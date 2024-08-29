Рынок акций РФ утром подрос во главе с бумагами "Селигдара" и "Эн+", продолжилось падение "Сегежи"

Москва. 29 августа. Рынок акций РФ утром в четверг сохранил восходящий импульс вечерней сессии среды, в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы и стабилизировалась нефть (фьючерс на Brent торгуется у $78,7 за баррель); индекс МосБиржи поднялся в район 2710 пунктов. Лидерами роста выступают акции "Селигдара" (+2,6%) и "Эн+" (+2,6%) на корпоративных новостях, продолжилось падение бумаг ПАО "Сегежа групп" (-8,1%) после известий о планах компании провести SPO.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2708,23 пункта (+0,3%), индекс РТС - 932,97 пункта (+0,3%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 2,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 августа, составляет 91,4449 руб. (-3,58 копейки).

Совет директоров "Селигдара" (+2,6%, до 50,92 рубля) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по результатам I полугодия 2024 года в размере 4 рубля на акцию, на общую сумму 4,12 млрд рублей, сообщила компания. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 11 октября.

В прошлом году дивиденды за полугодие "Селигдар" не платил, зато за девять месяцев было выплачено 2 рубля на акцию на общую сумму 2,06 млрд рублей. Еще 2 рубля на акцию составили финальные дивиденды.

Чистая прибыль En+ (MOEX: ENPG) Group (+2,6%) по МСФО в I полугодии 2024 года выросла на 44,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $957 млн, сообщила компания. Скорректированная EBITDA увеличилась на 43,8%, до $1,5 млрд.

Выручка составила $7 млрд (-3,6%). Ее снижение в первую очередь связано с уменьшением на 2,2% средневзвешенной цены реализации алюминия за тонну, говорится в сообщении. Чистый долг по итогам января-июня 2024 г. вырос на 4,7%, до $9,1 млрд.

Также подорожали акции "Газпрома" (+2,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,2%), "Аэрофлота" (+1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), ОК "Русал" (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,4% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%).

Скорректированная EBITDA ОК "Русал" в первом полугодии выросла в 2,7 раза по сравнению с данными годичной давности, до $786 млн, говорится в сообщении компании. Консенсус-прогноз по этому показателю составлял $749 млн.

Подешевели акции "Сегежа групп" (-8,1%, до 1,209 рубля), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,8%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", российский рынок акций сейчас находится вблизи минимумов года, и это отличная возможность для инвесторов купить интересные активы по привлекательным ценам с горизонтом на 12 месяцев и более. С технической точки зрения выкуп просадки в индексе МосБиржи на вечерней сессии в среду также вселяет надежды на возвращение покупателей. В фокусе у локальных инвесторов в четверг будет выступление заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина, также игроки будут оценивать финотчеты ряда крупнейших компаний (UC Rusal (MOEX: RUAL), АФК "Система", "РусГидро" и др.).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, утром рынок акций РФ попытался подрасти на фоне стабилизации цен на нефть и золото, но в целом остается в условиях рисков обновления годовых минимумов из-за сохранения негативных фундаментальных факторов.

В начале недели покупки российских акций обеспечивались новостями о действиях ЦБ РФ, направленных на ограничение продаж российских бумаг, купленных у нерезидентов на внебиржевом рынке со скидкой, но по сути во многом лишь послужили причиной для коррекционного отскока, на смену которого вернулся основной "медвежий" тренд. Неделя в РФ при этом богата на корпоративные события: эмитенты активно отчитываются за I полугодие и объявляют дивиденды. В частности, список особенно привлекательных дивидендных полугодовых историй пополнила "Газпром нефть" с доходностью 7,7%. Бумаги ПАО "Сегежа групп" продолжают снижение после новостей о проведении SPO: компания пытается решить проблему высокой долговой нагрузки. "Русал" (32,74 рубля) в четверг сообщил о росте скорректированной чистой прибыли по МСФО в I полугодии 2024 года в 1,4 раза, до $446 млн. Целевая цена бумаг "Русала" составляет 67,3 руб., отмечает Кожухова.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, коррекционный отскок рынка акций РФ вверх мог стать следствием фиксации прибыли "медведями" у локального "дна".

"Поскольку серьезных поводов для начала инвестиционных покупок нет, ждем продолжения среднесрочного снижения российского рынка акций с "отрисовкой" очередного "дна". Аутсайдерами остаются бумаги "Сегежа групп" на фоне плохого отчета компании и ее намерения провести допэмиссию, которая с большой вероятностью размоет доли миноритариев, и возможно, пойдет на частичную оплату долга", - отмечает эксперт.

"Сегежа групп" явно движется к банкротству. Спасти ее может то же, что и "Мечел" (MOEX: MTLR) - лишь чудо и господдержка. Вдогонку за "Сегежей" отправился "М.Видео" (MOEX: MVID), у которого почти такая же катастрофа с долгом и бизнесом. В то же время, сейчас очень многие "должники" технически сильно перепроданы, отскоки по ним назревают", - считает Антонов.

Некоторый оптимизм внушает Сбер, который пытается сохранить поддержку 260 руб. Здесь идет фиксация прибыли по "шортам", и многим текущие цены кажутся привлекательными для инвестиционных покупок фундаментально сильного эмитента. Если же отметка 260 руб. не устоит, то следующей целью снижения акций Сбербанка будет 240 руб. - эта поддержка должна быть более сильной, полагает представитель "Алор брокера".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 2700-2750 пунктов. До конца недели квартальные финрезультаты опубликуют "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Газпром" (MOEX: GAZP) и "Роснефть". Если не будет негативных сюрпризов, это может стать значимым фактором в пользу того, что российский рынок все же нашел свой годовой минимум. Однако даже в таком случае сильного движения вверх до заседания ЦБ РФ 13 сентября не ожидается, считает аналитик.

Индекс МосБиржи накануне смог удержаться вблизи отметки 2700 пунктов. Самым ярким событием среды стала отчетность ПАО "Сегежа групп" и новости о предстоящей допэмиссии. На этом фоне акции компании потеряли более 20%. Примечательно, что под выраженным давлением также были бумаги главного акционера "Сегежи" - АФК "Система", отметил Головинов.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", корпоративные финрезультаты пока не оказывают положительного влияния на рынок, но в четверг ситуация может измениться.

Segezha Group планирует провести дополнительную эмиссию акций для улучшения своего финансового положения, параметры которой будут объявлены осенью. Чистый долг компании составляет 140,9 млрд рублей при капитализации в 20,1 млрд рублей. Финансовые проблемы Segezha Group оказывают давление и на котировки акций холдинговой компании АФК "Система". В четверг "Система" раскроет результаты за I полугодие 2024 года, что позволит оценить готовность холдинга к поддержке дочерней компании.

Также полугодовые отчеты в четверг представят "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) и другие компании, что может определить дальнейшую траекторию индекса МосБиржи. Внимания заслуживают результаты "Аэрофлота", которые могут оказаться рекордными по чистой прибыли за I полугодие и II квартал, учитывая опубликованные ранее данные по росту пассажиропотока, полагают аналитики компании "Цифра брокер".

В США накануне индексы акций завершили сессию снижением на 0,4-1,1% во главе с Nasdaq перед выходом важных статданных, а также квартального отчета Nvidia после закрытия рынка.

На этой неделе в центре внимания участников рынка находятся пересмотренные данные о ВВП США, которые будут обнародованы в четверг, и пятничный отчет о доходах и расходах американцев за июль, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой.

В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,02%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), подросла Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 прибавляют 0,1-0,6%) и смешанно движутся американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменились на 0,1-0,4%).

Участники рынка оценивают квартальную отчетность чипмейкера Nvidia, показавшую более чем двукратный рост чистой прибыли и выручки. Однако акции компании резко подешевели (на 6,9% на постмаркете), потому что темпы роста, хотя и остаются сильными, замедляются уже несколько кварталов подряд.

На нефтяном рынке утром в четверг цены стабилизировались после снижения по итогам предыдущих двух сессий.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в четверг составила $78,67 за баррель (+0,1% и -1,1% накануне), октябрьская цена фьючерсов на WTI - $74,61 за баррель (+0,1% и -1,3% в среду).

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 846 тыс. баррелей, тогда как аналитики прогнозировали более существенное снижение, на 2,78-3 млн баррелей. Тем временем товарные запасы бензина упали на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 275 тыс. баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов бензина на 2,15 млн баррелей, дистиллятов - на 815 тыс. баррелей.

Ранее власти на востоке Ливии объявили форс-мажор, касающийся добычи и экспорта нефти на подконтрольной им территории, где расположены крупнейшие месторождения и экспортные терминалы.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+2,6%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+2,3%, до 839,7 рубля), акции ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+2,1%).

Совет директоров МКПАО "МД Медикал груп инвестментс" (МКПАО "МДМГ" (MDMG), управляет сетью клиник "Мать и дитя") на заседании 28 августа утвердил выплату дивидендов за I полугодие 2024 года в размере 22 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. На выплату дивидендов по итогам I полугодия компания направит 1,7 млрд рублей. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 9 сентября 2024 года. Выплата дивидендов будет произведена до середины сентября.

Ранее компания уже выплатила дивиденды за I квартал 2024 года в размере 141 рубль на одну обыкновенную акцию, общая сумма выплат - порядка 10,6 млрд рублей. Как говорится в сообщении, совокупно выплаты дивидендов за I полугодие составят 61% консолидированной чистой прибыли группы за 6 месяцев 2024 года по МСФО.

Подешевели акции "М.Видео" (-9,4%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-4,4%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-4,1%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-2,6%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-2,4%).

Девелопер Etalon (MOEX: ETLN) Group (-1,9% ГДР) в I полугодии 2024 года увеличил выручку по МСФО на 71% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 57,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Показатель EBITDA до распределения стоимости приобретения активов (PPA) вырос в 2,1 раза и составил 14 млрд рублей, рентабельность по нему равнялась 24% (рост на 4,4 п.п.). Согласно отчетности компании, девелопер сократил чистый убыток с 2,119 млрд рублей в I полугодии 2023 года до 1,497 млрд рублей в I полугодии 2024 года (снижение на 29,4%).

Выручка ПАО "Мостотрест" (MOEX: MSTT) (-1%) по МСФО за I полугодие 2024 года выросла на 25,7%, до 1,8 млрд руб., сообщила компания. Чистый убыток группы увеличился почти в 2,5 раза и составил 676,4 млн руб.

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-0,5%) (ОАК) в январе-июне 2024 года получило чистый убыток по МСФО в размере 17,7 млрд руб. против прибыли в 6,1 млрд руб. за тот же период прошлого года, говорится в отчете группы. Выручка группы выросла на 15% (до 215,3 млрд руб.), себестоимость продаж - на 20% (до 184,7 млрд руб.). Таким образом, валовая прибыль составила 30,6 млрд руб. (-10%). Существенное давление на финансовый результат группы оказали управленческие и коммерческие расходы - 19,4 млрд руб. и 13,9 млрд руб. соответственно.

Долгосрочные обязательства ОАК на конец отчетного периода достигли 906,9 млрд руб. против 848,1 млрд руб. на конец 2023 года. Краткосрочные обязательства были на уровне 1,1 трлн руб. против 921,6 млрд руб.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,56 млрд рублей (из них 1,58 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Мечела", 1,55 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,36 млрд рублей на акции ПАО "Сегежа Групп").