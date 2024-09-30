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30 сентября 2024 года 19:50

Рынок акций РФ начал неделю со стабилизации, сентябрь закрыл ростом

Москва. 30 сентября. Рынок акций РФ в понедельник консолидировался при смешанной динамике цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками после роста в сентябре, внешние фондовые площадки подавали разнополярные сигналы и стабилизировалась нефть (ноябрьский фьючерс на нефть Brent завершает обращение на отметке $72 за баррель). Индекс МосБиржи остался чуть ниже 2860 пунктов, при этом поддержку индикатору оказало ослабление рубля; локальной поддержкой для акций "Газпрома" (-0,7%) выступили новости о росте тарифов концерна с 2025 года и послаблении НДПИ на газ в 2025-2027 годах.

По итогам торгов в понедельник индекс МосБиржи составил 2857,56 пункта (-0,03%, утром индекс поднимался к 2890 пунктам), индекс РТС - 965,64 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 октября, составил 93,2221 руб. (+50,95 копейки).

По итогам сентября индексы РТС и МосБиржи поднялись на 5,5-7,8%, официальный курс доллара от ЦБ РФ вырос на 3,22 рубля.

Просели в понедельник после отсечки дивидендов за I полугодие акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-2,5%, до 382,24 рубля; выплаты - 27,26 рубля на акцию).

Также подешевели в понедельник акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,9%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%, до 140 рублей), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%).

Акции "Газпрома" в понедельник поднимались до 144,2 рубля (+2,3%) - максимума с 21 мая.

Индексация регулируемых цен на газ "Газпрома" с 1 июля 2025 года повышена до 10,3% (тогда как ранее предусматривалось повышение на 8,2%), соответствующие цифры приводятся в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2025-2027 годы, внесенном в понедельник правительством в Госдуму вместе с бюджетным пакетом.

При этом в намеченной на середину 2025 года индексации цены на газ для электроэнергетики и ЖКХ поднимутся на 21,3%. Эти цены не индексировались с 1 декабря 2023 года, когда цены для остальных категорий промышленности выросли на 10%. В середине 2024 года они индексировались на единый процент 11,2%. Таким образом, в середине 2025 года цены на газ для всех категорий промышленных потребителей снова выровняются.

Кроме того, Минфин в приложении к пояснительной записке к бюджету РФ на 2025-2027 гг. заложил снижение поступлений от НДПИ на газ в 2025 г. на 550 млрд руб., в 2026 г. - на 50 млрд руб., что соответствует действующей с 1 января 2023 г. ежемесячной "нашлепке" к НДПИ в размере 50 млрд руб. Планировалась, что она будет действовать до конца 2025 г.

Подорожали в понедельник акции Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (+2,7%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+2,6%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,3%), Сбербанка (+1,1% и +1% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%, до 45,1 рубля), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Акционеры "ММК" одобрили выплату 2,49 руб. на акцию за I полугодие, сообщила компания.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс Мосбиржи после позитивного старта в понедельник с обновлением месячной вершины откатился к уровням открытия, перейдя к нейтральной динамике и периодически уходя в "красную" зону. Из факторов давления можно выделить локальный спад сырьевых котировок и техническую коррекцию тяжеловесных акций "Газпрома", считает он.

На внешних рынках картина выглядела неоднородной. В Китае выдалась самая растущая сессия с 2008 года - индекс Shanghai прибавил более 8%; европейские и американские площадки в основном двигались в "минусе". Позднее в понедельник ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, во вторник выйдет немало важной статистики: в США обнародуют данные по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS, индекс ISM в промышленности и сентябрьский индекс деловой активности PMI в производственном секторе. Аналогичный PMI станет известен и в еврозоне, также будет опубликована предварительная оценка ИПЦ европейского рынка за сентябрь. На российском рынке состоится запуск торгов вечными фьючерсами на акции "Газпрома" и Сбера, проведет IPO компания Arenadata. Во вторник ожидается сохранение движения индекса МосБиржи в рамках диапазона 2800-2900 пунктов, считает Шепелев.

Портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев также отмечает, что широкий рынок акций продолжает находиться у значений середины прошлой недели, но рост индекса МосБиржи в сентябре составил около 8%. Акции "Газпрома" вечером в понедельник скорректировались вниз после локального роста на подтвердившейся информации о проекте бюджета РФ и отмене повышенного НДПИ на газ.

В целом, рынок акций РФ остается под прессингом высокой ключевой ставки ЦБ РФ, которая может быть еще повышена на заседании регулятора 25 октября, полагает эксперт.

Давление на нефть оказывает новостной поток, в особенности статья Financial Times о готовности Саудовской Аравии увеличить добычу с декабря для возвращения доли рынка. С другой стороны, статистика США по инфляции за август (базовый индекс PCE Core составил 2,7% г/г) вышла чуть ниже ожиданий, что увеличивает вероятность снижения ставки ФРС на ближайшем заседании еще на 0,5 п.п., и потенциально может поддержать цены сырья, считает Шепелев.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, мировые площадки в начале недели показывают смешанную динамику.

Рынок акций РФ попытался подрасти на фоне ожиданий возможной отмены НДПИ для "Газпрома", но затем "быки" взяли "тайм-аут". Индекс МосБиржи находится вблизи сопротивления 2900 пунктов. На месячном графике сентябрь закрывается положительно (с почти полным выкупом августовского падения), из-за чего импульс роста может продолжиться в октябре, считает Степанов.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, техническая картина на российском фондовом рынке в сентябре улучшилась, индекс МосБиржи подошел к району важных среднесрочных сопротивлений 2960-3020 пунктов, где расположена также средняя полоса Боллинджера недельного графика. Стабилизация выше укажет на перспективы развития роста со следующей целью 3390 пунктов (верхняя полоса Боллинджера). В то же время у текущих значений возрастают риски фиксации прибыли, а отступление от важных сопротивлений будет говорить о возможности разворота вниз с важными поддержками у 2720 пунктов и 2510 пунктов.

Цены на нефть Brent в сентябре вышли вниз из диапазона $75-82,5 за баррель и достигли минимума с ноября 2021 года, оставаясь под нисходящим давлением вблизи психологически важной отметки $70 за баррель. Котировки все еще выглядят слабо и находятся вне зоны перепроданности, что указывает на риски движения к новым минимумам и стремления в район $65. Важные среднесрочные сопротивления, преодоление которых может привести к смене тренда, расположены у $75 и $79 за баррель, считает аналитик.

Российскому фондовому рынку в октябре предстоит подтвердить настрой на развитие среднесрочного роста, а неспособность индекса МосБиржи стабилизироваться выше 3000 пунктов может предвещать возвращение к снижению или переход к боковому диапазону движения. Локальное давление на рынок может оказывать закрытие реестров по дивидендам за I полугодие. Более значимым негативным фактором, в то же время, остается перспектива сохранения жестких монетарных условий в РФ в ближайшие месяцы (на заседании 25 октября ЦБ РФ может повысить ключевую ставку до 20% годовых). Покупки по таким эмитентам как "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Роснефть", "Татнефть", "Транснефть" (MOEX: TRNF), "Северсталь" и "Евротранс" (MOEX: EUTR) могут наблюдаться под потенциальные промежуточные дивиденды. Нельзя исключать и первой волны спроса на бумаги с расчетом на выплаты уже по итогам всего 2024 года, в том числе на Сбербанк (MOEX: SBER), "Башнефть" (MOEX: BANE), "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) (особенно в случае девальвации рубля), "Газпром" (MOEX: GAZP), "Мосбиржу", МТС, "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG), НМТП, ВТБ, "ТКС Холдинг", полагает Кожухова.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций РФ завершил ростом четыре недели подряд, из-за чего складывается впечатление, что он совершил V-образный разворот. Однако вряд ли такая картина продлится долго.

Нефть Brent пока сохраняет поддержку в области $70-71 за баррель и теперь ей неплохо бы дойти до сопротивления $76 за баррель, в чем нет уверенности. Нефть в последние время выглядит очень слабо, она совсем не отыграла ни снижение ставки ФРС, ни начало стимулирования экономики китайскими властями. Сейчас ее поддерживает очередной виток обострения геополитики на Ближнем Востоке, но этот фактор в любое время может ослабнуть, полагает эксперт.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 4,8%, австралийский ASX Australia подрос на 0,7%, южнокорейский Kospi снизился на 2,1%, китайский Shanghai Composite взлетел на 8,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,4%), но просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 снизились на 0,7-1,5%) и слабо "минусуют" США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,02-0,3% во главе с Dow).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в сентябре вырос до максимальных за пять месяцев 49,8 пункта по сравнению с минимальными за полгода 49,1 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49,5 пункта, по данным Trading Economics. Индикатор находится ниже пограничного уровня 50 пунктов пятый месяц подряд.

Китайский PMI сферы услуг и строительства в прошлом месяце понизился до минимальных с декабря 2022 года 50 пунктов по сравнению с 50,3 пункта в августе. Сводный PMI в сентябре увеличился до 50,4 пункта (максимум с июня) по сравнению с 50,1 пункта в предыдущий месяц. Поддержку рынкам продолжают оказывать новости о масштабном стимулировании экономики КНР, объявленном на прошлой неделе.

Список лидеров роста в составе индекса Hang Seng возглавили бумаги Alibaba (SPB: BABA), взлетевшие в понедельник более чем на 30%.

Экономика Великобритании во втором квартале 2024 года увеличилась на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS), представившего окончательные данные. Предварительные данные указывали на подъем на 0,6%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали их пересмотра.

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены пытаются подрасти.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $71,93 за баррель (-0,1% и +0,5% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $69,01 за баррель (+1,2% и +0,8% в пятницу).

Срок биржевого обращения ноябрьских контрактов на Brent истекает с завершением сессии в понедельник. Декабрьский фьючерс на Brent вырос до $72,27 за баррель (+0,8%).

Поддержку нефтяному рынку оказывают опасения разрастания конфликта на Ближнем Востоке. В минувшие выходные стало известно о ликвидации Израилем лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. Министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал не останавливать действия вооруженных сил против "Хезболлы".

В понедельник утром Израиль впервые за почти год конфликта нанес авиаудар по центру Бейрута, сообщает агентство Associated Press. Национальная телерадиовещательная сеть Ливана заявила, что удар был нанесен израильским беспилотником. В результате израильских авиаударов по ливанской территории в воскресенье погибли по меньшей мере 105 человек, сообщило министерство здравоохранения Ливана.

В понедельник The Washington Post сообщила со ссылкой на источник, что израильские власти оповестили администрацию президента США Джо Байдена о намерении в скором времени провести ограниченную по масштабам наземную операцию против "Хезболлы" на территории Ливана.

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 3,4%, WTI - на 4% на сообщениях СМИ, что Саудовская Аравия твердо намерена придерживаться плана, в рамках которого ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть.

Кроме того, добыча на ряде ливийских месторождениях, приостановленная из-за конфликта администраций восточной и западной частей страны, может возобновиться во вторник, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

События на Ближнем Востоке уже давно "сидят" в цене на нефть, эскалация не приведет к сильным колебаниям, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в понедельник снизились "префы" ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-6,8%), акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-6,1%), ПАО "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (-3%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-3%).

Выросли "префы" ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+13,4%), акции ПАО "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+10%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+9,5%), бумаги МКПАО "Хэдхантер" (+7,2%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (+6,6%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+6,4%), ПАО "Аптечная сеть 36,6" (MOEX: APTK) (+5,7%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+5,7%).

Акционеры ПАО "Новабев Групп" (MOEX: BELU) (+1,2%, до 677 рублей), одного из ведущих производителей алкогольной продукции в РФ, утвердили дивиденды за первое полугодие 2024 года в 12,5 рубля на акцию, сообщается в материалах компании. Общая сумма выплат - 1,58 млрд рублей, без учета выплаты дивидендов по казначейским акциям, что составляет 61% чистой прибыли компании по МСФО за первую половину 2024 года. Право на получение дивидендов имеют акционеры, включенные в реестр по состоянию на 11 октября 2024 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 95,74 млрд рублей (из них 29,94 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 10,21 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,33 млрд рублей на акции "ТКС Холдинг").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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