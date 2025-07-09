Совокупная стоимость изъятой собственности достигла 3,9 трлн руб.

9 июля. FINMARKET.RU - Объем активов, изъятых или переданных в управление российскому государству за последние 3 года, достиг 3,9 трлн руб., подсчитали в адвокатском бюро NSP ("Некторов, Савельев и партнеры"). Это эквивалент расходов федерального бюджета за месяц, или 2% ВВП, пишет "Коммерсант"

По данным NSP, совокупная стоимость активов, изъятых за последние три года по закону о стратегических обществах к началу июля достигла 1,539 трлн руб. По коррупционным основаниям изъято собственности на 1,07 трлн руб., на основании приватизационных нарушений - 385,4 млрд руб.на 621,5 млрд руб. мотивировано неэффективным управлением и контролем, еще на 181,8 млрд руб.- борьбой с экстремизмом. При этом новые собственники уже успели подать на 47,8 млрд руб. исков к прежним (в связи с претензиями к их управлению активами) - большая часть таких требований удовлетворяется.

По расчетам NSP, пул активов, меняющих собственников или менеджмент по искам Генпрокуратуры по перечисленным основаниям, годом ранее оценивался в 1,3 трлн руб. На сегодня число таких исков выросло до 99 - число активов, однако, многократно больше, так как во многих исках речь идет о лишении владельцев права собственности на десятки предприятий, долей, земельных участков, самолетов и т. п.