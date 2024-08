Brent торгуется на уровне $76,75/барр.

Уолл-стрит по итогам торгов вторника существенно выросла. Азиатские фондовые индексы уверенно растут в ходе торгов в среду. Цены на нефть растут в среду.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник активным ростом, отчасти отыграв падение, произошедшее по итогам предыдущей сессии.

Накануне индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 рухнули максимальными темпами с сентября 2022 года на фоне падения спроса на рисковые активы.

"Рынок перепродан по любым метрикам и нацелен на восстановление, - сказал Квинси Кросби из LPL Financial. - При этом неясно, ушли ли опасения, подтолкнувшие рынок к распродажам. Волатильность, как ожидается, сохранится".

Во вторник участники рынка оценивали статданные, заявления представителей Федрезерва и новую порцию корпоративных отчетностей.

Как сообщалось, дефицит внешнеторгового баланса США в июне сократился на 2,5% относительно предыдущего месяца, составив $73,1 млрд. Согласно пересмотренным данным, в мае отрицательное сальдо торгового баланса составило $75 млрд, а не $75,1 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения дефицита до $72,5 млрд с объявленного ранее майского уровня.

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что прогресс в плане замедления инфляции в Соединенных Штатах и ослабление рынка труда позволяют ожидать смягчения денежно-кредитной политики, но отказалась уточнить, когда именно последует первое снижение процентных ставок и насколько резким оно будет.

Инвесторы теперь прогнозируют снижение ставки Федрезерва на 105 базисных пунктов до конца года по сравнению со 150 б.п., ожидавшимися в понедельник.

"Федрезерв заботят системные риски на финансовых рынках, а не разочарованные инвесторы", - отметил Давид Донабедян из CIBC Private Wealth US.

Акции Palantir Technologies (SPB: PLTR) подорожали на 10%. Поставщик решений для работы с большими данными во втором квартале увеличил чистую прибыль в 4,8 раза, выручку - на 27%.

Цена бумаг Caterpillar (SPB: CAT) поднялась на 3%, поскольку ведущий мировой производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности в минувшем квартале зафиксировал скорректированную прибыль выше прогнозов рынка.

Американская Uber Technologies (SPB: UBER) предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, во втором квартале увеличила чистую прибыль и выручку, при этом оба показателя оказались лучше прогнозов рынка. Котировки бумаг компании повысились почти на 11%.

Рыночная стоимость Yum! Brands Inc. (SPB: YUM) увеличилась на 2,7%. Оператор ресторанов быстрого питания во втором квартале сократил чистую прибыль и увеличил выручку, при этом скорректированная прибыль превысила ожидания рынка, а выручка не дотянула до прогнозов.

Капитализация Kenvue Inc. подскочила почти на 15%. Производитель потребительских товаров медицинского назначения, выделенный из Johnson & Johnson (SPB: JNJ) в прошлом году, резко сократил чистую прибыль во втором квартале, при этом выручка компании практически не изменилась и оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,76% и составил 38997,66 пункта. Лидером роста в индикаторе, помимо Caterpillar, стали акции Dow Inc. (SPB: DOW), подорожавшие на 2,9%.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 1,04% - до 5240,03 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,03% и составил 16366,85 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно растут в среду, рынок продолжает восстанавливаться после обвала в понедельник.

Трейдеры оценивают китайские статданные, а также заявления замглавы Банка Японии Шиничи Учиды.

Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 2,7% в ходе торгов. Уверенный рост демонстрируют акции финкомпаний, в том числе, Sumitomo Mitsui Financial (+13%%), Mitsubishi UFJ Financial (+12%), Mizuho Financial (+11,6%).

Кроме того, резко дорожают бумаги Mitsubishi Heavy Industries (+11%), SoftBank Group (+7,2%), Hitachi (+6,9%).

Учида, выступавший в среду на мероприятии для бизнеса, заявил, что, несмотря на недавнее повышение ставки Банком Японии, политика ЦБ остается очень мягкой.

Именно подъем ставки японским регулятором запустил процесс корректировки сделок carry trade, который в свою очередь спровоцировал обвал рынка акций страны, отмечает Trading Economics.

"Я полагаю, что Банку Японии следует сохранять мягкую политику с текущим уровнем ставки в обозримом будущем", - сказал Учида.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite увеличился на 0,7% в ходе торгов. В числе лидеров роста - бумаги Offcn Education (+9,9%), Anhui Jianghuai (+10%), Aerospace Hi-Tech (+10%).

Объем китайского экспорта в июле 2024 года увеличился на 7% в годовом выражении - до $300,56 млрд, сообщило в среду Главное таможенное управление КНР. Темпы роста замедлились по сравнению с 8,6% в июне.

Импорт повысился на 7,2%, до $215,91 млрд, после июньского снижения на 2,3%.

Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 9,7%, импорта - на 3,5%, по данным Trading Economics.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в прошлом месяце сократилось до $84,65 млрд с $99,05 млрд в июне. При этом показатель был выше, чем июле прошлого года, когда он составил $80,22 млрд. Консенсус-прогноз экспертов предполагал, что июльский профицит составит $99 млрд.

Цены на нефть растут в среду после небольшого повышения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $76,75 за баррель, что на $0,27 (0,35%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $0,18 (0,2%), до $76,48 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,3 (0,41%), до $73,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,26 (0,4%), до $73,2 за баррель.

Внимание трейдеров по-прежнему сфокусировано на ситуации на Ближнем Востоке, рынки ждут атаки Ирана на Израиль после недавнего убийства в Тегеране главы ХАМАС Исмаила Хании.

"Если ситуация на Ближнем Востоке вспыхнет, и это повлияет на поставки нефти из региона, цены быстро пойдут вверх", - отмечает аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

Давление на нефтяной рынок по-прежнему оказывают опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть, учитывая сигналы ослабления экономик Китая и США.

Статданные, опубликованные в среду, показали замедление темпов роста в КНР в июле при более существенном, чем ожидалось, повышении импорта.

В среду Минэнерго США обнародует еженедельный отчет о запасах энергоносителей в стране на прошлой неделе. Оценки Американского института нефти, опубликованные накануне, показали незначительное повышение резервов нефти в Штатах - на 180 тыс. баррелей.

Гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 1,9%. Дорожают акции Tencent (SPB: 700) Holdings (+2,8%), Alibaba Group Holding (SPB: BABA) (+2,8%), Meituan (SPB: 3690) (+1,5%), China Longyuan Power (+5,5%).

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 1,9%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%.