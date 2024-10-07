Рост инвестиций РусАла на фоне большого долга настораживает - "БКС МИ"

Рост инвестиций "РусАла" со 2П24 на фоне большого долга настораживает аналитиков инвесткомпании "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"), сообщается в обзоре.

"РусАл" начнет строительство второй очереди Богучанского завода в 2025 году, - пишут эксперты. - Напомним, первая серия БоАЗа мощностью около 300 тыс. т алюминия в год была запущена в 2019 году, инвестиции в проект составили $1,7 млрд. Возведение второй очереди БоАЗ приведет к более высоким капитальным затратам и создает риски увеличения долговой нагрузки, как мы полагаем. UC Rusal торгуется с дисконтом 35% по Р/Е, но большой долг настораживает".

По оценке аналитиков "БКС МИ", сучетом М2М параметров, акции компании выглядят привлекательно и предлагают дисконт около 35% к историческим значениям по Р/Е при солидном росте цен на алюминий в последнее время. "Но отчетность за 1П24 выявила проблемы с денежным потоком, что увеличило долг, - подчеркивается в обзоре. - Фаза высоких инвестиций у компании начнет набирать обороты со 2П24 и продлится как минимум 3 года. Вместе с низкими ожидаемыми дивидендами от "Норникеля" это может оказывать давление на денежный поток: компании еще необходимо обслуживать значительный долг при высоких процентных ставках".

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