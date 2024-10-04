Существенный среднесрочный рост цены на золото маловероятен - "Т-Инвестиции"

Существенного среднесрочного потенциала для роста котировок золота с текущих рекордно высоких уровней не видно, считают аналитики "Т-Инвестиций".

Однако, по мнению экспертов брокера, золото все же стоит добавить в портфель в целях диверсификации и его защиты. "Следует покупать драгметалл на локальных коррекциях котировок, которые вполне могут произойти в ближайшие месяцы", - указывают они в комментарии.

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