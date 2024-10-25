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25 октября 2024 года 09:35
Покупка среднесрочных и длинных ОФЗ с фиксированным купоном - высокий риск - ПСБ
Покупка среднесрочных и длинных ОФЗ с фиксированным купоном пока по-прежнему сопряжена с высокими рисками, говорится в обзоре управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича. Индекс RGBI обновил годовые минимумы (99,35п) в преддверии заседания ЦБ РФ, опустившись до 99,2п; доходность индекса выросла до 18,24% (+10 б.п.), констатирует эксперт. "Доходность годовых бумаг находится на отметке 20,24% годовых, что уже предполагает возможность повышения ключевой ставки до 21%. В результате вмененные ставки по коротким ОФЗ-ПД сравнялись с рынком процентных деривативов, которые указывали на высокую вероятность повышения ключевой ставки до данного уровня еще несколько недель назад, - пишет Грицкевич в материале. - Это позволяет рассчитывать на повышение ставки на 100 б.п. в пятницу, 25 октября - до 20% при сохранении жесткого сигнала регулятора, который будет трактоваться как рост ставки до 21% в декабре, рынок ОФЗ отреагирует нейтрально". "Начало цикла смягчения ДКП ожидаем не ранее середины следующего года. В этой ситуации покупка среднесрочных и длинных ОФЗ с фиксированным купоном по-прежнему сопряжена с высокими рисками", - указывает эксперт ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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