СП: объем просроченной дебиторской задолженности перед бюджетом вырос почти в 2 раза

9 июля. FINMARKET.RU - Счетная палата наблюдает значительное увеличение объемов просроченной дебиторской задолженности при расходовании средств федерального бюджета, сообщил "Ведомостям" представитель Счетной палаты. Основными причинами стали рост авансирования по госконтрактам (вплоть до 100% от его суммы), а также увеличение сроков их исполнения в среднем на 2 года, добавил он. Повлияло также непредоставление отчетов об использовании средств компаниями, получающими субсидии, добавил представитель Счетной палаты.

Согласно заключениюна отчет кабмина об исполнении федерального бюджета в 2024 г., объем просроченной дебиторской задолженности по выданным контрагентам авансам вырос почти в 2 раза. На 1 января он составил 1,34 трлн руб. после 634,9 млрд годом ранее. Одновременно почти половина просроченной дебиторской задолженности (44,7%, или 600 млрд руб.) имеет высокую вероятность урегулирования, т. е. будет погашена в течение года, пояснил "Ведомостям" представитель Счетной палаты. На погашение еще 443,1 млрд руб. (33,3%) потребуется от одного года до трех лет.

Общий объем дебиторской задолженности по расходам в прошлом году вырос более чем на треть (+4,4 трлн руб.) по сравнению с 2023 г. На 1 января т.г. показатель составил 16,9 трлн руб., или 42,1% от всех кассовых расходов федерального бюджета за этот период.

Наибольшую ее часть формируют неотработанные авансовые платежи - в 2024 г. их сумма составила 16,2 трлн руб. (+33%) после 12,2 трлн руб. годом ранее, указано в заключении. Самый большой объем "дебиторки" по выданным авансам на 1 января 2025 г. сложился у Минтранса - 247,1 млрд руб. (рост на 30% к 2023 г., или 57 млрд). В число лидеров вошли также Минпромторг - 204,1 млрд руб., Минцифры - 192,9 млрд руб., Минстрой - 163,3 млрд руб., Росавтодор - 161,4 млрд руб., пишет Счетная палата.

Счетной палатой в 2023-2025 гг. проводился аудит бюджетных процессов и деятельности государственных и муниципальных заказчиков по закупке работ (услуг) за счет субсидий на софинансирование капитальных вложений, рассказал "Ведомостям" представитель контрольного ведомства. Исследование показало, что они в целом соответствуют требованиям бюджетного законодательства о контрактной системе, однако на всех этапах проведения закупок были отмечены недостатки, снижающие их результативность, добавил он. Среди них, например, несвоевременное доведение бюджетных средств до получателей, позднее начало закупок, задержки при заключении контрактов, несовершенство и неприменение типовой проектной документации, недостатки нормативного регулирования и отсутствие системного взаимодействия органов власти и региональных заказчиков.