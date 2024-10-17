Инвестбанк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций Северстали

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций "Северстали" с прогнозной стоимостью на конец 2025 года на уровне 1600 рублей за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Дмитрия Смолина.

"Эмитент 21 октября откроет сезон отчетности в металлургическом секторе и опубликует операционные и финансовые (МСФО) результаты за 3К24. Мы ожидаем в целом стабильных объемов и цен в среднем на уровне предшествующего квартала. Выручка, по нашим прогнозам, должна показать уменьшение на 4% к/к (до 212 млрд руб.), а EBITDA - рост на 4% к/к (до 64 млрд руб.) при увеличении рентабельности по EBITDA до 30% (+2 п.п.), - пишет эксперт. - Мы ожидаем увидеть в отчетности повышение чистой прибыли на 31% к/к (до 47 млрд руб.) из-за низкой базы 2К24, когда был зафиксирован убыток от курсовых разниц. Свободный денежный поток в 1П24, скорее всего, также покажет рост на 28% к/к (до 31 млрд руб.) на фоне частичного высвобождения оборотного капитала. При выплате 100% FCF дивиденды за 3К24 могут составить 36,8 руб./акцию (дивдоходность - 3%). Мы подтверждаем позитивную оценку акций "Северстали" и целевую цену на конец 2025 года на уровне 1600 руб./акцию".

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