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Dow Jones обновил рекордный максимум

Dow Jones вырос и обновил рекордный максимум в понедельник, S&P 500 завершил сессию в небольшом плюсе, Nasdaq снизился. Фондовый индекс Гонконга растет во вторник, японский Nikkei 225 снижается. Цена Brent поднялась выше $73 за баррель во вторник утром.

Dow Jones Industrial Average уверенно вырос по итогам торгов в понедельник, обновив рекордный максимум. S&P 500 завершил сессию в небольшом плюсе, Nasdaq Composite снизился.

На этой неделе все внимание рынка направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет во вторник-среду. Трейдеры уверены, что американский ЦБ опустит базовую процентную ставку, однако величина снижения остается под вопросом, пишет Market Watch.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее уменьшения Федрезервом на 50 базисных пунктов (б.п.) оценивается трейдерами в 63%, по данным CME FedWatch.

"Ключевой вопрос сейчас не в том, снизит ли ФРС ставку, а в том, насколько она ее снизит, - отмечает аналитик Russell Investments Бэйчэнь Линь. - Мы по-прежнему считаем, что более вероятным является уменьшение ставки на 25 б.п.".

Несмотря на сигналы охлаждения рынка труда США, ситуацию нельзя назвать тяжелой, говорит эксперт.

На этой неделе также будет опубликован ряд важных статданных, в том числе, отчеты о динамике розничных продаж и промпроизводства в США.

В числе лидеров роста среди компонентов Dow Jones в понедельник оказались акции Intel Corp. (SPB: INTC) (+6,4%), Merck & Co. (SPB: MRK) Inc. (+2,5%), Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) (+2,5%), Visa Inc. (SPB: V) (+1,1%).

Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) подешевели на 2,8% на информации о том, что продажи iPhone 16 за первый уикенд были на 12,7% ниже по сравнению с реализацией моделей 15-й серии год назад.

Капитализация производителя контактных линз и другой офтальмологической продукции Bausch+Lomb Corp. подскочила на 13,6%. По данным газеты Financial Times, ссылающейся на информированные источники, компания ищет потенциальных покупателей, стремясь полностью отделиться от своей материнской компании Bausch Health Cos.

Бумаги Boeing Co. (SPB: BA) опустились в цене на 0,8%. Международное рейтинговое агентство Moody''s поместило рейтинг Boeing на пересмотр с возможностью понижения. Агентство опасается, что массовая забастовка работников компании негативно отразится на ее денежном потоке. Между тем, S&P Global Ratings заявило, что забастовка пока не влияет на рейтинги Boeing.

Стоимость акций Target Corp. (SPB: TGT), владельца одной из крупнейших в США сети дисконтных магазинов, выросла на 1%. Ритейлер объявил, что наймет дополнительно порядка 100 тыс. сезонных сотрудников для работы во время праздничного периода.

Капитализация Micron Technology (SPB: MU) Inc. снизилась на 4,4% вслед за ухудшением прогнозной цены бумаг компании аналитиками Morgan Stanley (SPB: MS) до $100 со $140. Эксперты сохранили рекомендацию "держать" для акций Micron.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник поднялся на 228,3 пункта (0,55%) и составил 41622,08 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 7,07 пункта (0,13%) - до 5633,09 пункта.

Nasdaq Composite упал на 91,85 пункта (0,52%) и составил 17592,13 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник показывают разнонаправленные изменения, при этом торги в материковом Китае и Южной Корее не проводятся из-за государственных праздников.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:28 МСК увеличился на 1,6%. Он растет четвертые торги подряд и находится на максимуме за две недели.

При этом трейдеры проигнорировали сообщения о том, что аналитики Goldman Sachs и Citigroup ухудшили прогноз роста ВВП КНР в 2024 году до 4,7% с соответственно 4,9% и 4,8%, сообщает Trading Economics.

В конце этой недели состоится заседание Народного банка Китая. Ожидается, что он сохранит процентные ставки на рекордном минимуме для поддержки экономики.

Лидером подъема на Гонконгской фондовой бирже являются акции производителя электромобилей Li Auto (SPB: LI), которые подорожали на 5%, а также занимающейся недвижимостью CK Asset (SPB: 1113) Holdings - на 4,9% и поставщика газа ENN Energy - на 3,9%.

Цена бумаг интернет-ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) повышается на 1,1% и 1% соответственно, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,5%, интернет-компаний Baidu Inc. (SPB: BIDU) и Tencent (SPB: 700) - на 0,9% и 0,7% соответственно.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:23 МСК уменьшилось на 1,6%, чему способствовало, в том числе, существенное снижение стоимости представителей технологической отрасли вслед за аналогичными движениями на американском рынке.

Так, котировки акций Lasertec опустились на 3,3%, Tokyo Electron - на 6,1%, Disco Corp. - на 4,9%, SoftBank Group - на 3,8% и Advantest - на 5,9%.

Цена акций Mitsubishi UFJ Financial упала на 3,5% - до минимума за пять недель. Бумаги еще одного представителя финансовой отрасли Sumitomo Mitsui подешевели на 3,4%.

Бумаги Toyota Motor подешевели на 2,7%, Nissan Motor - на 2,6%, Sony Group - на 3,2%, Daiichi Sankyo - на 3,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:17 МСК прибавил 0,3%. Индекс поднимается четвертую сессию подряд.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 0,1% и 0,3% соответственно.

Цена акций ведущих банков страны также повысилась: Commonwealth Bank - на 0,3%, National Australia Bank - на 0,2%, Westpac Banking - на 1%, ANZ - на 0,2%.

Цены на нефть эталонных марок растут вторые торги подряд на опасениях относительно возможного сокращения поставок, пишет Trading Economics.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7:55 МСК составляла $73,04 за баррель, что на $0,29 (на 0,4%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. По итогам прошлой сессии эти контракты подорожали на $1,14 (на 1,6%) - до $72,75 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром увеличились на $0,43 (на 0,6%) и достигли $70,52 за баррель. В понедельник контракт вырос в цене на $1,44 (на 2,1%) - до $70,09 за баррель, что является максимальным уровнем с начала сентября, по данным Dow Jones Market Data.

"Рекомендуется проявлять осторожность и избирательность в позиционировании на этой неделе, поскольку волатильность, вероятно, усилится" на нефтяном рынке, прогнозируют аналитики Blue Line Futures. "Мы ожидаем неспокойную неделю на рынках нефти", поскольку трейдеры будут следить за заседания центральных банков США, Бразилии, Великобритании, Японии и Китая, заявили они.

Цены на нефть продолжают рост, поскольку "тревога по поводу поставок, связанная с рядом более длительных, чем ожидалось, перебоев в добыче" в Персидском заливе помогли компенсировать нарастающие опасения относительно вероятного сокращения спроса в Китае после разочаровывающих данных по экономике страны", - полагает редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи, которого цитирует MarketWatch.

Прошедший по Мексиканскому заливу ураган "Франсин" привел к тому, что более 12% нефтедобывающих и 16% газодобывающих мощностей в данном регионе по-прежнему не работали в понедельник, хотя добыча постепенно восстанавливается.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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