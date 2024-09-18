Доходности ОФЗ-ПД могут оказаться выше 17% к концу 2024г - Freedom Finance Global

Доходности рублевых гособлигаций с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) к концу текущего года могут оказаться выше 17% годовых, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"После повышения ключевой ставки Банка России до 19% доходности российских облигаций выросли, а индекс гособлигаций (RGBI) опустился до психологически значимого уровня 103 пункта, у которого находится с конца июля. Ниже 102 пунктов бенчмарк уходил лишь после экстренного повышения ставки ЦБ в конце февраля 2022 года с 9,5% до 20% годовых. Полагаем, что на текущей торговой неделе в котировки RGBI начинает постепенно закладываться очередное ужесточение денежно-кредитной политики. Ожидается, что в октябре российский регулятор поднимет ставку до 20% годовых, поэтому уже в ближайшие дни не исключаю снижения бенчмарка под отметку 103 пунктов, - пишет эксперт в обзоре инвесткомпании. - На этом фоне доходности ОФЗ-ПД в четверг способны превысить 16,35-16,75% годовых, а к концу года могут перевалить за 17%. Тем самым будет установлен многолетний рекорд".

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