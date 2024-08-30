Рынок акций РФ упал к 2650п по индексу МосБиржи во главе с расписками Globaltrans, закрыв неделю и месяц в "минусе"

Москва. 30 августа. Рынок акций РФ в пятницу снизился из-за фиксации прибыли игроками в преддверии выходных на фоне подешевевшей нефти (октябрьский фьючерс на нефть Brent опустился ниже $79 за баррель), несмотря на улучшение внешней фондовой конъюнктуры; индекс МосБиржи откатился в район 2650 пунктов, обновив на закрытие торгов минимум с мая 2023 года. Лидерами падения выступили расписки Globaltrans (-11,8%) на новостях об отмене компанией дивидендной политики.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2650,32 пункта (-2,1%), индекс РТС - 915,6 пункта (-1,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 5,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 августа, составил 91,1868 руб. (-26,8 копейки).

За неделю индекс МосБиржи просел на 0,5%, индекс РТС потерял всего 0,04 пункта, по итогам августа индексы МосБиржи и РТС потеряли 9,9-15%.

Совет директоров Globaltrans Investment PLC принял решение об отмене дивидендной политики, сообщила в пятницу компания. "На протяжении длительного периода компания предпринимала различные усилия по поиску решений для возобновления дивидендных выплат. Ввиду сохраняющихся технических сложностей и различных ограничений на финансовую инфраструктуру компания не видит возможности возобновить регулярные дивидендные выплаты в адрес всех акционеров во всех юрисдикциях в обозримом будущем", - говорится в сообщении Globaltrans.

Также подешевели в пятницу акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-5,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-4,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-4,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-4,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-3,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-3,4%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-2,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-2,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2% и -1,1% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,3% и -1,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%).

ВТБ в июле сократил чистую прибыль по МСФО на 41,6% в годовом выражении, до 20,8 млрд рублей, свидетельствует отчетность группы. Чистая прибыль группы за 7 месяцев этого года составила 297,9 млрд рублей, снизившись на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение прибыли банк объясняет наличием в результатах первого полугодия 2023 года существенного разового компонента в виде положительной переоценки структурной валютной позиции.

Чистая прибыль "Роснефти" (MOEX: ROSN) (акции в пятницу не изменились) по МСФО в I полугодии 2024 года составила 773 млрд руб., сообщила компания. НК приводит цифру прибыли за аналогичный период прошлого года в 609 млрд руб., отмечая, что она была пересмотрена в связи с завершением распределения цены приобретений 2022-2023 гг.

Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий в первом полугодии составил 5,2 трлн руб., в то время как годом ранее он был равен 3,9 трлн руб. с учетом корректировки на эффект роялти в проекте "Сахалин-1". Показатель EBITDA в отчетном периоде вырос на 17,8% год к году, до 1,65 трлн руб. Свободный денежный поток составил 700 млрд руб., что на 61,3% больше первого полугодия прошлого года. Соотношение чистого долга к EBITDA составило менее 1x. Капитальные затраты выросли на 16,2% и достигли 696 млрд руб. Удельные операционные затраты на добычу составили $2,7/ барр. н. э.

Подорожали акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,3% и +2,5% "префы"), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+2,8%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, большую часть уходящей недели рынок акций РФ демонстрировал высокую волатильность и пытался удержаться вблизи отметки 2700 пунктов по индексу МосБиржи. Но если понедельник был самым оптимистичным днем на неделе, то пятница стала его антиподом: ближе к вечеру индекс МосБиржи откатился в район 2650 пунктов, обновив годовой минимум.

"Хорошая отчетность "голубых фишек" на неделе так и не смогла стать достаточным фактором, чтобы сформировать хотя бы краткосрочный растущий тренд. Веры в поддержку рынка от корпоративной отчетности все меньше, и, если ничего не изменится, то готовящиеся к публикациям компании также пойдут скорее за рынком, нежели за результатами отчетов", - считает эксперт.

Нефть также не смогла поддержать акции, котировки Brent вечером упали на новостях от ОПЕК+. Ценам не помогли укрепиться даже опасения возможных проблем с поставками на Ближнем Востоке. "Если за выходные дни не произойдет ничего экстраординарного, то отсутствие новых позитивных стимулов продолжит планомерно давить на рынок, и вместо возврата к 2700 пунктам можно будет увидеть тестирование индексом МосБиржи новых минимумов года. Прогноз по индексу МосБиржи на 2 сентября - 2600-2650 пунктов", - считает Шепелев.

Как отмечают аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), российский рынок акций завершил лето снижением. Не помогло рынку предписание ЦБ РФ, которое должно сократить "навес" продаж активов от нерезидентов, а также сильные результаты нефтегазовых компаний. Особенно выделилась отчетность "Газпрома", на фоне которой бумаги компании взлетели в четверг почти на 5%. Однако уже в пятницу весь этот рост был практически нивелирован. Тем не менее, именно бумаги "Газпрома" смогли показать один из лучших результатов по итогам недели.

В ощутимом "плюсе" завершают неделю акции "НОВАТЭКа". Здесь так же, как и в случае с "Газпромом", решающее значение имело новое предписание Банка России. Против рынка двигались акции "Газпром нефти" - совет директоров компании рекомендовал выплатить 51,96 руб. на акцию, что превзошло ожидания рынка. Сильные финансовые результаты по итогам первого полугодия помогли бумагам показать небольшой рост на этой неделе вопреки падению всего остального рынка, отмечают аналитики.

Аутсайдером недели стали бумаги "Сегежи групп", где реализовался худший сценарий: менеджмент сообщил о планах провести осенью допэмиссию. Сильно просели акции "М.Видео" (MOEX: MVID) - ритейлер показал рекордный убыток за первое полугодие, который вырос более чем в 2 раза. Ощутимые потери понесли акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD), которые за два дня подешевели на 15%. Триггером здесь также стала отчетность за первое полугодие. Если совет директоров ПАО "Южуралзолото" все же решит рекомендовать дивиденды, бумаги компании могут достаточно быстро восстановиться. Расписки Globaltrans упали к минимумам с июня 2023 года после того, как компания приостановила действие дивидендной политики из-за проблем с проведением платежей.

"Ожидаем, что индекс МосБиржи будет двигаться вблизи отметок 2650-2700 пунктов. Причин для разворота рынка сейчас нет. Кроме того, уже 13 сентября состоится заседание ЦБ РФ. На наш взгляд, в текущих ценах акций уже заложено повышение ставки до 20% годовых. Многое будет зависеть от риторики и сигналов регулятора. Несмотря на преобладание негативных настроений, мы ждем роста рынка в сентябре. Впрочем, это будет, скорее, коррекция, после чего снижение российского рынка может продолжиться", - полагают аналитики Промсвязьбанка.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, накануне зампред правления ЦБ РФ Заботкин напугал инвесторов своими заявлениями об отсутствии потолка повышения ключевой ставки ЦБ, теперь они переключили внимание на долговой рынок. "Добавим сюда активно не желающий слабеть рубль после завершения налогового периода и получим общий не самый позитивный настрой рынка", - заключил Абелев.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, слабая динамика рынка акций большую часть недели была обусловлена жесткой монетарной политикой ЦБ РФ и неуверенной динамикой на нефтяном рынке. В ближайшей перспективе российский регулятор может еще сильнее поднять ставку (на 200 б.п., до 20% годовых), что может быть обосновано устойчивой инфляцией. Она непрерывно растет с мая и в августе достигла локального максимума 2024 года - 12,9%. Инфляционные ожидания бизнеса в секторе розничной торговли также выросли и составили 11,6% в августе после 8,9% в июле. Ожидания обусловлены сильным рынком труда, а также сохраняющимся кредитованием.

Среди негативных факторов для рынка нефти остаются слабый рост китайской экономики, ожидаемое начало увеличения объемов поставки нефти со стороны ОПЕК+ и подорожание американской валюты, полагает Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, техническая картина на российском рынке остается на стороне продавцов с рисками развития в дальнейшем нисходящего движения и пробоем индексом МосБиржи рубежа 2500 пунктов с важной поддержкой у 2483 пунктов, от которой индикатор начал восстановление в мае 2023 года. Рынок при этом на краткосрочном и среднесрочном временном промежутке не выглядит перепроданным, что также открывает перед ним новые горизонты снижения. Район важных среднесрочных сопротивлений для индекса МосБиржи расположен у 3000-3060 пунктов.

Понижательные риски могут увести рынок к новым минимумам с 2023 года из-за отсутствия монетарных, геополитических и фискальных поводов для роста, считает аналитик. Риски новых повышений ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшие месяцы (следующее заседание ЦБ РФ состоится уже 13 сентября) не теряют актуальности, что продолжит уменьшать привлекательность акций по сравнению с облигациями и депозитами. В подобных условиях краткосрочным позитивом для рынка могла бы стать пауза регулятора в ужесточении политики, но подобный сценарий из-за высокой инфляции в стране на данный момент не является базовым. Относительную стабильность в текущей ситуации могут сохранять уже подтвержденные наиболее привлекательные по доходности дивидендные истории: "Ростелеком" (MOEX: RTKM) (выплаты за 2023 год), банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), "Газпром нефть", "Татнефть" (MOEX: TATN), ПАО "Займер" (MOEX: ZAYM) (выплаты за I полугодие 2024 года), а в случае новых пиков цен на золото - "Полюс" и "Селигдар" (MOEX: SELG) (последний также рекомендовал полугодовые дивиденды). Ожидания выплаты дивидендов уже 9 месяцев текущего года будут сохраняться в "ЛУКОЙЛе", "Роснефти" и "Магните", полагает Кожухова.

Цены на нефть проведут сентябрь в ожидании следующей встречи мониторингового комитета ОПЕК+ 2 октября, на которой, судя по высказываниям самих стран, возможно объявление о постепенном отказе от добровольных сокращений нефтедобычи. Подобный сценарий, впрочем, может не реализоваться, а в случае дальнейшего замедления производственной активности в крупнейших экономиках и более ограниченного спроса на нефть страны ОПЕК+ готовы и вовсе отказаться от смягчения ограничений. Динамика котировок также будет зависеть от изменений на геополитическом фронте и стабильности мировых поставок. На данный момент нефтяным ценам все еще сложно вернуться к среднесрочному росту, чего не скажешь о котировках золота, которые, напротив, смотрят в район $2600 за унцию с возможным развитием роста к $2700. Котировки золота поддерживают главным образом ожидания снижения процентных ставок ФРС в сентябре, а также геополитическая напряженность, заключила представитель "Велес Капитала".

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 повысился на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%), Европа вечером консолидируется (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменяются в пределах 0,2%), преобладает умеренный рост в США (к 18:50 МСК S&P 500 и Nasdaq подросли на 0,1-0,4%, Dow просел на 0,2%).

Безработица в еврозоне в июле снизилась до 6,4% с июньских 6,5%, сообщило статистическое управление Европейского союза. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал сохранение безработицы на уровне 6,5%. В июле 2023 года безработица в еврозоне находилась на уровне 6,6%.

Потребительские цены в еврозоне в августе увеличились на 2,2% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с июлем, когда она составила 2,6%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, также предусматривал снижение темпов до 2,2%.

По данным Минторга США, расходы американцев в июле 2024 года выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы увеличились на 0,3%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал повышение расходов на 0,5%, доходов - на 0,2%.

Индекс потребительских цен PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в июле вырос на 0,2% в помесячном и на 2,6% годовом выражении, как и в июне. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателей на 0,2% и 2,7% соответственно. Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Индекс потребительского доверия в США в августе повысился до 67,9 пункта с 66,4 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о росте индекса до 67,8 пункта. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали улучшения предварительной оценки до 68 пунктов.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены ускорили снижение на сообщениях СМИ о том, что ОПЕК+ склоняется к увеличению добычи в начале четвертого квартала.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $78,83 за баррель (-1,4% и +1,6% накануне), октябрьская цена WTI - $73,92 за баррель (-2,6% и +1,9% в четверг).

Срок биржевого обращения октябрьских фьючерсов на Brent истекает с завершением сессии в пятницу.

Страны ОПЕК+ склоняются к тому, чтобы увеличить добычу нефти в октябре согласно ранее обнародованным планам, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов, участвующих в обсуждениях.

Как сообщалось, государства, входящие в ОПЕК+, запланировали нарастить добычу на 180 тыс. баррелей в сутки в октябре. При этом группа неоднократно подчеркивала, что может отказаться от такого шага с учетом ситуации на рынке, и многие аналитики и участники рынка прогнозировали, что так и случится.

Однако в данный момент нет никаких сигналов, что запланированное повышение добычи будет отложено, сказали несколько высокопоставленных лиц, пожелавших сохранить анонимность.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу снизились акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-23,6%, до 45,7 рубля - минимум с мая 2023 года), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-12,6% и -11,8% "префы"), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-11,3%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC)) (-10,7%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-9,9%), бумаги "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-9,4%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (-9,3%), ПАО "Южуралзолото" (-8,4%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС (MOEX: GEMC)) (-7,5%).

Чистая прибыль ПАО "Дальневосточное морское пароходство" по МСФО в I полугодии 2024 года снизилась в 17,6 раза к уровню аналогичного периода 2023 г., до 1,781 млрд руб. с 31,295 млрд руб., сказано в отчете компании. Выручка сократилась на 14,5% - до 78,372 млрд руб.

Компания "Инарктика" (MOEX: AQUA) (-5,1%), ведущий производитель атлантического лосося и форели в РФ, планирует сохранить действующий режим выплаты дивидендов - три раза в год, сообщил генеральный директор компании Илья Соснов на телефонной конференции в пятницу. "Мы платим три раза в год, видим запрос акционеров относительно того, чтобы платили лучше по чуть-чуть, но несколько раз, чем один или два раза в год", - сказал он.

Чистая прибыль ПАО "Соллерс" (MOEX: SVAV) (-4,3%) по МСФО за I полугодие 2024 года, относимая на собственников группы, выросла на 16,4%, до 1,596 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Выручка автопроизводителя в отчетном периоде составила 44,2 млрд руб. (+35%). Ее рост, как отмечает "Соллерс" в своем пресс-релизе, обусловлен существенным увеличением объемов производства и продаж автомобилей под брендом Sollers. Себестоимость продаж выросла на 34,5%, до 35,4 млрд руб.

Выросли в пятницу акции "М.Видео" (+4,5%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+3,4%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+2,5%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 84,96 млрд рублей (из них 13,61 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 9,87 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,86 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").