"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций Татнефти до 800 руб

"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций "Татнефти" до 800 рублей за штуку, отмечается в комментарии аналитика Александры Прытковой.

"Недавно компания представила отчет за первое полугодие 2024-го. Выручка выросла на 49% г/гEBITDA показала более скромный, но все еще существенный рост (+26% г/г). При этом рентабельность по показателю снизилась на 4,6 п.п. из-за роста стоимости закупки топлива и налоговой нагрузки. Чистая прибыль прибавила чуть более 2% г/г из-за убытка по курсовым разницам в размере 5 млрд руб. (годом ранее было 30 млрд руб. прибыли)", - отмечает эксперт.

По оценкам Прытковой, финансовые результаты второго полугодия будут близки к уровням первого. По итогам года аналитик ожидает роста выручки на 17% г/г (1 867 млн руб.), а EBITDA - на 10% г/г (до 457 млн руб.). При этом относительно стабильный рубль и возможная неблагоприятная конъюнктура на мировом рынке нефти могут сдержать рост прибыли во втором полугодии.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на акции "Татнефти", но пересматриваем таргет до 800 руб./акцию в связи с высокими ставками в экономике и рисками ухудшения рыночных условий", - указывает стратег.

Также аналитик допускает, что в ближайшие годы компания может сохранить коэффициент выплат на уровне 70% от чистой прибыли на фоне отсутствия долговой нагрузки и масштабных инвестпрограмм. Поэтому Прыткова ожидает, что дивиденды за весь 2024-й могут составить 93-94 руб./акцию и принести 15,6% доходности (это крайне высокий уровень для российского рынка).

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