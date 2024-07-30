"Финам" подтверждает рейтинг акций ВТБ на уровне "покупать" с целевой ценой 165 рублей за бумагу, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"ВТБ, второй по величине активов российский банк, обнародовал финансовые результаты по МСФО за 2-й квартал 2024 года. Чистая прибыль увеличилась на 8,5% г/г до 154,7 млрд руб., а в целом за 1-е полугодие составила 277,1 млрд руб. при рентабельности капитала (ROE) на достаточно высоком уровне 24,3%. Объем активов ВТБ на конец июня составил до 31,3 трлн руб., увеличившись с начала года на 6,6%. Результаты ВТБ оказались в целом неплохими, с превышением наших и рыночных ожиданий по прибыли. Руководство ВТБ повысило прогноз по чистой прибыли на весь 2024 год. до 550 млрд руб. с ранее ожидавшихся 435 млрд руб. Реакция инвесторов на новость весьма позитивна", - пишет аналитик Игорь Додонов.

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