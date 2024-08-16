Рынок акций РФ в пятницу утром не демонстрирует яркой динамики, колебания индексов не выходят за рамки 0,1-0,2%

Москва. 16 августа. Рынок акций РФ в пятницу утром не демонстрирует ярко выраженной динамики на фоне пониженной активности трейдеров; колебания индексов МосБиржи и РТС в начале торгов не выходят за рамки "плюс/минус" 0,1-0,2%.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2835,42 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1005,92 пункта (-0,1%); цены "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 0,8%.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,5%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%).

По мнению аналитиков, отсутствие ярко выраженной динамики российского рынка акций в начале торгов 16 августа является следствием нескольких факторов. Так, с одной стороны, укрепление рубля, наблюдаемое в последние дни, негативно для ценных бумаг компаний-экспортеров. Кроме того, рынок находится под давлением возросших геополитических рисков из-за нестабильной ситуации в приграничных с Украиной областях. С другой стороны, поддержку отечественному рынку оказывают позитивные сигналы, поступающие с мировых рынков капитала; однако их недостаточно для формирования устойчивой тенденции к росту.

Американские фондовые индексы уверенно выросли в четверг, S&P 500 и Nasdaq завершили в плюсе шестую сессию подряд. S&P 500 полностью отыграл потери, понесенные в начале августа. Сильные данные о динамике розничных продаж в США, опубликованные министерством торговли, развеяли опасения рецессии, которые спровоцировали обвал рынка акций в начале прошлой недели.

Розничные продажи в Штатах в июле увеличились на 1% относительно предыдущего месяца, максимальными темпами с января 2023 года, сообщил в четверг Минторг. Тем временем число новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе неожиданно уменьшилось на 7 тыс., до 227 тыс., что подтверждает устойчивость рынка труда. При этом рынок практически проигнорировал слабые данные о промпроизводстве США за прошлый месяц, также опубликованные в четверг. Объем промышленного производства в Штатах в июле упал на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с января, сообщила ФРС.

Инвесторы уверены, что Федеральная резервная система приступит к смягчению денежно-кредитной политики в сентябре, поскольку последние статданные по инфляции подтверждают ее продолжающееся ослабление. Вероятность того, что ставка будет опущена на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании, оценивается рынком в 74,5%, по данным CME FedWatch. В то же время ожидания, что ставка будет снижена сразу на 50 базисных пунктов на предстоящем заседании, уменьшились после публикации позитивных статданных. Теперь такие шансы оцениваются в 25,5% против 55% неделей ранее.

Азиатские фондовые индексы также растут в пятницу вслед за Уолл-стрит. Японский индекс Nikkei 225 подскочил на 3,6% вслед за подъемом котировок акций IT-компаний. Значение китайского фондового индекса Shanghai Composite увеличилось на 0,1% в ходе торгов, гонконгского Hang Seng - почти на 2%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 1,9%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,1% в ходе торгов.

Европейские фондовые площадки тоже преимущественно находятся в "зеленой зоне", демонстрируя рост основных индексов региона на 0,2-0,5%. При этом фьючерс на американский индекс S&P500 растет на 0,18%, указывая на возможное продолжение позитивной динамики американских акций в последний день недели.

Вместе с тем цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают неделю ростом. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 11:00 мск составила $80,83 за баррель, что на 0,26% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 1,6%, до $81,04 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 0,37%, до $77,87 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 1,5%, до $78,16 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 1,2%. Поддержку нефтяному рынку оказывают сигналы относительно устойчивости экономики США, а также сохраняющиеся опасения эскалации конфликта на Ближнем Востоке. При этом сдерживающим фактором являются свидетельства спада активности в Китае, усиливающие беспокойство трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть.

Достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа может ослабить напряженность в регионе, отмечает главный аналитик брокерской компании XS.com Самер Хасн. "Отсутствие прорыва в переговорах откроет дверь для дальнейшего усиления напряженности в регионе по нескольким фронтам", - добавляет эксперт. Ливанское движение "Хезболла" не будет наносить удар по Израилю в ответ на убийство одного из своих командиров, пока в Дохе идут переговоры по сектору Газа, сообщает The Washington Post со ссылкой на информированный источник.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", "на российском рынке акций преобладает слабость. Если индекс МосБиржи не сможет удержаться на уровне 2800 пунктов, то в ближайшее время есть все шансы обновить минимумы года. Тем не менее в среднесрочной перспективе можно ожидать восстановления бенчмарка и его возвращения в диапазон 3000-3300 пунктов. В США в среднесрочной перспективе также возможно продолжение роста, поскольку из всех макропоказателей ухудшилась только статистика по безработице - она оказалась выше ожиданий, остальные макроэкономические данные позитивны для рынка при условии, что не будет выходить новой плохой статистики".

По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "внешний фон для российского рынка в пятницу утром является умеренно позитивным. Цены на нефть немного снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках оптимистичны. Индексы МосБиржи и РТС накануне, как и в предыдущие сессии, не показали единой динамики. Рублевый индикатор упал на 1,1%, продолжая отступление от психологически важной отметки 2900 пунктов на фоне укрепления рубля. Долларовый РТС прибавил 0,2%, пытаясь стабилизироваться выше 1000 пунктов".

"В начале сегодняшнего торгового дня российский фондовый рынок может остаться под основным нисходящим давлением ввиду отсутствия значимых позитивных сигналов со стороны сырьевых площадок и внутренних факторов. Наметившееся восстановление по индексу МосБиржи прервалось отскоком рубля от локальных минимумов, а индексу РТС пока не хватает фундаментальных поводов для роста", - считает Кожухова.

"Индекс МосБиржи по итогам торгов четверга опустился к отметке 2836 пунктов. Несмотря на дорожающую нефть инвесторы не спешили покупать акции. Объем торгов составил всего 47,5 млрд рублей. С середины мая только один раз показатель был меньше. Все эти факторы указывают на то, что на рынке нет покупателей, а сил у продавцов недостаточно, чтобы привести к импульсному движению вниз. Говорить о том, что индекс МосБиржи нашел свой минимум, пока преждевременно. Необходимо получить подтверждающие сигналы. Однако все больше факторов свидетельствуют о том, что рынок действительно может развернуться вверх, но не хватает значимого позитивного события. Индекс МосБиржи сегодня может подрасти, но по-прежнему останется в диапазоне 2800-2900 пунктов. Учитывая низкие объемы торгов, падение рынка в предыдущие два дня и последний торговый день недели, склонны ждать небольшого восстановления индекса", - прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Алексей Головинов.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,72 млрд рублей (из них 903,66 млн рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 573,99 млн рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 552,97 млн рублей на акции "Аэрофлота").