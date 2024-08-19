Цене акций ТКС Холдинга не хватает общерыночного оптимизма - "Велес Капитал"

Котировкам акций МКПАО "ТКС Холдинг" не хватает общерыночного оптимизма, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"В целом бумаги вместе со всем рынком чувствуют себя слабо и в августе обновили минимум с апреля прошлого года, от которого отступили выше. Технические сигналы дневного и недельного графиков при этом умеренно позитивны и указывают на уменьшение силы нисходящего тренда, но настораживающей является неспособность котировок закрепиться выше сопротивления 2655 руб: стабилизация выше позволила бы рассчитывать на движение к 2700 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), а далее - к 2775 руб и выше с перспективой слома основного медвежьего тренда. Ниже 2600 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) можно говорить о рисках обновления годового минимума и движения к 2500 руб. Краткосрочно давление на бумаги оказывает слабость всего российского рынка, а среднесрочно позитивом могут стать надежды на выплату дивидендов за 2024 год, чего не исключили представители самого эмитента", - указывает эксперт.

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