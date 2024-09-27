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27 сентября 2024 года 09:10

S&P 500 обновил рекорд

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы Азии растут в пятницу за исключением южнокорейского Kospi. Цены на нефть опускаются в пятницу утром.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг на позитивных статданных, S&P 500 в очередной раз обновил рекордный максимум.

Министерство торговли США подтвердило оценку роста экономики страны во втором квартале на уровне 3% в пересчете на годовые темпы, что совпало с ожиданиями рынка.

Между тем, отчет Минтруда США показал неожиданное снижение числа новых заявок на пособие по безработице. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе сократилось на 4 тыс. - до минимальных за 4 месяца 218 тыс.

Внимание трейдеров теперь направлено на отчет о доходах и расходах американцев за август, который включает ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Минторг США обнародует эти данные в пятницу в 15:30 мск.

Информация о новых экономических стимулах в Китае поддержала позитивный настрой рынка в четверг, инвесторы надеются, что принимаемые в КНР меры будут иметь благоприятные последствия для мировой экономики.

В числе лидеров роста среди компонентов Dow Jones по итогам торгов оказались акции Dow Inc. (SPB: DOW) (+3,6%), Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (+3,4%), 3M Co. (SPB: MMM) (+2,1%), Nike Inc. (SPB: NKE) (+1,6%).

Бумаги Micron Technology (SPB: MU) Inc. подскочили в цене на 14,7%, продемонстрировав максимальный рост за 17 лет. Американский производитель чипов памяти увеличил выручку в четвертом финквартале почти вдвое, причем показатель превзошел ожидания рынка, как и скорректированная прибыль. Прогнозы Micron на текущий квартал также оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Акции других производителей чипов также подорожали, в том числе, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,4%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 1,6%, Applied Materials (SPB: AMAT) Inc. - на 6,2%, Lam Research (SPB: LRCX) Corp. - на 5,4%.

Капитализация Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) поднялась на 5,4%. Авиакомпания улучшила прогноз выручки на предельный пассажирооборот (RASM) на третий квартал 2024 года и понизила прогноз затрат на топливо. Кроме того, она анонсировала запуск программы обратного выкупа акций на $2,5 млрд.

Котировки ADR китайских компаний уверенно выросли благодаря информации о новых мерах поддержки экономики, принимаемых властями КНР. Цена бумаг Alibaba Group Holding (SPB: BABA) увеличилась на 7,1%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 9,1%, JD.com Inc. (SPB: JD) - на 14,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг увеличился на 260,36 пункта (0,62%) и составил 42175,11 пункта.

Standard & Poor''s 500 вырос на 23,11 пункта (0,4%) - до 5745,37 пункта.

Nasdaq Composite повысился на 108,09 пункта (0,6%) и составил 18190,29 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азии растут в ходе торгов в пятницу, исключением выступает только южнокорейский рынок акций.

Народный банк Китая с 27 сентября снизил норму резервных требований (RRR) для банков на 0,5 процентного пункта. В результате средневзвешенный показатель опустился до самого низкого уровня как минимум с 2020 года - 6,6%.

Сокращение RRR позволит направить на рынок ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142 млрд).

Кроме того, с пятницу процентная ставка по семидневным операциям обратного РЕПО снижается до 1,5% с 1,7% годовых.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК подскочил на 2,7%. Гонконгский Hang Seng взлетел на 2,4% и достиг максимума за четыре месяца.

В число лидеров подъема на Гонконгской фондовой бирже входят акции биотехнологических компаний WuXi AppTec и Wuxi Biologics, подорожавшие на 24,3% и 17,2% соответственно.

Также сильно увеличилась стоимость девелоперов New World Development и Longfor Group - на 20,3% и 14,8% соответственно, производителя молочной продукции China Mengniu Dairy - на 17,4%, туристического сайта Trip.com Group - на 12,7%, оператора казино Sands China (SPB: 1928) - на 12,5%.

Цена бумаг интернет-компании Tencent (SPB: 700) и Baidu Inc. (SPB: BIDU) поднялась на 2,5% и 5,8% соответственно, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 2,2%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,8%, автомобильной Li Auto (SPB: LI) - на 1,2%.

При этом снижаются котировки акций банков, в том числе China Construction Bank - на 3,9%, Industrial & Commercial Bank of China - на 3,3%, Bank of China - на 2,6%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:27 МСК повысилось на 1,7%.

Локомотивами повышения являются акции технологических компаний, включая Lasertec Corp. (+8%), Tokyo Electron (+6,8%), Advantest (+4,1%), Socionext Inc. (+3%), Renesas Electronics (+3,8%).

Также дорожают акции Shiseido (+6,4%), Sumitomo Metal Mining (+5,2%), Fanuc (+6,7%), Sony (+0,9%), Toyota Motor (+1,8%) и Nissan Motor (+4,3%).

Южнокорейский Kospi к 8:27 МСК снизился на 0,5%.

Цена акций Hitron Systems Inc., занимающейся системами безопасности, упала на 9,9% и показывает самое значительное снижение среди компонентов индекса.

Также дешевеют бумаги представителей медицинской сферы Samsung Biologics (-5,3%), Celltrion (-3,2%) и Alteogen (-1,9%).

Между тем стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics выросла на 0,7%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 2,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,2%.

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась на 3,2% и 3% соответственно.

Цены на нефть слабо опускаются на торгах в пятницу, завершая неделю существенным снижением в связи с ожиданиями роста предложения на рынке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $71,49 за баррель, что на $0,11 (0,15%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $1,86 (2,5%), до $71,6 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,07 (0,1%), до $67,6 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $2,02 (2,9%), до $67,67 за баррель.

На этой неделе Brent потеряла уже 4,2%, WTI - 4,9%.

Снижению цен на нефть способствует опубликованная накануне газетой Financial Times информация о том, что Саудовская Аравия готовится к увеличению добычи. По данным FT, ссылающейся на информированные источники, Эр-Рияд готов отказаться от неофициального ориентира цены на нефть в $100 за баррель в рамках подготовки к наращиванию добычи. Власти страны твердо намерены придерживаться плана, в рамках которого ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть, отметили источники.

Между тем, власти западной и восточной частей Ливии согласовали назначение нового главы Центробанка, что, как ожидается, позволит преодолеть кризис, спровоцировавший резкое сокращение поставок нефти из страны. Власти восточной части Ливии пообещали быстро восстановить остановленную добычу.

"Новое соглашение между двумя администрациями Ливии может привести к возврату на рынок поставок в размере свыше 500 тыс. баррелей нефти в сутки в краткосрочной перспективе, отмечает аналитик Standard Chartered в Сингапуре Хань Чжун Лян. - Этот фактор сказывается на настрое участников рынка".

Трейдеры следят за ситуацией с ураганом "Элен", из-за которого уже была приостановлена работа примерно четверти нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе. Ураган, однако, вероятно, минует основной район добычи нефти и газа, отмечает Market Watch.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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