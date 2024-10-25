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Главная / Мнения аналитиков / Дивдоходность акций ЛУКОЙЛа за 2024г может составить 14,4-15,4% - "Финам"
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25 октября 2024 года 18:28
Дивдоходность акций ЛУКОЙЛа за 2024г может составить 14,4-15,4% - "Финам"
Дивидендная доходность акций "ЛУКОЙЛа" за 2024 год может составить 14,4-15,4%, считает аналитик инвесткомпании "Финам" Сергей Кауфман. "СД "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить 514 руб. в качестве промежуточных дивидендов за 2024 год. Доходность выплаты может составить 7,4%. Датой дивидендной отсечки может быть установлено 17 декабря. Фактический размер дивидендов оказался близок к нижней границе нашего прогнозного диапазона в 499-575 руб. на акцию и немного не дотянул до консенсуса, предполагавшего выплату 532 руб. на акцию. Немного более низкие выплаты сама компания объясняет затратами на погашение долга и приобретением активов в условиях отсутствия доступа к международным рынкам капитала", - пишет эксперт. Несмотря на немного более низкие выплаты, аналитик сохраняет позитивный взгляд на акции "ЛУКОЙЛа". По его расчётам, дивиденды за весь год могут достигнуть 1000-1075 руб. на акцию, что соответствует 14,4-15,4% доходности. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЛУКОЙЛ-АКЦИИ-ДИВИДЕНДЫ-ПРОГНОЗ
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