Семейную ипотеку запретят оформлять не по месту регистрации в 2026 г.

9 июля. FINMARKET.RU - Законопроект о запрете оформлять семейную ипотеку на жилье не по региону регистрации заемщика могут внести на рассмотрение в парламент в течение месяца - до конца весенней сессии. Об этом "Известиям" сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, это важная инициатива и заработать она может в начале 2026 года - уже в 1-м квартале.

Изначально с такой идеей выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в конце июня. Тогда она призвала премьер-министраМихаила Мишустина усовершенствовать механизм выдачи кредитов по семейной ипотеке.

"Совфед ратует за адресный характер льготных ипотечных программ и за то, чтобы они не использовались в инвестиционных целях", - пояснил экономист Андрей Бархота.

Семейная ипотека остается единственным доступным вариантом покупки недвижимости для многих россиян. По итогам мая доля этой программы в выдачах приблизилась к 70%. Это значит, что три из четырех жилищных кредитов в РФ оформляют именно семьи с детьми.

"Поддержка в Совфеде и Госдуме сильно повышает шансы одобрения законопроекта о новом запрете", - уточнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Для Минфина ужесточение условий по семейной ипотеке означает снижение расходов, добавил эксперт. По сути государство софинансирует каждый третий выдаваемый жилищный кредит. Оптимизация трат в этой части могла бы отчасти помочь бюджету справиться с дефицитом, который уже достиг 3,7 трлн рублей.

Вероятнее всего, ЦБ не станет возражать против введения запрета на оформление семейной ипотеки не по месту регистрации, предположил Чернов.

Между тем запрет на оформление семейной ипотеки не по месту регистрации затруднит участие в госпрограмме для многих россиян. Например, жители Москвы уже не смогут купить квартиру в Подмосковье.

Проверять прописку будут по данным ФНС или МВД - технически это совсем несложно, уточнил Чернов. Однако любые новые фильтры - это бюрократия и дополнительные риски для банков. Это может привести к росту административной нагрузки на банки, а в перспективе и к снижению уровня одобрения ипотеки.

Если инициативу одобрят, выдачи семейной ипотеки могут сократиться на 30% - особенно в крупных городах, заключил Чернов. Возможности для регистрации в нужном месте при этом не будут закрыты, поэтому падение может быть и менее радикальным - в пределах 15%, добавил Бархота.