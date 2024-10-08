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Главная / Мнения аналитиков / Акции Совкомфлота могут вернуться к максимальным значениям 2024г на уровне 140-150 руб. - "Велес Капитал"
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08 октября 2024 года 13:42
Акции Совкомфлота могут вернуться к максимальным значениям 2024г на уровне 140-150 руб. - "Велес Капитал"
Акции "Совкомфлота" при росте ставок на фрахт могут вернуться к максимальным значениям 2024 года на уровне 140-150 руб. за бумагу, полагает главный инвестиционный консультант инвесткомпании "Велес Капитал" Дмитрий Сергеев. "Совкомфлот" сообщил о снижении финансовых показателей в 1П2024, - пишет эксперт в аналитическом материале. - Выручка снизилась на 16% до $1010 млн, EBITDA сократилась на 32% до $591 млн, а чистая прибыль снизилась 35% до $325 млн. Чистый долг - отрицательный в размере $21 млн, что позитивно в условиях высокой процентной ставки". По мнению Сергеева, на динамику финансовых показателей отрицательно сказались санкции и снижение ставок на фрахт. "Оценка акций компании по текущим котировкам на 4 октября 2024 года 100 руб. за одну обыкновенную акцию нам нравятся больше, - указывает эксперт. - По текущим котировкам прогнозный показатель EV/EBITDA 24E = 2,3х (что 2 раза дешевле, чем у ДВМП), а P/Е 2024E = 4,1. Компания может выплатить дивиденды по итогам 9 и 12 месяцев 2024 года. Мы надеемся, что компания продолжит добрую традицию и будет выплачивать акционерам 50% от чистой прибыли. Полагаем, что с ростом ставок на фрахт акции "Совкомфлота" могут показать хороший рост и снова вернуться к максимальным значениям 2024 года в районе 140-150 руб. за акцию". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СОВКОМФЛОТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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