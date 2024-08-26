Рубль при открытии торгов растет в паре с юанем в рамках подготовки к единому дню уплаты налогов в среду

Москва. 26 августа. Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром в понедельник. Рубль укрепляется в рамках подготовки компаний-экспортеров к перечислению в бюджет налоговых выплат. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на среду, 28 августа.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,807 руб. (-3,4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,23 коп. выше уровня действующего официального курса.

"В пятницу волатильность на биржевых торгах продолжила повышаться - курс юаня показал резкие внутридневные колебания внутри диапазона 11,7-11,9 руб., однако сумел к завершению торгов вернуться к его верхней границе. Торговая активность достигла пиковых уровней конца июля, отражая активизацию продаж экспортеров перед налоговыми выплатами 28 августа. Полагаю, что фактор налогов будет придавливать позиции китайской валюты в ближайшие день-два. Рассчитываю, что диапазон 11,7-11,9 руб. по юаню преимущественно сохранит свою актуальность, хотя по-прежнему не исключаю кратковременного ухода курса юаня на более низкие уровни, к району 11,5 руб. Так как текущий перевес предложения на биржевом рынке носит локальный характер, после налогов, то есть уже с конца этой недели, жду разворота тенденции в рубле с возвратом курса биржевого юаня в зону 12+ руб.", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

Власти США ввели ограничительные меры против примерно 400 физических и юридических лиц в связи с действиями России на Украине, сообщил в пятницу американский Минфин. В пресс-релизе министерства указывается, что речь идет о людях и организациях, "которые помогают России продолжать боевые действий и обходить санкции".

Помимо российских физлиц и юрлиц, в новый санкционный список вошли иностранные компании и граждане, в том числе из Швейцарии, Турции, Канады, ЕС и ОАЭ. В нем также числятся несколько десятков компаний из Китая.

Новые санкции введены против ряда российских заводов, в частности, "Уралдронзавода" и "Московского ювелирного завода", научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро, в том числе КБ "Восток".

Кроме того, среди подпавших под санкции компаний - дивизионы компании "Норникель" (MOEX: GMKN) и предприятия группы Evraz, а также "Сжиженный природный газ Якутия".

США также ввели санкции против семи танкеров, используемых для перевозки сжиженного природного газа, и грузовых авиакомпаниий AirBridgeCargo, "Волга-Днепр" и "Атран" (входят в группу "Волга-Днепр").

Цены на нефть уверенно растут утром в понедельник, инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $79,76 за баррель, что на 0,95% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,98%, до $75,56 за баррель.

За прошлую неделю Brent подешевела на 0,8%, WTI - на 0,9%.

По подсчетам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ливанское шиитское движение "Хезболла" в воскресенье выпустило по северу Израиля около 230 ракет и более 20 беспилотников, однако большинство из них цели не достигли.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявлял, что ЦАХАЛу в результате превентивного удара удалось успешно атаковать арсеналы движения и вывести из строя тысячи реактивных снарядов.

В свою очередь, в "Хезболле" заявили, что данные израильской стороны об успехе упреждающих контрмер против атаки движения на Израиль не соответствуют действительности, а лидер движения Хасан Насралла сказал, что Израиль не смог сбить ни одной ракеты "Хезболлы".

Движение ранее распространило заявление о начале ответных мер на убийство в Бейруте в результате удара ЦАХАЛ одного из командиров движения Фуада Шукра.