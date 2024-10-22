Цена акций Полюса обладает потенциалом роста до 16000-17500 руб. - "Цифра брокер"

Котировки акций ПАО "Полюс" обладают потенциалом роста до уровней 16000-17500 рублей за штуку, учитывая текущий показатель EV/EBITDA на уровне 3,5х, стабильные дивиденды и сохранение высокой цены на золото, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Совет директоров компании рассмотрит вопрос о дивидендах за последние двенадцать месяцев. Согласно дивидендной политике, выплата может составить 30% от выручки EBITDA, что соответствует 1100-1200 руб. на одну акцию (дивидендная доходность - около 8,3-8,8% по текущим котировкам). Для рынка это неожиданное решение, так как инвесторы не ожидали дивидендов ранее, чем завершится строительства "Сухого лога" в 2028 году. Выплата приведет к переоценке акций из-за нивелирования риска корпоративного управления", - отмечают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.