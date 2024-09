Рынок акций США слабо вырос по итогам торгов в понедельник, S&P 500 и Dow обновили рекорды. Азиатские акции в основном растут во вторник, Шанхай и Гонконг прибавляют по 3,7% на мерах ЦБ КНР. Цены на нефть растут во вторник утром, Brent торгуется около $74,6 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили слабым подъемом торги в понедельник, однако этого хватило для того, чтобы S&P 500 и Dow Jones установили исторические максимумы.

Кристофер Уоллер, член совета управляющих Федрезерва, выразил готовность поддержать более решительные меры по смягчению денежно-кредитной политики в случае дальнейшего ухудшения экономических показателей США.

С другой стороны, если данные окажутся благоприятными, Уоллер допускает возможность более умеренного снижения ставки - на 25 базисных пунктов на предстоящем в ноябре заседании.

Тем временем Мишель Боумен, коллега Уоллера, проголосовавшая на прошлом заседании за снижение ставки всего на 25 б.п., отметила сохранение инфляционного давления, что является повышательным риском для темпов роста потребительских цен.

Глава Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби отметил, что ФРС в случае сохранения текущей экономической конъюнктуры в следующем году снизит процентные ставки еще много раз, а его коллега из ФРБ Атланты Рафаэль Бостик сказал, что темпы снижения ставки могут быть замедлены, если инфляция снова начнёт расти, или ускорены, если рынок труда продолжит испытывать трудности.

В центре внимания трейдеров на этой неделе также будут окончательные данные о динамике ВВП США за второй квартал, а также отчёт о доходах и расходах американцев за август, включающий ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой.

Акции Intel Corp. (SPB: INTC) выросли на 3,3% после того, как стало известно, что инвестиционная компания Apollo Global Management Inc. готова инвестировать $5 млрд в акционерный капитал Intel.

Кроме того, Qualcomm Inc. (SPB: QCOM), один из крупнейших производителей полупроводниковых компонентов, обратился к Intel с предложением о возможной покупке, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Котировки акций Qualcomm снизились на 1,8%.

Рыночная стоимость General Motors (SPB: GM) опустилась на 1,7%. Работники завода компании в Онтарио ратифицировали новое коллективное соглашение между фирмой и представляющим их интересы профсоюзом Unifor. Двухлетний договор предусматривает повышение оплаты труда производственного персонала на 15% и квалифицированных мастеров (skilled trades workers) на 20,25% в течение трёх лет.

Капитализация Constellation Energy Corp. увеличилась на 0,8% на новости, что энергетическая компания перезапустит первый реактор АЭС Три-Майл-Айленд в Пенсильвании для поставки электроэнергии Microsoft Corp. (SPB: MSFT) в рамках соглашения, заключенного компаниями на 20-летний срок.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов повысился на 0,15% и составил 42124,65 пункта. Самый активный подъем среди компаний, входящих в расчет индикатора, помимо Intel, продемонстрировали акции Boeing Co. (SPB: BA) (+2%) на новости об уходе Теда Колберта, президента и главного исполнительного директора оборонно-космического подразделения компании.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,28% - до 5718,57 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,14% и составил 17974,27 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут на торгах во вторник, инвесторы оценивают действия китайского и австралийского центробанков.

Китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавляют по 3,7%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) во вторник объявил ряд мер стимулирования экономики.

В частности, глава регулятора Пань Гуншэн в ходе брифинга сообщил о снижении нормы резервных требований (RRR) для банков на 0,5 процентного пункта (п.п.). Для крупных банков норма составит 9,5%, небольших и сельских банков изменение не коснется. Нынешнее смягчение требований позволит направить на рынок ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142,15 млрд).

В этом году RRR может быть снижена еще на 0,25-0,5 п.п., сказал Пань Гуншэн.

Он также заявил о снижении процентной ставки по семидневным операциям обратного РЕПО до 1,5% с 1,7% годовых. По его словам, это позволит уменьшить стоимость заимствований в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на 0,3 п.п. Пока ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, составляет 2,3%.

Глава китайского ЦБ дал понять, что может быть понижена и базовая ставка (LPR) - на 0,2-0,25 п.п. При этом он не уточнил, о каких кредитах идет речь - на один год или на пять лет. В прошлую пятницу НБК сохранил ставки по ним на уровне 3,35% и 3,85% соответственно. LPR влияет на стоимость корпоративных и потребительских кредитов, включая ипотечные.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги China Merchants Bank, дорожающие на 10%.

Рыночная стоимость JD.com Inc. (SPB: JD) увеличивается на 8,2%, China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd., Zhongsheng Group Holdings и Nongfu Spring - на 7,9%.

Вместе с тем акции Hansoh Pharmaceutical дешевеют на 2,6%, CK Infrastructure Holdings - на 2,1%, Power Assets Holdings - на 1,8%, Techtronic Industries - на 1,5%, Link Real Estate Investment Trust - на 0,8%.

Значение японского Nikkei 225 растет на 0,9%.

Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги Japan Steel Works (+9,4%).

Рыночная стоимость Hitachi Ltd. повышается на 5,2%, NTT Data Group - на 5,1%, IHI Corp. - на 5%, Fujikura - на 4,6%.

Цена бумаг Renesas Electronics уменьшается на 4,1%, Daiichi Sankyo - на 3,7%, East Japan Railway - на 3%, Nitori Holdings - на 2,5%, Resonac Holdings - на 2,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 0,6%.

Котировки бумаг Korean Air Lines растут на 1,4%, Hyundai Motor - на 1%, Samsung Electronics - на 0,6%, Posco - на 2,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,2%.

Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых по итогам завершившегося во вторник заседания. Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Ставка остается на этом уровне, который является максимальным за 12 лет, по итогам седьмого заседания подряд (с ноября 2023 года). До этого австралийский ЦБ поднял ставку в общей сложности на 425 базисных пунктов за два года.

ANZ сокращает рыночную стоимость на 2,2%, Westpac - на 2,4%.

Капитализация BHP повышается на 3,6%, Rio Tinto - на 3,8%.

Цены на нефть повышаются во вторник благодаря мерам стимулирования экономической активности, объявленным китайскими властями.

Народный банк Китая опустил ставку по семидневным операциям обратного РЕПО до 1,5% с 1,7%, а также снизил норму резервирования для банков и анонсировал меры поддержки рынка недвижимости.

"В конечном итоге эти меры позитивно скажутся на спросе на нефть, - отмечает аналитик Standard Chartered в Сингапуре Хань Чжун Лян. - Снижение ставок окажет благоприятное влияние на экономику".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $74,61 за баррель, что на $0,71 (0,96%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $0,59 (0,8%), до $73,9 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,81 (1,15%), до $71,18 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $0,63 (0,9%), до $70,37 за баррель.

Трейдеры продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока, опасаясь, что конфликт Израиля с ливанским движением "Хезболла" может перерасти в полномасштабную войну. Накануне израильские военные нанесли ряд ударов по "Хезболле" в Ливане.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил журналистам на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что Израиль втягивает регион в войну с "необратимыми" последствиями.