Цена золота может краткосрочно превысить отметку $2500/унц. - "ВТБ Мои Инвестиции"

Цена золота может продолжить рост и краткосрочно превысить отметку $2500 за тройскую унцию, полагает инвестиционный стратег брокера "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев.

"Спотовая цена золота 1 августа превышает отметку $2450/унц. Рост был вызван итогами заседания ФРC: американский регулятор смягчил политику, дав сигнал рынку, что в сентябре может понизить ставку, - пишет эксперт. - Фьючерсы на ставку ФРС закладывают теперь три снижения ставки до конца года с вероятностью 74% против вчерашних 64%. Снижение ставки позитивно для цен на золото, которое как актив не приносит иного дохода кроме разницы между ценой покупки и продажи".

Аналитик полагает, что краткосрочно цена золота может продолжить рост и превысить отметку $2500/унц., однако в более долгосрочной перспективе не видит предпосылок для роста цен.

"По нашим оценкам, затраты 10% наименее прибыльных золотодобытчиков находятся сейчас примерно на уровне $1850-$1900/унц. Исторически цены на золото превышают уровень маржинальных затрат на 10-20%. Справедливый уровень цен на золото находится сейчас не выше отметки $2300/унц. Превышение этого уровня сокращает спрос на золото и вызывает рост предложения, что со временем должно вернуть цену на справедливый уровень", - отмечает Михеев.

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