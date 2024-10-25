Дивдоходность акций ЛУКОЙЛа за 2024г может составить 14,4-15,4% - "Финам"

Дивидендная доходность акций "ЛУКОЙЛа" за 2024 год может составить 14,4-15,4%, считает аналитик инвесткомпании "Финам" Сергей Кауфман.

"СД "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить 514 руб. в качестве промежуточных дивидендов за 2024 год. Доходность выплаты может составить 7,4%. Датой дивидендной отсечки может быть установлено 17 декабря. Фактический размер дивидендов оказался близок к нижней границе нашего прогнозного диапазона в 499-575 руб. на акцию и немного не дотянул до консенсуса, предполагавшего выплату 532 руб. на акцию. Немного более низкие выплаты сама компания объясняет затратами на погашение долга и приобретением активов в условиях отсутствия доступа к международным рынкам капитала", - пишет эксперт.

Несмотря на немного более низкие выплаты, аналитик сохраняет позитивный взгляд на акции "ЛУКОЙЛа". По его расчётам, дивиденды за весь год могут достигнуть 1000-1075 руб. на акцию, что соответствует 14,4-15,4% доходности.

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