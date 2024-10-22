Короткие флоатеры остаются наиболее оптимальной инвестицией на долговом рынке РФ - ПСБ

Короткие флоатеры (до полутора лет) пока по-прежнему остаются наиболее оптимальной инвестицией на российском долговом рынке, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Индекс RGBI в понедельник вновь вернулся под уровень 100 пунктов, опустившись до 99,82п; доходность индекса прибавила 7 б.п. (18% годовых). Активность торгов с приближением заседания ЦБ РФ остается невысокой, в то время как поддержка рынка со стороны реинвестирования средств от погашения на прошлой неделе ОФЗ 26222 на 350 млрд руб. существенно ослабла - большая часть ликвидности ушло в корпоративные флоатеры "ДОМ.РФ" ("ААА") и "Норникеля" ("ААА"), - указывает эксперт в обзоре. - Отметим, что процентные деривативы закладывают ключевую ставку на уровне 21% годовых, тогда как котировки ОФЗ, по нашим оценкам, пока отражают ставку примерно в 20%. Подъем ставки выше 20% и/или сохранение жесткого сигнала при ставке 20%, скорее всего, негативно отразятся на коротких и среднесрочных ОФЗ. В этом ключе короткие флоатеры (до полутора лет) пока остаются наиболее оптимальной инвестицией на долговом рынке".

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