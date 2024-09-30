Рост цены акций HeadHunter пока ограничен 4000-4200 руб. - "КИТ Финанс Брокер"

Рост котировок акций МКПАО "Хэдхантер" пока ограничен уровнями 4000-4200 рублей за штуку, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

"На прошлой неделе после паузы из-за перерегистрации стартовали торги акциями HeadHunter. Бумаги смогли закрыть неделю в положительной зоне, несмотря на навес продавцов. Этому способствовали две новости: объявление о планах выплаты специального дивиденда в размере от 640 до 700 рублей на одну акцию (16-17% дивдоходности) и программа buyback объемом до 9,61 млрд рублей. Мы положительно оцениваем данные новости, но считаем, что в текущей момент у акций компании ограниченный потенциал роста - до 4000-4200 рублей за штуку", - указывают эксперты в комментарии.

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