Акции Совкомфлота могут вернуться к максимальным значениям 2024г на уровне 140-150 руб. - "Велес Капитал"

Акции "Совкомфлота" при росте ставок на фрахт могут вернуться к максимальным значениям 2024 года на уровне 140-150 руб. за бумагу, полагает главный инвестиционный консультант инвесткомпании "Велес Капитал" Дмитрий Сергеев.

"Совкомфлот" сообщил о снижении финансовых показателей в 1П2024, - пишет эксперт в аналитическом материале. - Выручка снизилась на 16% до $1010 млн, EBITDA сократилась на 32% до $591 млн, а чистая прибыль снизилась 35% до $325 млн. Чистый долг - отрицательный в размере $21 млн, что позитивно в условиях высокой процентной ставки".

По мнению Сергеева, на динамику финансовых показателей отрицательно сказались санкции и снижение ставок на фрахт.

"Оценка акций компании по текущим котировкам на 4 октября 2024 года 100 руб. за одну обыкновенную акцию нам нравятся больше, - указывает эксперт. - По текущим котировкам прогнозный показатель EV/EBITDA 24E = 2,3х (что 2 раза дешевле, чем у ДВМП), а P/Е 2024E = 4,1. Компания может выплатить дивиденды по итогам 9 и 12 месяцев 2024 года. Мы надеемся, что компания продолжит добрую традицию и будет выплачивать акционерам 50% от чистой прибыли. Полагаем, что с ростом ставок на фрахт акции "Совкомфлота" могут показать хороший рост и снова вернуться к максимальным значениям 2024 года в районе 140-150 руб. за акцию".

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