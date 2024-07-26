"Финам" подтверждает рейтинг акций "Газпром нефти" на уровне "держать" и целевую цену 749,1 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 5,2% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Вышедшая отчетность за 1П24 показала рост выручки вслед за увеличением рублевых цен на нефть, - отмечает аналитик Сергей Кауфман. - Однако маржинальность показала заметное снижение, что фактически нивелирует позитив от роста выручки. При этом основной темой в инвестиционном кейсе "Газпром нефти" остаются дивиденды - по итогам прошлого года нефтяник повысил норму выплат примерно до 75% прибыли по МСФО. В то же время повышенные дивиденды частично платятся за счет роста долга, что не является устойчивой конфигурацией в долгосрочной перспективе. Кроме того, даже с учетом повышенного пэйаута дивидендная доходность "Газпром нефти" уступает некоторым другим представителям сектора, на фоне чего мы сохраняем нейтральный взгляд на акции нефтяника".

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