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Dow Jones обновил рекорд

Dow Jones вырос и обновил рекорд, S&P 500 и Nasdaq изменились незначительно по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы стран АТР преимущественно растут в пятницу. Цены на нефть эталонных марок умеренно растут утром в пятницу.

Dow Jones Industrial Average вырос по итогам торгов в четверг, обновив очередной рекорд. S&P 500 завершил сессию в небольшом минусе, Nasdaq Composite - в небольшом плюсе.

Поддержку американскому рынку акций оказали статданные, подтвердившие, что американская экономика остается сильной, отмечает Market Watch.

Розничные продажи в США в сентябре выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило в четверг министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали менее существенное повышение - на 0,3%, по данным Trading Economics.

Между тем, отчет министерства труда США показал более резкое, чем ожидалось, сокращение числа новых заявок на пособие по безработице в стране. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе снизилось на 19 тыс. - до 241 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 260 тыс., а не 258 тыс., как ожидалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 259 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Bloomberg.

Объем промышленного производства в США в сентябре уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила в четверг Федеральная резервная система. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения на 0,2%.

Снижение объема промпроизводства в Штатах в сентябре связано с последствиями забастовки сотрудников Boeing Co. (SPB: BA), а также двух ураганов, обрушившихся на страну.

Акции Boeing Co. подорожали на 0,3% по итогам торгов.

Котировки бумаг чипмейкеров, уверенно поднимавшиеся в начале сессии на сильной отчетности Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (SPB: TSM) (TSMC), растеряли рост к концу торгов.

Бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA) к закрытию рынка подорожали на 0,9%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 0,6%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. - на 0,1%, Lam Research (SPB: LRCX) Corp. - подешевели на 1,4%, Super Micro Computer Inc. - на 2,4%.

ADR TSMC прибавили в цене 9,8% по итогам торгов в Нью-Йорке в четверг.

Стоимость акций оператора онлайн-турагентства Expedia Group (SPB: EXPE) Inc. поднялась на 4,8% на информации газеты Financial Times о том, что Uber Technologies (SPB: UBER) Inc. рассматривает возможность покупки этой компании.

Цена бумаг Travelers Cos. (SPB: TRV) Inc. выросла на 9% благодаря сильной отчетности компании, являющейся одной из крупнейших в США в сфере страхования имущества и бизнеса. Travelers зафиксировала более чем трехкратный рост чистой прибыли в третьем квартале, а ее выручка превзошла прогнозы рынка.

Акции Elevance Health Inc., работающей в сфере медицинского страхования, подешевели на 10,6%. Ее квартальная прибыль оказалась существенно хуже ожиданий экспертов, что в компании объяснили "беспрецедентными" проблемами в программе Medicaid.

Рыночная стоимость Lucid Group Inc. упала на 18% после объявления автопроизводителем планов проведения допэмиссии акций.

Цена акций инвесткомпании Blackstone Inc., отчетность которой оказалась лучше прогнозов рынка, выросла на 6,3%.

Капитализация фармкомпании Sage Therapeutics (SPB: SAGE), объявившей о намерении сократить треть сотрудников, опустилась на 4,4%.

Бумаги американского оператора железных дорог CSX Corp. подешевели на 6,7%. Квартальная прибыль компании не оправдала прогнозов рынка. При этом CSX предупредила, что четвертый квартал для нее будет более сложным, в частности, из-за снижения спроса на уголь и последствий двух ураганов на юго-востоке США. Кроме того, компания сообщила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США потребовала от нее дополнительной информации в связи с недавним пересмотром финансовой отчетности.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг вырос на 161,35 пункта (0,37%) и составил 43239,05 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 1 пункт (0,02%) - до 5841,47 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 6,53 пункта (0,04%) и составил 18373,61 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в пятницу.

Инвесторы оценивают статданные из Китая, в целом оказавшиеся лучше прогнозов. Также поддержку настроениям рынка оказывает подъем американских индексов накануне.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК вырос на 2%, гонконгский Hang Seng - на 2,1%.

Как стало известно в пятницу, темпы роста экономики Китая в третьем квартале замедлились до 4,6% с 4,7% кварталом ранее, однако превысили консенсус-прогнозы аналитиков на уровне 4,5%.

Тем временем промышленное производство в Китае в сентябре увеличилось на 5,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным Государственного статистического управления. Темпы роста ускорились по сравнению с 4,5% в августе, обновили максимум с мая и оказались лучше среднего прогноза опрошенных Trading Economics аналитиков, который составлял 4,6%.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 3,2% в годовом выражении, что также является лучшим показателем с мая, после подъема на 2,1% в августе. Рост был отмечен по итогам 20-го месяца подряд и оказался лучше прогноза в 2,5%.

Лидерами роста на бирже в Гонконге являются акции производителя микрочипов Semiconductor Manufacturing International Corp., взлетевшие на 12,7%. Цена бумаг BYD Electronic поднимается на 7%, Meituan (SPB: 3690) - на 6%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 4,8%, Lenovo Group - на 4,6%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,2%.

Потребительские цены в Японии в сентябре увеличились на 2,5% в годовом выражении после роста на 3% в августе, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций. Инфляция замедлилась впервые с марта и стала минимальной с апреля.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 2,4%, что также является минимумом с апреля, после увеличения на 2,8% в августе. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал замедление до 2,3%.

Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне ЦБ в 2% или выше уже 30 месяцев подряд.

Самый активный рост на бирже в Токио демонстрируют акции Disco Corp. (+7,9%), Otsuka Holdings Co. (+3,9%) и Fujikura Ltd. (+3%). Тем временем цена бумаг Tokyo Electric Power Co. снижается на 3,2%, Kansai Electric Power Co. - на 2,2%, Rakuten Group Inc. - на 1,9%, Sony Group Corp. - на 1,7%.

Между тем южнокорейский индекс Kospi снижается на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%.

Акции Samsung Electronics дешевеют на 0,5%, а рыночная стоимость SK Hynix упала на 4,4%.

Цена бумаг Santos Ltd. опускается на 0,9%. Австралийская нефтегазовая компания в январе-сентябре 2024 года снизила добычу углеводородов на 4% относительно аналогичного периода прошлого года - до 65,6 млн баррелей нефтяного эквивалента.

Цены на нефть эталонных марок умеренно растут утром в пятницу после первого за пять сессий подъема накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:17 мск составляет $74,75 за баррель, что на $0,3 (0,4%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $0,23 (0,3%), до $74,45 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на $0,36 (0,51%), до $71,03 за баррель. По итогам прошлой сессии цена фьючерса выросла на $0,28 (0,4%), до $70,67 за баррель.

Поддержку ценам на нефть в четверг оказали данные о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,19 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали роста на 1,5 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - на 3,53 млн баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение резервов бензина на 2 млн баррелей и падение запасов дистиллятов на 2,5 млн баррелей.

Тем временем в пятницу стало известно, что темпы роста экономики Китая в третьем квартале замедлились до 4,6% с 4,7% кварталом ранее, однако превысили консенсус-прогнозы аналитиков на уровне 4,7%.

Также трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Ранее Армия обороны Израиля подтвердила, что ликвидировала главу политбюро группировки ХАМАС Яхью Синвара в ходе удара в секторе Газа.

"Волатильность котировок нефти сохраняется, пока рынок пытается оценить развитие событий на Ближнем Востоке", - отметила старший энергетический трейдер CIBC Private Wealth Group Ребекка Бебин.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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