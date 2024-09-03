Рубль во вторник умеренно подешевел в паре с юанем на фоне обвалившейся нефти

Москва. 3 сентября. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль подешевел на фоне сильного падения цен на нефть. Курс юаня в 19:00 мск составил 12,117 руб., что на 7,2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 4 сентября на 1,3895 рубля, до 88,6118 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,4492 рубля, до 97,8121 руб./EUR1.

"Рубль после позитивного старта быстро перешел к поступательному ослаблению к юаню. Китайская валюта установила двухнедельный максимум около 12,23 руб., немного не дойдя до трехмесячной вершины, которая была достигнута в конце августа. После кратковременной консолидации рубль отыграл более половины дневных потерь к юаню, превышавших 1%. Рост курса юаня к рублю - всего лишь сокращение большого ценового отставания китайской валюты от других. Оно образовалось на Мосбирже из-за введенных против нее санкций США. На межбанковском и мировом рынке юань стоит существенно дороже, чем на российской бирже. Поэтому фьючерсы на другие рублевые валютные пары продолжают активно снижаться. Это, с большой вероятностью, приведет к повышению официального курса рубля к основным валютам, за исключением китайской", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть эталонных марок усилили падение вечером во вторник на фоне признаков урегулирования конфликта между восточной и западной частями Ливии относительно ее центрального банка, который распоряжается нефтяными доходами страны.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск упали на 4,48%, до $74,05 за баррель. Международный бенчмарк опустился ниже $75 за баррель впервые в этом году, пишет Financial Times. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к указанному времени на 3,96%, до $70,64 за баррель.

Также на нефтяные котировки давят опасения по поводу роста китайской экономики и укрепление доллара США.

Банк России во вторник, 3 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 680 млрд рублей (при лимите 1 трлн 680 млрд рублей и спросе 1 трлн 974,5 млрд рублей) в среднем по ставке 17,82% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 27 августа, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 456 млрд рублей (при лимите 3 трлн 600 млрд рублей и спросе 2 трлн 456 млрд рублей) в среднем по ставке 17,93% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка во вторник преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 2 сентября упала на 38 базисных пунктов - до 18,6% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц, напротив, повысилась относительно понедельника на 5 базисных пунктов, до 17,97% годовых, версия на три месяца увеличилась на 3 базисных пункта, до 16,91% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта и во вторник составила 16,84% годовых.