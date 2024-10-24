"ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов акции "Яндекса", а также исключив бумаги банка "Санкт-Петербург", сообщается в материале брокера.

Текущий состав топ-списка: "Полюс", "Газпром", "Группа Астра", "РусАл", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская биржа", "Группа Позитив","Яндекс", Сбербанк.

"Добавляем бумаги "Яндекса" на фоне роста перед публикацией финансовой отчётности за 3-й квартал уже 29 октября, - отмечает инвестиционный стратег брокера Станислав Клещев. - Усиление коммуникации с рынком после завершения реорганизации также способно поддержать интерес инвесторов. По нашим оценкам, бумага недооценена: мультипликатор EV/EBITDA на 2025 год на уровне 5,7х предполагает дисконт к российским IT-компаниям около 40%",

При этом эксперты ВТБ Мои Инвестиции исключили из подборки акции банка "Санкт-Петербург": "Дивиденды за первое полугодие уже выплачены, краткосрочных катализаторов роста в ближайшей перспективе не видим", - пояснил Клещев.

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