Рынок акций РФ в четверг просел ниже 2765п по индексу МосБиржи во главе с бумагами ММК после отсечки

Москва. 17 октября. Рынок акций РФ в четверг просел вторые торги подряд из-за фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и неспособности нефти полноценно скорректироваться после 4-дневного снижения (фьючерс на Brent торгуется у $74 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 2765 пунктов, при этом лидерами отката выступили акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-7,7%) после отсечки на бирже дивидендов за II квартал; подешевели на дебютных торгах после IPO акции ПАО "Озон Фармацевтика" (MOEX: OZPH) (-5,7%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2763,53 пункта (-0,7%), индекс РТС - 896,12 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 октября, составил 97,149 руб. (-10,78 копейки).

Подешевели акции "ММК" (-7,7%, до 40,825 рубля; выплаты за II квартал - 2,49 рубля на бумагу), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1%), бумаги "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -0,6% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,4% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,1%).

В четверг на Мосбирже стартовали торги акциями ПАО "Озон Фармацевтика" (г.Тольятти, Самарская область) после проведенного IPO, в рамках которого компания разместила акции по цене 35 рублей за бумагу - верхней границе ранее объявленного ценового диапазона 30-35 руб. По итогам дебютных торгов акции "Озон Фармацевтика" на Мосбирже подешевели до 33 рублей (-5,7% к цене IPO).

Подорожали акции ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи курсирует ниже 2800 пунктов, в то время как цены на нефть двигаются в районе $74-75 за баррель Brent. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в четверг, что решение по ключевой ставке не предопределено, регулятор продолжит наблюдать за выходящими данными.

ЕЦБ ожидаемо сократил базовые ставки на 25 б.п. (ключевая понижена до 3,4%, депозитная - до 3,25%). Согласно финальной оценке, рост потребительских цен в еврозоне в сентябре составил 1,7% после августовских 2,2%. Первая оценка аналитиков была на уровне 1,8%, отметил эксперт.

В конце недели тон настроениям на рынках может задать блок статистики из Китая, в том числе оценка ВВП за III квартал, объема промпроизводства, уровня безработицы в сентябре. На российском рынке совет директоров "Северстали" обсудит дивиденды за третий квартал (рекомендацию раскроют 21 октября). В столице пройдет Московский финансовый форум-2024, напомнил Шепелев.

"В пятницу ожидаем нейтральной динамики на российском рынке, инвесторы могут отложить основные операции на начало следующей недели. Прогноз по индексу Мосбиржи на 18 октября - 2725-2825 пунктов", - считает представитель "БКС МИ".

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи снизился на фоне вялой динамики в рубле и нефти. На текущей неделе состоялась публикация недельных данных по инфляции в РФ, бюллетеня "О чем говорят тренды" и инфляционных ожиданий, что сильно влияет на фондовый рынок с точки зрения ожиданий по дальнейшему росту ключевой ставки. Опорное заседание ЦБ РФ состоится 25 октября, где и будет принято решение.

Акции "Полюса" подросли на фоне очередного рекорда цен на золото, которые превысили $2700 за унцию (выше 250 тыс. руб. за унцию). Также лучше рынка выглядели бумаги "Газпрома", поддерживаемые новостями о продолжении реализации проектов по производству СПГ. Хуже рынка выглядел сектор черной металлургии, где слабый операционный отчет ММК (компания снизила в III квартале выплавку стали и продажи металлопродукции на 26,6% и 18,7% соответственно к уровню 2 квартала), утянул вниз котировки НЛМК и "Северстали". Причинами таких результатов стали ремонты и снижение спроса, в том числе со стороны строительного сектора из-за роста процентных ставок и завершения программы льготной ипотеки. В пятницу, 18 октября, совет директоров "Северстали" рассмотрит вопрос о дивидендах за III квартал.

Как отмечает аналитик компании "Цифра брокер" Кирилл Климентьев, выпуск стали ММК за 9 месяцев сократился на 10,6% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составил 8826 тыс. тонн. Основными причинами снижения стали ремонтные работы в прокатном производстве и спад инвестиционной активности компаний в условиях высоких процентных ставок и отмены льготной ипотеки.

"Ухудшение основных показателей выглядит закономерным на фоне капитальных ремонтов и снижения спроса со стороны строительного сектора и инвестиционных проектов. Общее мнение по металлургам - хороший стабильный бизнес, но пока добавлять их акции в портфель рано, компании могут начать сокращать инвестиционные программы, так как возврат на инвестиции ниже, чем сейчас предлагают безрисковые инструменты", - считает аналитик.

По словам аналитика ФГ "Финам" Саида Керимханова, представители Федрезерва США продолжают высказываться о перспективах снижения ключевой ставки и американской экономики. Глава ФРБ Сан-Франциско не исключила еще одно понижение ставки в течение предстоящих двух заседаний. Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, в свою очередь, поделился мнением о росте ВВП США, который, как он предполагает, составит 2% в 2025 году. Помимо этого, Бостик предположил, что Федрезерв снова снизит ключевую ставку, при этом уточнил, что все зависит от состояния рынка труда, который будет оставаться сильным, и инфляции, которая будет снижаться, но не без неровностей.

Российские фондовые индексы просели в четверг, негативным фоном послужила упавшая нефть и усиливающиеся ожидания повышения ЦБ РФ ключевой ставки на заседании 25 октября. На дневном графике индекс МосБиржи пробил экспоненциальную скользящую среднюю. Если просадка продолжится, следующей поддержкой для индекса выступит отметка 2745 пунктов, полагает Керимханов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ пока не находит новых масштабных драйверов для повышения.

Бумаги ПАО "Полюс" подросли вслед за ценами на золото, которые обновили исторический максимум, протестировав $2712 за унцию. Акции ММК упали после закрытия дивидендного реестра с доходностью около 5,6%. Кроме того, компания сообщила о сокращении выплавки стали в III квартале на 26,6% к/к и снижении продаж металлопродукции на 18,7% к/к. В целом выплавка стали российскими компаниями сокращается весь текущий год и в сентябре упала на 13,5% г/г, что связано со снижением экспорта. Турция ранее в октябре при этом ввела антидемпинговые пошлины на сталь от 6% до 43%, под которые попала также Россия.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI пока находятся выше поддержек $73 и $69 за баррель соответственно. На западных фондовых площадках в четверг наблюдались покупки на фоне снижения ставки ЕЦБ. Индекс МосБиржи остается ниже 2800 пунктов и в целом продолжает краткосрочную консолидацию, ожидая решения ЦБ РФ по ключевой ставке в следующую пятницу. Представители регулятора заявили в четверг, что решение 25 октября не предопределено. Можно предположить, что, судя по складывающейся макроэкономической картине, центробанк скорее будет выбирать между увеличением ставки до 20% или 21%, полагает Кожухова.

По мнению руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, на рынке акций РФ отметка 2800 пунктов по индексу МосБиржи остается уровнем сопротивления.

Акции "Газпрома" подросли на фоне новостей о встрече глав правительств России, Китая и Монголии, где наверняка обсуждалось строительство газопровода "Сила Сибири 2". Никакой конкретики по этому вопросу нет, но даже если газопровод начнет строиться, то пройдут годы, прежде чем по нему начнется прокачка газа. Поэтому пока нет поводов для активной покупки бумаг "Газпрома", на рынке есть много более перспективных акций, считает эксперт.

До пятницы следующей недели рынок останется в боковике, если не случится экстраординарных событий. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 1 п.п. (до 20%) уже заложено в цены акций и облигаций. Но дальнейшее движение рынка будет зависеть от того, какую цель по инфляции на конец 2025 года установит Банк России и какую среднегодовую ключевую ставку он ожидает, полагает Антонов.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi просел на 0,03%, китайский Shanghai Composite опустился на 1,1%, гонконгский Hang Seng снизился на 1%), подросли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,5-1%) и США (индексы к 18:50 МСК прибавили 0,3-0,6% во главе с Nasdaq).

Экспорт Японии в сентябре снизился на 1,7% в годовом выражении впервые за десять месяцев, аналитики в среднем ожидали повышения на 0,5%, сообщает Trading Economics. В августе экспорт вырос на 5,5%. Импорт Японии в прошлом месяце увеличился на 2,1%. Средний прогноз экспертов предполагал подъем на 3,2% после роста на 2,3% в августе.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг снизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), что совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

ЕЦБ ожидает, что инфляция в еврозоне вернется на целевой уровень в 2% на устойчивой основе в течение 2025 года, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам состоявшегося в четверг заседания. Ранее прогноз предусматривал возврат инфляции к 2% только в конце следующего года.

Как стало известно в четверг, потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 1,7% в годовом выражении. Таким образом, инфляция оказалась минимальной с апреля 2021 года и опустилась ниже целевого уровня. Тем временем руководство ЕЦБ полагает, что темпы роста потребительских цен в годовом выражении ускорятся в ближайшие месяцы за счет низкой сравнительной базы.

По мнению Лагард, повышательными рисками для инфляции в еврозоне являются сильный рост зарплат и прибылей компаний, а также геополитические риски, которые способны привести к скачку цен на энергоносители и стоимости перевозок. Между тем понижательными рисками остаются последствия жесткой денежно-кредитной политики и замедление роста мировой экономики.

В то же время Лагард подчеркнула, что ЕЦБ не прогнозирует рецессии в валютном блоке и по-прежнему ждет "мягкой посадки".

Тем временем, объем промпроизводства в США в сентябре уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения на 0,2%. Согласно пересмотренным данным, в августе промпроизводство в США увеличилось на 0,3%, а не на 0,8%, как сообщалось ранее.

На нефтяном рынке в четверг цены остаются под давлением продаж после попыток утром подрасти на статистике о сокращении запасов топлива в США на прошлой неделе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $74,02 за баррель (-0,3% и -0,03% накануне), ноябрьская цена фьючерсов на WTI - $70,28 за баррель (-0,1% и -0,3% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 2,19 млн баррелей. Эксперты ожидали роста на 1,5 млн баррелей.

Тем временем товарные запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - на 3,53 млн баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение резервов бензина на 2 млн баррелей и падение запасов дистиллятов на 2,5 млн баррелей.

На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уровень резервов повысился на 108 тыс. баррелей после роста на 1,25 млн баррелей по итогам предыдущей недели.

Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке также продолжает оказывать поддержку нефтяному рынку, отмечают эксперты.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-8,4%), акции ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-4,9%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-4,5%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (-4,5%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-4% и -5% "префы"), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-3,7%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-3,6%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-3,3%).

ПАО "Угольная компания "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-3,3%) (Кемеровская область, входит в группу "Мечел" (MOEX: MTLR) (-1,4%)) в январе-сентябре 2024 года получило почти 11 млрд рублей чистого убытка по РСБУ против порядка 2 млрд рублей чистой прибыли за аналогичный период 2023 года, говорится в отчетности компании. Выручка сократилась на 7,3% и составила 28,3 млрд рублей.

Выросли акции SFI (MOEX: SFIN) (+3,3%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (+3,2%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (MOEX: RTGZ) (+2,3%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 50,97 млрд рублей (из них 6,07 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,63 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,14 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").