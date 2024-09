Brent умеренно дешевеет

Индексы стран АТР снижаются на торгах во вторник. Цены на нефть эталонных марок меняются разнонаправленно утром вторника.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов во вторник.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:31 МСК уменьшилось на 0,2%.

Существенное снижение котировок показывают акции технологических компаний, включая Lasertec Corp. (-3,7%), Disco Corp. (-3,4%), Socionext Inc. (-2,6%), Advantest (-1,9%), Tokyo Electron (-1,4%).

При этом лидером подъема выступают бумаги маркетплейса Mercari, подорожавшие на 6,3%. Также выросла стоимость представителей финансовой отрасли Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. и Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 3,1% и 3% соответственно.

Цена акций производителя кондиционеров Daikin Industries поднялась на 0,6% после того, как аналитики Jefferies подтвердили для них рекомендацию "держать".

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК опустился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%.

В материковом Китае дешевеют акции банков, в том числе Industrial & Commercial Bank of China (-3%), Agricultural Bank (-4,3%) и China Construction Bank (-2,3%).

Лидерами снижения на Гонконгской фондовой бирже также являются бумаги банков China Merchants Bank и Industrial & Commercial Bank of China, потерявшие в цене соответственно 3,1% и 3%. Кроме того, снизились котировки акций фармкомпании Sinopharm Group Co. - на 2,1%, нефтяной China Petroleum & Chemical Corp. - на 2,1%, разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 2%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:32 МСК уменьшилось на 0,4%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics снизились на 2%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 2,3%.

Цена акций сталелитейной Posco опустилась на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 3,5%.

Потребительские цены в Южной Корее в августе выросли на 2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило статуправление страны во вторник. Инфляция резко замедлилась по сравнению с 2,6% в июле и стала минимальной за 3,5 года (с марта 2021 года).

Августовский показатель совпал со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.

Инфляция находится ниже уровня 3% по итогам пятого месяца подряд. Это усиливает ожидания, что Банк Кореи может начать снижение процентных ставок в ближайшее время на фоне ослабления ценового давления и признаков замедления экономического роста.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,1%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира - BHP и Rio Tinto - уменьшилась на 1,3% и 2,2% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок меняются разнонаправленно утром во вторник: североморская Brent умеренно дешевеет после роста накануне, а WTI растет после трехдневного перерыва в торгах.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск составляет $77,23 за баррель, что на $0,29 (0,37%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты подорожали на 59 центов (0,8%), до $77,52 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на $0,38 (0,52%), до $73,93 за баррель. В понедельник торги WTI не проводились, потому что в США отмечался День труда.

В центре внимания трейдеров на этой неделе будет находиться доклад о состоянии рынка труда в Штатах за август. Данные будут обнародованы в пятницу, и опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что они укажут на снижение безработицы до 4,2% с 4,3%, а также на ускорение прироста числа рабочих мест до 165 тыс. со 114 тыс.

Слабый июльский доклад, с одной стороны, повысил опасения замедления роста американской экономики, а с другой - увеличил вероятность скорого снижения процентной ставки Федеральной резервной системы.

Также участники рынка следят за ситуацией в Ливии, где на прошлой неделе правительство на востоке страны объявило о прекращении добычи и экспорта нефти.

"Сокращение поставок нефти из Ливии может оказать котировкам некоторую поддержку, однако её сможет нивелировать ожидаемое увеличение добычи ОПЕК+ в октябре, - сказал стратег IG Asia Pte Йип Джун Ронг. - Аппетит к риску сейчас ограничен".