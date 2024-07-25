"Финам" понизил прогнозную цену акций бумаг Fix Price до 316,7 руб

"Финам" понизил прогнозную цену депозитарных расписок Fix Price до 316,7 руб. за бумагу на горизонте 12 мес., что соответствует потенциалу роста на 35,9%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

Снижение целевой цены связано с ухудшением прогнозов по основным финансовым показателям на ближайшие два года. Рейтинг при этом сохранен на уровне "покупать".

"Расписки Fix Price в последний год существенно отстали как от широкого рынка, так и от потребительского сектора, - отмечает аналитик Сергей Кауфман. - Такая динамика связана с замедлением темпов роста бизнеса и неопределенностью относительно возобновления дивидендных выплат. В то же время сейчас Fix Price завершил процесс переезда, что может позволить компании вернуться к регулярным дивидендам с двузначной доходностью. Кроме того, Fix Price продолжает активно открывать новые магазины, а после снижения акций компания оценивается всего в 3,9 EV/EBITDA 2024E и 7,3 P/E 2024E - достаточно скромное значение для сектора".

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