Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Фондовые индексы США завершили торги понедельника ростом. Фондовые индексы стран АТР не показывают единой динамики во вторник, гонконгский Hang Seng теряет более 2%. Нефть продолжает падение во вторник утром, Brent подешевела до $74,6 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, Dow Jones Industrial Average и S&P 500 обновили рекордные максимумы.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на новую порцию квартальных отчетов американских компаний, в том числе ряда крупных банков, включая Bank of America Corp. (SPB: BAC), Citigroup Inc. (SPB: C), Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. и Morgan Stanley (SPB: MS).

Кроме того, будут обнародованы результаты Johnson & Johnson (SPB: JNJ), United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc., UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc., Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA), а также Netflix Inc. (SPB: NFLX) В общей сложности на текущей неделе отчитываются 43 компании, входящие в расчет индекса S&P 500, отмечает Market Watch.

Рынок также ждет новых сигналов от Федеральной резервной системы (ФРС) относительно темпов дальнейшего снижения базовой процентной ставки.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в понедельник, что Федрезерву следует "действовать осторожно" в дальнейшем смягчении политики, чтобы не допустить усиления инфляции.

Статданные показывают, что американская экономика "гораздо сильнее, чем казалось ранее", и "рынок труда остается вполне здоровым", сказал он в ходе выступления в Стэнфордском университете.

Уоллер отметил, что как ФРС, так и Уолл-стрит были сбиты с толку летней статистикой, свидетельствовавшей о замедлении экономической активности в США. Он напомнил, что резко негативная реакция фондового рынка на июльские данные по рынку труда, спровоцировала ожидания, что Федрезерв может провести экстренное заседание для снижения ставки.

"Новые и пересмотренные данные, однако, показывают, что экономическая активность в США, возможно, замедляется слабее", - сказал Уоллер, слова которого приводит Market Watch.

В числе лидеров роста среди компонентов индекса Dow Jones в понедельник оказались акции Apple Inc. (SPB: AAPL) (+1,7%), McDonald''s Corp. (SPB: MCD) (+1,6%), UnitedHealth Group Inc. (+1,2%), IBM (SPB: IBM) Corp. (+0,9%).

Бумаги Boeing Co. (SPB: BA) подешевели на 1,3% по итогам торгов. Американский авиастроительный концерн объявил о намерении уволить до 10% сотрудников и ухудшил оценку финансовых показателей за третий квартал. Кроме того, Boeing сообщил о переносе начала поставок самолетов новой модели 777-9 на 2026 год, грузовых самолетов 777-8 - на 2028 год, в результате чего планирует зафиксировать единовременное списание в размере $2,6 млрд.

Стоимость акций Caterpillar (SPB: CAT) Inc. опустилась на 2% вслед за ухудшением рекомендации для них экспертами Morgan Stanley до "продавать" с "держать". Аналитики также понизили прогнозную цену акций Caterpillar - до $332 с $349.

Рыночная стоимость поставщика услуг спутникового радио Sirius XM Holdings Inc. поднялась на 7,9% на информации о том, что инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) Inc. на прошлой неделе приобрела 3,6 млн его акций на сумму порядка $87 млн.

Цена акций инвестбанка B. Riley Financial Inc. подскочила на 23,5% после того, как он подтвердил продажу подразделения Great American, осуществляющего оценку и ликвидацию проблемных компаний, инвестфонду Oaktree Capital за $400 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник вырос на 201,36 пункта (0,47%) и составил 43065,22 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 44,82 пункта (0,77%) - до 5859,85 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 159,75 пункта (0,87%) и составил 18502,69 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) движутся разнонаправленно во вторник: рынки акций Китай и Гонконга резко снижаются, тогда как японский, южнокорейский и австралийский индексы растут.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:42 МСК упал на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на 2,4%.

Давление на китайские индексы и мировые рынки в целом продолжает оказывать отсутствие определенности в отношении новых стимулов со стороны Пекина. На минувших выходных министр финансов КНР Лань Фоань анонсировал пакет дополнительных мер поддержки экономического роста, включая повышение потолка госдолга в относительно широких масштабах. При этом власти не обнародовали подробностей плана стимулирования экономики, тогда как многие инвесторы надеялись на то, что общий объем стимулов составит до 2 трлн юаней ($280 млрд).

Лидерами снижения на бирже в Гонконге являются акции China Resources Beer, падающие на 10,2%, Xinyi Solar (-8,8%), China Mengniu Dairy (-5,7%) и Meituan (SPB: 3690) (-5,3%).

Тем временем бумаги производителя микрочипов Semiconductor Manufacturing International Corp. дорожают на 1,3% на новости, что американская Nvidia Corp. (SPB: NVDA) обогнала по капитализации Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и заняла второе место в списке самых дорогих компаний мира.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,9%.

Самый активный рост на бирже в Токио демонстрируют акции Lasertec Corp. (+6,9%), Socionext Inc.(+6,1%), SCREEN Holdings Co. (+6%) и SoftBank Group Corp. (+5,9%).

Южнокорейский индекс Kospi поднимается на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%.

Акции Samsung Electronics дорожают на 0,2%, а рыночная стоимость SK Hynix подскочила на 2,5%.

Капитализация австралийских нефтедобывающих компания Woodside Energy и Santos падает на 2,2% и 1% соответственно вслед за ценами на нефть.

Цены на нефть эталонных марок падают утром во вторник после резкого снижения днем ранее.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 мск составляет $74,57 за баррель, что на $2,89 (3,73%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $1,58 (2%), до $77,46 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали в цене на $2,78 (3,77%), до $71,05 за баррель. По итогам прошлой сессии цена фьючерса снизилась на $1,73 (2,3%), до $73,83 за баррель.

Снижение котировок в понедельник было вызвано новостями из Китая. На минувших выходных министр финансов КНР Лань Фоань анонсировал пакет дополнительных мер денежно-кредитной политики для поддержки экономического роста, включая повышение потолка госдолга в относительно широких масштабах. При этом власти не обнародовали подробностей плана стимулирования экономики, тогда как многие инвесторы надеялись на то, что общий объем стимулов составит до 2 трлн юаней ($280 млрд), пишет MarketWatch.

Тем временем во вторник на нефтяной рынок давит сообщение Washington Post о том, что Израиль готов нанести удары по военным объектам Ирана, а не по нефтяным или ядерным. Издание со ссылкой на информированные источники сообщило, что соответствующее послание передал Белому дому премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Ограниченный удар по Ирану со стороны Израиля снизит риски перебоев поставок и необходимость в наценке с учетом геополитики, - отметил Доминик Шнидер из UBS Global Wealth Management. - На первый план возвращаются опасения по поводу спроса на нефть".