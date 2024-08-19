"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Совкомфлота с целью 139 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ПАО "Совкомфлот" с целью 139 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 36,9%, стоп-приказ: 99 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Чистая прибыль эмитента по МСФО за 6М24 составила 29,3 млрд руб., что на 22,4% ниже по сравнению с 37,74 млрд руб. в предыдущем году. Выручка сократилась на 0,9% до 92,43 млрд руб. против 93,25 млрд руб. годом ранее", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена находится на уровне поддержки, от которого просматривается разворот к уровню сопротивления. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 99 руб. риск на портфель составит 0,12%", - указывают в "Финаме".

"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

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