов в связи с недавним массовым отравлением в нескольких штатах США.

Стоимость акций Boeing Co. (SPB: BA) увеличилась на 1,5%. Авиастроительный концерн объявил условия размещения обыкновенных и привилегированных акций, исходя из которых он привлечет порядка $21 млрд.

Капитализация D.R. Horton Inc. (SPB: DHI) упала на 7,2% на слабой отчетности одной из крупнейших строительных компаний США. Ее чистая прибыль и выручка в минувшем квартале оказались слабее прогнозов рынка.

Цена бумаг V.F. Corp. (SPB: VFC), владеющей известными брендами одежды North Face, Timberland и Vans, взлетела на 27%. Показатели скорректированной прибыли и выручки компании во втором квартале 2025 финансового года оказались лучше ожиданий аналитиков.

Акции Visa Inc. (SPB: V) подорожали на 0,5%. Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что компания планирует сократить порядка 1,4 тыс. сотрудников и подрядчиков до конца текущего года.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник снизился на 154,52 пункта (0,36%) и составил 42233,05 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 9,4 пункта (0,16%) - до 5832,92 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 145,56 пункта (0,78%) и составил 18712,75 пункта.

Большинство фондовых индексов государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижается в среду, положительную динамику показывает только японский рынок акций.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:40 МСК выросло на 1%.

Локомотивами подъема выступают акции технологических компаний, в том числе Disco Corp. (+12,3%), Lasertec (+4,5%), Socionext (+2,7%), Advantest (+2,4%), Screen Holdings (+2,2%), Tokyo Electron (+0,9%).

Кроме того, дорожают бумаги генерирующих компаний Kansai Electric Power (+4,2%), Tokyo Electric Power (+4,1%) и Furukawa Electric (+4%).

Цена акций Sony выросла на 0,6%, Toyota Motor - на 0,9%, Fast Retailing - на 0,5%, Mitsubishi UFJ Financial Group - на 0,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:45 МСК снизился на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,8%.

Лидерами падения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции фармацевтической компании Hansoh Pharmaceutical Group и чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp., подешевевшие на 9% и 7,1% соответственно.

Помимо этого существенно снизилась стоимость автопроизводителей Geely и Li Auto (SPB: LI) - на 3,8% и 3,1% соответственно, интернет-ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) - на 3,3% и 1,9% соответственно.

Цена акций производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) опустилась на 0,4%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 0,7%, страховщика China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 3,5%, интернет компаний Baidu Inc. (SPB: BIDU) и Tencent (SPB: 700) - на 1,9% и 1,4% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 МСК потерял 1%.

Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снижается на 1,7%, сталелитейной Posco - на 2%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,3%.

Кроме того, дешевеют акции представителей финансовой сферы, включая KB Financial (-1,9%), Shinhan Financial (-3,5%) и Hana Financial (-3,4%).

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов опустился на 0,8%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 0,2%, в то время как конкурирующей Rio Tinto - снизилась на 0,7%.

Самое значительное падение показали акции Cettire (на 17,5%), которая специализируется на продаже товаров модных брендов Prada, Gucci, Saint Laurent и др.

Цены на нефть эталонных марок в среду повышаются после снижения накануне до минимальных уровней с 11 сентября, сообщает MarketWatch.

Поддержку рынку оказали, в частности, данные о неожиданном сокращении запасов в США на прошлой неделе.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:03 мск составляли $71,5 за баррель, что на $0,38 (0,5%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,3 (0,4%) - до $71,12 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром выросла на $0,42 (0,6%) - до $67,63 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $0,17 (0,3%), составив $67,21 за баррель.

Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за минувшую неделю уменьшились на 573 тыс. баррелей. Аналитики в среднем предполагали повышение на 2,3 млн баррелей, по данным Trading Economics.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерство энергетики опубликует в среду.

Как прогнозируют опрошенные S&P Global Commodity Insights эксперты, запасы нефти в стране за неделю выросли на 800 тыс. баррелей. При этом они ожидают сокращения резервов бензина на 1,1 млн баррелей и дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.