"Финам" повысил целевую цену акций Coca-Cola до $66

"Финам" повысил целевую цену акций Coca-Cola Co. с $63 до $66 за штуку, сохранив рекомендацию "держать", сообщается в комментарии аналитика Игната Иванова.

Потенциал снижения составляет 7,1% с текущих уровней.

"Акции Coca-Cola повысились с начала года на 21%, в то время как широкий рынок поднялся на 16%, - указывает эксперт. - Котировки активно росли на фоне умеренно сильных результатов компании, которые отличались в лучшую сторону от результатов конкурентов. Несмотря на то что бумаги Coca-Cola долгосрочно привлекательны, особенно для дивидендных инвесторов, по текущим ценам они слишком дороги".

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